GNW-News: Mitarbeiterverhandlungen und Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern bei UPM Steyrermühl und UPM Augsburg abgeschlossen

Weitere Suchergebnisse zu "UPM Kymmene":

Mitarbeiterverhandlungen und Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern bei UPM Steyrermühl und UPM Augsburg abgeschlossen

(UPM, Helsinki, 2. Februar 2017, 11:30 EET) - UPM hat die Reduzierung der Kapazität bei grafischen Papieren um 305.000 Tonnen in Europa beschlossen.



Das Unternehmen legt die Papiermaschine 3 am Standort UPM Steyrermühl, Österreich und die Papiermaschine 2 am Standort UPM Augsburg, Deutschland dauerhaft still. Die Entscheidung basiert auf dem bereits im November 2016 angekündigten Plan.

Die Mitarbeiterverhandlungen und Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern wurden gemäß den nationalen Gesetzgebungen der jeweiligen Länder geführt und sind mittlerweile abgeschlossen. Die Maschinenstillegungen haben Auswirkungen auf 143 Personen in Augsburg und 125 Personen in Steyrermühl. Die SC- Papiermaschine 3 am Standort Steyrermühl wird Ende des ersten Quartals 2017 dauerhaft stillgelegt. In Augsburg ruht die Produktion der SC-Papiermaschine 2 bereits seit Jahresende 2016. In beiden Werken wird die Papierproduktion auf den noch verbleibenden und wettbewerbsfähigen Maschinen fortgesetzt.

"Wir verstehen die Sorgen unserer Mitarbeiter in Steyrermühl und Augsburg. Aufgrund der beständig angespannten Marktlage, die uns seit geraumer Zeit vor Herausforderungen stellt, müssen wir unsere Geschäftstätigkeiten der Nachfragesituation anpassen, um eine wettbewerbsfähige Zukunft für unsere übrigen Papiermaschinen zu gewährleisten. Wir haben konstruktive und faire Mitarbeiterverhandlungen an beiden Standorten geführt, um die Auswirkungen der Maßnahmen auf unser Personal abzumildern," sagt Anu Ahola, Senior Vice President, News & Retail, UPM Paper ENA.

Es wird erwartet, dass die Stilllegung beider Maschinen jährliche Kosteneinsparungen von ca. 30 Mio. Euro zur Folge hat. UPM hat Rückstellungen in Höhe von 64 Mio. Euro als Sondereffekte in Q4 2016 gebucht, um die Vergleichbarkeit des Quartalsergebnisses zu gewährleisten.

Falls Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an: UPM Paper ENA Stakeholder Relations, Tel. +49 821 3109 225, paperinfo@upm.com

Für weitere Informationen die Standorte betreffend, wenden Sie sich bitte an: Ernst Spitzbart, General Manager, UPM Steyrermühl, UPM Paper ENA, Tel. +43 7613 8900 359 Gerhard Mayer, General Manager, UPM Augsburg, UPM Paper ENA, Tel. +49 821 3109 509

UPM, Media Relations Montag-Freitag 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr EET Tel. +358 40 588 3284 media@upm.com

UPM Paper ENA UPM Paper ENA (Europa und Nordamerika) ist ein weltweit führender Hersteller von grafischen Papieren und bietet seinen Kunden aus der Werbebranche, dem Verlagswesen und Anwendern aus dem Bereich Home & Office eine umfangreiche Produktpalette. Die leistungsstarken Papiere und Servicekonzepte von UPM schaffen Mehrwert für unsere Kunden und erfüllen die strengsten Umwelt- und Verantwortungskriterien. Mit Hauptsitz in Deutschland beschäftigt UPM Paper ENA etwa 8.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter: www.upmpaper.de

UPM UPM führt die Bio- und Forstindustrie in eine neue und nachhaltige Zukunft. Der Konzern besteht aus sechs Geschäftsbereichen: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA und UPM Plywood. Unsere Produkte werden aus erneuerbaren Rohstoffen hergestellt und sind wiederverwertbar. Das Unternehmen beliefert Kunden auf der ganzen Welt und beschäftigt insgesamt etwa 19.300 Mitarbeiter. Die Umsatzerlöse von UPM liegen bei etwa 10 Mrd. Euro pro Jahr. Die Aktien von UPM werden an der Wertpapierbörse NASDAQ OMX Helsinki notiert. UPM - The Biofore Company - www.upm.com

Follow UPM on Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: UPM via GlobeNewswire

http://www.upm.com/fi/Pages/default.aspx