GNW-News: Medienmitteilung | MCH Group | Personelle Veränderung im Executive Board

Medienmitteilung | MCH Group | Personelle Veränderung im Executive Board

MCH Group AG /

Medienmitteilung | MCH Group | Personelle Veränderung im Executive Board

.



Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire

Stephan Peyer verlässt die MCH Group

Stephan Peyer, Mitglied des Executive Board und verantwortlich für den Bereich

Corporate Development & Services hat sich aus persönlichen Gründen dazu

entschieden, die MCH Group zu verlassen und sich beruflich neu auszurichten. Er

wird bis zu seinem Austritt eine geregelte Nachfolge und eine geordnete Übergabe

sicherstellen. Sein Entscheid steht in keinem Zusammenhang mit dem neuen CEO

a.i. Hans-Kristian Hoejsgaard, der am vergangenen Dienstag die operative Leitung

der MCH Group übernommen hat.

Von 2007 bis 2013 leitete Stephan Peyer innerhalb der MCH Group den

Geschäftsbereich Fach- und Publikumsmessen, bevor er die Funktion des Chief

Development Officer (CDO) übernahm. Der Verwaltungsrat und das Executive Board

bedauern den Entscheid von Stephan Peyer. Sie danken ihm für sein grosses

Engagement in seinen 12 MCH-Jahren und wünschen ihm viel Erfolg auf seinem

weiteren beruflichen Weg.

Online: https://www.mch-group.com/de-CH/news/medienmitteilungen.aspx

Medienkontakt

MCH Group AG

Corporate Communications

Christian Jecker

+41 58 206 22 52

christian.jecker@mch-group.com

www.mch-group.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: MCH Group AG via GlobeNewswire

http://www.mch-group.com