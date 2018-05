GNW-News: Motion Gestures startet bahnbrechende Gestenerkennungsplattform und schließt Seedfinanzierung in Höhe von 1,65 Millionen US-Dollar ab

Motion Gestures startet bahnbrechende Gestenerkennungsplattform und schließt Seedfinanzierung in Höhe von 1,65 Millionen US-Dollar ab

Revolutionäre Software ermöglicht Erstellen einer gestengesteuerten

Benutzeroberfläche in wenigen Minuten - ohne Programmieren oder Dateneingabe

WATERLOO, Ontario (Kanada), May 09, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Motion Gestures,

ein kanadisches Startup-Unternehmen im Bereich des maschinellen Lernens, das

sich auf Gestenerkennungssoftware spezialisiert hat, hat heute eine

bahnbrechende Plattform für Gestenerkennungsanwendungen gestartet.



Die Software

stellt eine erhebliche Weiterentwicklung im Vergleich zu herkömmlichen Ansätzen

dar und reduziert drastisch die zur Erstellung einer gestengesteuerten

Benutzeroberfläche benötigte Zeit, die damit verbundenen Kosten und den

entsprechenden Aufwand für jegliche Systeme, Geräte und Anwendungen. Sie

unterstützt Gestenerkennung über eine große Anzahl von Bewegungs-, Berührungs-

und bildverarbeitenden Sensoren und kann in Cloud-, Gateway-/Hub- und

eingebetteten Plattformen eingesetzt werden.

Schauen Sie sich unser Video an!

Die zum Patent angemeldete Technologie setzt auf sechs grundlegende Arten und

Weisen den derzeitigen Standard mit Bezug auf Gestenerkennung:

* Es müssen keine benutzerdefinierten Gesten programmiert werden. Das

gewünschte Bewegungsprofil kann einfach auf das Display eines Smartphones

oder Tablets gezogen und dann bearbeitet werden.

* Es müssen keine Daten zum Training von Gestenmodellen gesammelt werden. Das

System generiert die Daten für das Modelltraining automatisch.

* Es müssen keine Gestenmodelle für verschiedene Sensoren erstellt werden.

Sobald ein Modell bereit ist, kann es mit jedem unterstützten Sensor

verwendet werden.

* Es müssen keine Gestenmodelle für verschiedene Plattformen erstellt werden.

Sobald ein Modell bereit ist, kann es auf jeder unterstützten Plattform

eingesetzt werden.

* Es gibt keine Einschränkungen in Bezug auf die Gestenwahl. Es kann aus einer

Bibliothek ausgewählt werden, die aus Buchstaben, Zahlen, Formen, Symbolen

und Drehungen besteht.

* Es sind keine komplizierten Testverfahren notwendig. Jede Geste kann mit

einem Smartphone getestet werden und es wird umfassendes Feedback zur

Verfügung gestellt.

Motion Gestures gab heute auch den Abschluss einer Seedinvestition in Höhe von

1,65 Millionen US-Dollar bekannt. Die China Canada Angels Alliance (CCAA) führte

diese Runde an, an der sich auch das Golden Triangle Angel

Network(GTAN), Keiretsu Forum und Propel(x) beteiligten. Die Finanzierung wird

verwendet, um die Gestenerkennungsplattform des Unternehmens weiterzuentwickeln

und die internationale Vermarktung aufzunehmen.

Alan Yang, Vice President der CCAA, sagte: "Gestenerkennung stellt eine neue

Grenze in der Interaktion zwischen Mensch und Maschine dar. Wir sind sehr

beeindruckt von der Funktionalität der Plattform von Motion Gesture, die die

Gestensteuerung popularisieren und entmystifizieren wird. Wir sehen große

Anwendungsmöglichkeiten der Gestenerkennungssoftware des Unternehmens in

wichtigen Branchen, wie zum Beispiel in den Bereichen Wearables, Automobile,

Mobiltelefone, Unterhaltungselektronik, Hausautomation, Medizinprodukte,

virtuelle Realität, Spielzeug, Drohnen und Robotik, um nur einige zu nennen."

"Wir denken, dass die Gestenerkennung als Schnittstelle zwischen Mensch und

Maschine heute dort ist, wo die Spracherkennung vor fünf Jahren war", sagte

Kashif Kahn, CEO und Mitbegründer von Motion Gestures. "Wir wollen in diesem

aufkommenden Feld eine Führungsposition einnehmen, indem wir eine

leistungsfähige Lösung anbieten, die die Schwierigkeiten beseitigt, die bei der

Erstellung einer gestengesteuerten Benutzeroberfläche entstehen können, und dazu

beiträgt, dass die Gestensteuerung auf den Massenmarkt gebracht wird. Wir laden

Entwickler ein, die Leistungsfähigkeit unserer bahnbrechenden Plattform zu

erleben, indem wir ihnen eine kostenlose Entwicklerlizenz zur Nutzung

bereitstellen."

Über Motion Gestures

Motion Gestures spezialisiert sich auf durch maschinelles Lernen gestützte

Gestenerkennungssoftware und wurde 2016 in Waterloo, Kanada, gegründet. Ziel des

Unternehmens ist es, die schnelle Entwicklung und Bereitstellung von

gestengesteuerten Benutzeroberflächen für Systeme, Geräte und Anwendungen zu

ermöglichen. Die Software des Unternehmens unterstützt erweiterte 2D- und 3D-

Gesten über eine große Anzahl von Bewegungs-, Berührungs- und bildverarbeitenden

Sensoren und kann in Cloud-, Gateway-/Hub- und eingebetteten Plattformen

eingesetzt werden. Entwicklern werden kostenlose Lizenzen für das Cloud-SDK zur

Verfügung gestellt und können mit ihren Smartphones schnell alle Arten von

Gesten erstellen und testen.

Um weitere Informationen über Motion Gestures zu erhalten, besuchen Sie unsere

Website: https://motiongestures.com/

Wenn Sie eine kostenlose Entwicklerlizenz für das Cloud-SDK mit vollem

Funktionsumfang erhalten möchten, füllen Sie bitte das folgende Formular

aus: https://sdk.motiongestures.com/#!/register

KONTAKTINFORMATIONEN:

Kashif Kahn

CEO & Mitbegründer,

Motion Gestures

info@motiongestures.com

Ein Video zu dieser Ankündigung ist unter folgendem Link

verfügbar: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/873fa350-cc78-

4aff-a0a3-993cbdfd20e6

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Motion Gestures via GlobeNewswire