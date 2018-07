GNW-News: Mitratech wird als Visionär im erstem Magischen Quadranten für integriertes Risikomanagement von Gartner aufgeführt

Mitratech wird als Visionär im erstem Magischen Quadranten für integriertes Risikomanagement von Gartner aufgeführt

Bewertung basiert auf der Vollständigkeit der Vision und der Realisierbarkeit

ihrer Umsetzung

AUSTIN (USA), 24. Juli 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mitratech, ein bewährter

Technologiepartner, wenn es um die Bewältigung der Herausforderungen geht, denen

juristische Fachleute und ihre Unternehmen gegenüberstehen, wurde heute im

Magischen Quadranten für integriertes Risikomanagement von Gartner für Juli

2018 als Visionär aufgeführt.





"Unsere langjährige Zusammenarbeit und Partnerschaft mit Rechtsabteilungen auf

der ganzen Welt hat Mitratech einen einzigartigen Einblick in die sich wandelnde

Rolle des Leiters der Rechtsabteilung zu einem hochgradig sichtbaren

strategischen Partner im Risikomanagement im gesamten Unternehmen verschafft",

sagte Jason Parkman, CEO von Mitratech. "Wir glauben, dass Gartner diesen Trend

und die wachsende Rolle von rechtlichen Abläufen im Rahmen des integrierten

Risikomanagements anerkennt."

Gartner gibt an, dass "integriertes Risikomanagement die Vereinfachung,

Automatisierung und Integration von strategischen, operativen und IT-

Risikomanagementprozessen und

-daten ermöglicht."

Da sich führende Rechtsabteilungen zu strategischen Partnern der übrigen

Abteilungen des Unternehmens entwickelt haben, wächst auch spürbar der Bedarf an

Technologien, die die rechtlichen Abläufe und Dienstleistungen im gesamten

Unternehmen sicher und schnell ausweiten. Mitratech versetzt seine Kunden in die

Lage, ihre Rechtsabteilung durch die Verwendung der weltweit intuitivsten,

anpassungsfähigsten und flexibelsten Plattform und Lösungen zu einem Zentrum für

Innovation und Exzellenz zu machen.

Gartner, Magic Quadrant for Integrated Risk Management, John A. Wheeler, Jie

Zhang, Earl Perkins, 16. Juli 2018.

Haftungsausschluss von Gartner

Gartner spricht keine Empfehlungen für die in seinen Forschungspublikationen

beschriebenen Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus und rät den Anwendern

von Technologie nicht dazu, nur solche Anbieter auszuwählen, die über die besten

Bewertungen oder andere Auszeichnungen verfügen. Die Forschungspublikationen von

Gartner enthalten die Meinungen des Forschungsunternehmens von Gartner und

sollten nicht als Tatsachen angesehen werden. Gartner lehnt bezüglich dieser

Forschung jegliche Gewährleistung ab, ob ausdrücklich oder impliziert,

einschließlich der Gewähr der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen

bestimmten Zweck.

ÜBER MITRATECH

Mitratech ist ein marktführender Anbieter von Rechts- und Compliance-

Softwarelösungen für mehr als 1.200 Unternehmen aller Größen auf der ganzen

Welt. Das Unternehmen repräsentiert fast 40 Prozent der Fortune-500-Unternehmen

und mehr als 500.000 Nutzer in über 160 Ländern. Das Portfolio von Mitratech im

Bereich der Unternehmens-, Compliance- und Risikomanagementsoftware umfasst die

Verwaltung von Rechtsangelegenheiten, Ausgabenmanagement, eBilling, rechtlich

vorgeschriebene Aufbewahrungsfristen, Vertragsmanagement, Risikomanagement,

Information Governance und Richtlinienmanagement. Wenn Sie mehr erfahren

möchten, besuchen Sie www.mitratech.com.

MEDIENKONTAKT:

Sue Huss

Mitratech

sue.huss@mitratech.com

+1 619-379-4396

