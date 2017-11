GNW-News: Mimecast schließt SOC 2-Zertifizierung nach Typ II ab

Mimecast schließt SOC 2-Zertifizierung nach Typ II ab

Der erfolgreiche Abschluss zeigt ein andauerndes Engagement gegenüber den Kunden für Sicherheit, Verfügbarkeit, Prozessintegrität und Vertraulichkeit

WATERTOWN (USA), 9. November 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mimecast Limited (NASDAQ:MIME), ein führender Anbieter von E-Mail- und Datensicherheitslösungen, hat heute bekanntgegeben, dass es eine SOC 2-Zertifizierung nach Typ II erhalten hat.





Der Abschluss dieser Verpflichtung ist ein Beweis dafür, dass Mimecast großen Wert darauf legt, stringente und effektive Kontrollen und Prozesse in Bezug auf Sicherheit, Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität der Verarbeitung seiner Dienstleistungen und verbundenen Systeme aufrechtzuerhalten.

Der Bericht zur SOC 2-Zertifizierung nach Typ II, der von Coalfire Controls, LLC, einem unabhängigen Wirtschaftsprüfungsunternehmen, ausgegeben wurde, bestätigt, dass Mimecast die vom American Institute of Certified Public Accountants [AICPA] festgelegten Standards einhält.

Coalfire hat die operative Effektivität der von Mimecast in Bezug auf die Kriterien für Sicherheit, Verfügbarkeit, Prozessintegrität und Vertraulichkeit (Trust Services Principles) eingesetzten Kontrollen geprüft.

Der Bericht ist eine Bestätigung von Mimecasts großem Engagement, die strengsten Sicherheits-, Vertraulichkeits-, Verfügbarkeits- und Prozessintegritätsstandards und -verfahren in der Branche zu gewährleisten. Mimecast bietet seinen Kunden Dienstleistungen auf Vertrauensbasis - und durch die Veröffentlichung der Ergebnisse dieser Prüfung können diese sicher sein, dass sie sich auf die Steuerungsmechanismen von Mimecast verlassen können.

"Vertrauen und die Einhaltung von Verpflichtungen sind für die Kunden von Mimecast von großer Bedeutung. Wir haben uns dazu verpflichtet, neben unseren Legendary Customer Success-Initiativen für die Sicherstellung von Service- und Datensicherheit zu sorgen", so Marc French, Chief Trust Officer bei Mimecast. "Unsere neue Zertifizierung des SOC 2 Typ II-Standards zeigt Mimecasts andauerndes Engagement zur Gewährleistung von Sicherheit und Kontinuität bei unseren wesentlichen Kundenaktivitäten."

Eine vollständige Liste der Bescheinigungen, Zertifizierungen und Bewertungsberichte von Mimecast finden Sie im Mimecast Trust Center.

Über Mimecast Mimecast Limited (NASDAQ:MIME) sorgt in weltweit mehr als 27.300 Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern für mehr Sicherheit bei Geschäfts-E-Mails und -daten. Das 2003 gegründete Unternehmen bietet im Rahmen eines voll integrierten Abonnements cloudbasierte Sicherheits-, Archiv- und Business Continuity-Services zum Schutz des E-Mail-Verkehrs und zum umfassenden Management von E-Mail-bezogenen Risiken an.

