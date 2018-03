GNW-News: Merus und das Vall d'Hebron Institute of Oncology geben Forschungszusammenarbeit bei der Entwicklung

Merus und das Vall d'Hebron Institute of Oncology geben Forschungszusammenarbeit bei der Entwicklung

UTRECHT (Niederlande), 20. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V.

(Nasdaq:MRUS), ein Unternehmen im Bereich der klinischen Immunonkologie, das

neuartige bispezifische Antikörpertherapeutika (Biclonics(®)) entwickelt, und

das Vall d'Hebron Institute of Oncology (VHIO), ein führendes umfassendes

Kompetenzzentrum im Bereich der Krebsforschung mit Sitz in Barcelona, Spanien,

gaben heute eine strategische Forschungskooperation zur Entwicklung neuer

Wirkstoffe für therapeutische Anwendungen bekannt.





Im Rahmen der Kooperation werden die firmeneigene Biclonics(®)-

Technologieplattform von Merus und VHIOs Fachkompetenz in der klinischen,

translationalen und präklinischen Forschung zusammengeführt. Der Direktor des

VHIO, Dr. Josep Tabernero, M.D., Ph.D., M.Sc., ist seit sechs Jahren

wissenschaftlicher Berater von Merus.

"VHIO ist ein international anerkanntes, führendes Unternehmen in der

Krebsforschung. Diese neue Kooperation baut auf der erfolgreichen Zusammenarbeit

während der Phase-I/II-Studie für MCLA-128 auf, einem Biclonics(®), das auf die

HER3-Signalgebung abzielt, und während der präklinischen Untersuchung von MCLA-

158, einem Biclonics(®), das auf die Wnt- und EGFR-Signalwege abzielt", sagte

Dr. Ton Logtenberg, CEO von Merus. "Professor Tabernero und sein Team haben

Merus bereits wertvolle wissenschaftliche Beiträge geliefert. Diese Beziehung

wird nun ausgebaut und gefestigt, indem die hervorragenden translationalen und

klinischen Forschungskapazitäten von VHIO auf die Entwicklung von Biclonics(®)-

Kandidaten angewandt werden, die sich bereits in der Produktpipeline von Merus

befinden, und neue translationale und biologische Erkenntnisse zur Unterstützung

der Entwicklung der nächsten Generation von Biclonics(®)-Kandidaten

bereitgestellt werden."

"Wir freuen uns, unsere Beziehung zu Merus weiter ausbauen zu können", sagte Dr.

Tabernero. "Die Fähigkeit von VHIO, die Krebsforschung durch unsere nahtlose

Integration der Translationswissenschaft und der klinischen Forschung

voranzutreiben, und die differenzierte Onkologie-Pipeline von Merus sind die

perfekte Kombination, die es uns ermöglichen wird, gemeinsam die Entwicklung

vielversprechender, innovativer Krebstherapien für unsere Patienten zu

beschleunigen."

Über das Vall d'Hebron Institute of Oncology

Das 2006 gegründete Vall d'Hebron Institute of Oncology (VHIO) ist ein

führendes, umfassendes Kompetenzzentrum im Bereich der Krebsforschung mit Sitz

in Barcelona, Spanien, wo sein Team aus 27 renommierten Studienleitern die

wichtigsten Forschungsthemen und -programme von VHIO verwaltet und leitet. VHIO

betreibt eines der dynamischsten Krebsforschungsprogramme Spaniens und hat es

sich zur Aufgabe gemacht, das Versprechen der Präzisionsmedizin in der Onkologie

einzulösen, d. h., die Krebsforschung in effektivere Behandlungsmethoden und

eine bessere Praxis bei der Versorgung unserer Patienten umzuwandeln. Weitere

Informationen über VHIO finden Sie unter: www.vhio.net.

Über Merus N.V.

Merus ist ein Unternehmen im Bereich der klinischen Immunonkologie, das unter

der Bezeichnung "Biclonics(®)" innovative Therapeutika aus humanen

bispezifischen Antikörpern in voller Länge entwickelt. Biclonics(®) basieren auf

dem vollständigen IgG-Format und werden unter Verwendung von industriellen

Standardprozessen hergestellt. In vorklinischen Studien wurde beobachtet, dass

mehrere Merkmale der Biclonics mit den Merkmalen herkömmlicher menschlicher

monoklonaler Antikörper identisch sind, z. B. lange Halbwertszeit und geringe

Immunogenität. Der am weitesten entwickelte bispezifische Antikörper-

Produktkandidat von Merus, MCLA-128, wird in einer Phase-2-Kombinationsstudie

untersucht, an der zwei Patientinnengruppen mit metastasierendem Brustkrebs

teilnehmen. Darüber hinaus wird MCLA-128 in einer klinischen Phase-1/2-Studie

für die Behandlung von Magen-, Ovarial-, Endometrium- und nicht-kleinzelligem

Lungenkrebs getestet. Merus zweiter, am weitesten fortgeschrittener

bispezifischer Antikörper-Produktkandidat MCLA-117 durchläuft derzeit eine

klinische Phase 1-Studie, an der Patienten mit akuter myeloischer Leukämie

teilnehmen. Bei dem Unternehmen befindet sich auch eine Reihe von proprietären

Antikörperkandidaten in der präklinischen Entwicklung, darunter MCLA-158, das

für die Bindung an Krebsstammzellen konzipiert ist und zur potenziellen

Behandlung von Patienten mit Darmkrebs oder anderen soliden Tumoren entwickelt

wird, sowie das in Zusammenarbeit mit Incyte Corporation entwickelte MCLA-145,

das für die Bindung an PD-L1 und an ein zweites immunmodulatorisches Ziel

konzipiert ist, zu dem keine weiteren Angaben gemacht werden. Zusätzliche

Informationen erhalten Sie auf der Website von Merus unter www.merus.nl.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private

Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Alle Aussagen in dieser

Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind als

zukunftsgerichtete Aussagen anzusehen, insbesondere Aussagen bezüglich des

Potenzials oder Versprechens der Plattform von Merus zur Generierung

bispezifischer Antikörper und ihrer Entwicklung, des Designs, des

Behandlungspotenzials, der klinischen Entwicklung und klinischer

Entwicklungspläne für die bispezifischen therapeutischen Antikörperkandidaten

von Merus, der Fachkompetenz von VHIO in der klinischen, präklinischen und

translationalen Forschung und dessen Fähigkeit, seine Forschungskapazitäten auf

die Entwicklung von Biclonics(®) für die Pipeline von Merus anzuwenden und

Erkenntnisse zur Unterstützung der Entwicklung der nächsten Generation von

Biclonics(®)-Kandidaten bereitzustellen sowie der Fähigkeit der Zusammenarbeit,

die Behandlung von Krebs voranzubringen und die Entwicklung vielversprechender,

innovativer Krebstherapien zu beschleunigen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des

Managements. Diese Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien und

unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen

wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den zukünftigen Ergebnissen,

Entwicklungen oder Erfolgen abweichen, die durch die zukunftsgerichteten

Aussagen ausgedrückt oder impliziert wurden. Hierzu gehören u. a.: unser Bedarf

an zusätzlichen finanziellen Mitteln, die ggf. nicht verfügbar sind, sodass wir

unsere Geschäfte einschränken oder Rechte an unseren Technologien oder an

Biclonics(®) und bispezifischen Antikörperkandidaten abtreten müssen;

potenzielle Verzögerungen beim Erhalt der gesetzlichen Zulassung, die sich auf

die Vermarktung unserer Produktkandidaten und die Erwirtschaftung von

Umsätzen/Gewinnen auswirken; das langwierige und teure Verfahren zur Entwicklung

klinischer Arzneimittel mit ungewissem Ausgang; die Unvorhersehbarkeit unserer

in der vorklinischen Phase durchgeführten Bemühungen, marktfähige Arzneimittel

zu entwickeln; mögliche Verzögerungen bei der Aufnahme von Patienten, was den

Erhalt der benötigten gesetzlichen Zulassungen negativ beeinflussen könnte;

unsere Abhängigkeit von Dritten bei der Durchführung unserer klinischen Studien

und die nicht zufriedenstellende Leistungsfähigkeit dieser Dritten; dass wir im

Rahmen unserer Zusammenarbeit mit Incyte ggf. keine geeigneten Biclonics(®) oder

bispezifischen Antikörperkandidaten identifizieren oder dass die

Leistungsfähigkeit von Incyte ggf. nicht zufriedenstellend ist; unsere

Abhängigkeit von Dritten hinsichtlich der Produktion unserer Produktkandidaten,

die unsere Entwicklungs- und Vertriebsbemühungen ggf. verzögert, verhindert oder

beeinträchtigt; Schutz unserer proprietären Technologie; unsere Patente werden

möglicherweise für ungültig oder nicht durchsetzbar befunden, von Mitbewerbern

umgangen, und unsere Patentanträge werden möglicherweise für nicht die

Vorschriften und Verordnungen der Patentierbarkeit erfüllend befunden; es

gelingt uns möglicherweise nicht, bestehende und potenzielle Gerichtsverfahren

wegen Verletzung des geistigen Eigentums Dritter zu gewinnen; unsere

eingetragenen oder nicht eingetragenen Marken oder Handelsnamen werden

möglicherweise angefochten, verletzt, umgangen oder für generisch erklärt oder

als gegen andere Marken verstoßend erachtet.

Diese und andere wichtige Faktoren, die im Abschnitt "Risk Factors"

(Risikofaktoren) unseres Jahresberichts auf Formular 20-F aufgeführt sind, den

das Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission (SEC) am 28. April

2017 eingereicht hat, und unsere sonstigen bei der SEC eingereichten Berichte

können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den

ausdrücklich oder impliziten Informationen abweichen, die in den

zukunftsgerichteten Aussagen dieser Pressemitteilung enthalten sind. Diese

zukunftsorientierten Aussagen geben die Einschätzungen des Managements zum

Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider. Wir sind

berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu

einem bestimmten Zeitpunkt ggf. zu aktualisieren und lehnen jedwede

Verpflichtung dazu ab, auch wenn sich unsere Ansichten aufgrund zukünftiger

Ereignisse ändern, es sei denn, dies ist durch das geltende Gesetz

vorgeschrieben. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht über Gebühr auf

solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur für den Zeitpunkt

dieser Pressemitteilung gelten.

Ansprechpartner:

Investoren:

Kimberly Minarovich

+1 646 368 8014

kimberly@argotpartners.com

Presse:

David Rosen

+1 212-600-1902

david.rosen@argotpartners.com

