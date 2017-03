GNW-News: Minnesota Power setzt Smart-Wires-Lösungen ein, um das Stromnetz zu optimieren und Kosten zu sparen

Minnesota Power setzt Smart-Wires-Lösungen ein, um das Stromnetz zu optimieren und Kosten zu sparen

SAN FRANCISCO, 6. März 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minnesota Power und Smart Wires haben in Little Falls, Minnesota, USA, PowerLine Guardians(®) auf einem 115-kV- Stromkreis installiert.



Die Installation erfolgte über einen Zeitraum von drei Tagen in Dezember und die Einheiten wurden Anfang 2017 in Betrieb genommen. Die Technologie ist Teil der Smart-Wires-Guardian-Produktreihe zur Erhöhung der Reaktanz einer Leitung, indem der Strom auf andere unausgelastete Leitungen geleitet wird.

"Minnesota Power hat es sich zur Aufgabe gemacht, unseren Kunden Sicherheit, Komfort und Lebensqualität zu bieten. Die Integrität und Zuverlässigkeit des Netzes ist ein wesentlicher Teil dieser Verpflichtung. Die Technologie von Smart Wires ist sehr auf die Umsetzung unserer Mission und Vision abgestimmt", sagte Brad Oachs, der in seiner Funktion als President of Regulated Operations von ALLETE Minnesota Power beaufsichtigt.

In Übereinstimmung mit seiner "EnergyForward"-Strategie nutzt Minnesota Power die Technologie von Smart Wires, um die Nutzung vorhandener Ressourcen zu optimieren und Kosten zu senken. Dank dieser Lösung ist es nicht erforderlich, neue Stromtrassen zu bauen, was aufgrund der Installation neuer Leitungen und Masten sehr arbeitsintensiv wäre.

"Wir sehen uns in der Pflicht, ein qualitativ hochwertiges Produkt termingerecht zu liefern, da wir die äußeren Einflüsse kennen, z. B. Wetter, Ausfälle, die Verfügbarkeit des technischen Personals usw., die sich auf unsere Kunden auswirken. Dank der Innovation und der Kompetenz auf allen Ebenen von Minnesota Power war die nahtlose Installation der Hardware- und Software sehr einfach. Wir freuen uns, weiterhin allen Erwartungen in Bezug auf diese wichtige Partnerschaft zu entsprechen", meinte Randy Sprout, COO bei Smart Wires.

Durch den Einsatz der Smart-Wires-Technologie gehört Minnesota Power jetzt zur Gruppe führender Versorgungsunternehmen, die diese Lösungen zur Schaffung eines flexiblen, dynamischen Stromnetzes nutzt.

Über Minnesota Power Minnesota Power bietet für eine Fläche von 67.340 Quadratkilometern im Nordosten von Minnesota Stromdienstleistungen an und versorgt 144.000 Kunden, 16 Gemeinden und einige der größten Industriekunden in den USA mit Komfort, Sicherheit und Lebensqualität.

Über Smart Wires Mit Hauptsitz nahe San Francisco und Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Irland und Australien ist Smart Wires führend bei Lösungen für Stromnetzoptimierungen, bei denen seine patentierte modulare Energieflusssteuerungstechnik eingesetzt wird. Die Smart-Wires-Technologie wurde von Versorgungsunternehmen für Versorgungsunternehmen entwickelt. Southern Company und TVA leiteten am National Electric Energy Testing Research and Applications Center (NEETRAC) ein Konsortium aus großen US-amerikanischen Versorgungsunternehmen. Smart Wires wird von einem hochkarätigen Führungsteam mit langjähriger Erfahrung beim Entwickeln von innovativen Lösungen geführt und arbeitet mit Versorgungsunternehmen weltweit, um sich den besonderen Herausforderungen der sich schnell entwickelnden Stromversorgungssysteme zu stellen.

