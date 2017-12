GNW-News: Medienmitteilung | MCH Group | Masterpiece London

Medienmitteilung | MCH Group | Masterpiece London

Medienmitteilung | MCH Group | Masterpiece London

MCH Group baut die Position in wichtigen globalen Sammler-Märkten aus

* MCH Group übernimmt den Sammler-Event Masterpiece London.

* Ausrichtung der Organisationsstruktur auf die Unternehmensentwicklung.

* CFO Christophe Biollaz wird die MCH Group im kommenden Jahr verlassen.

* Wechsel in der Leitung Design & Regional Art Fairs.

Die MCH Group, eines der weltweit führenden Live Marketing Unternehmen mit

Hauptsitz in Basel/Schweiz, erweitert ihr internationales Messeportfolio und

verstärkt ihre Position in exklusiven globalen Sammler-Märkten. Gleichzeitig

richtet sie ihre Organisationsstruktur noch konsequenter auf die Umsetzung der

Unternehmensstrategie aus.

Übernahme der Masterpiece London Ltd

Die MCH Group AG hat per 30. November 2017 67.5 % der Aktien der Masterpiece

London Ltd übernommen, der Veranstalterin des gleichnamigen Sammler-Events, der

jeweils im Sommer im "Royal Hospital Chelsea" in London stattfindet. Die

restlichen 32.5 % der Aktien werden von bisherigen Aktionären gehalten.

Masterpiece London Ltd ist 2008 gegründet worden, die erste Messe fand 2010

statt. An ihr präsentieren 150 führende Galerien und Spezialisten neuen und

etablierten Sammlern aussergewöhnliche Kunstobjekte aus allen wichtigen

Marktsegmenten - antike und zeitgenössische Kunst, seltene Bücher und

Fotografien, Designstücke und Antiquitäten, Schmuck und Keramik. Die Masterpiece

London zählt heute zu den weltweit führenden Veranstaltungen dieser Art. Das

zehnköpfige Team steht unter der Leitung von Lucie Kitchener. Sie kam im Januar

2017 zu Masterpiece London, nachdem sie verschiedene leitende Funktionen im

Luxusgütersegment ausgeübt hatte. Sie wird als Managing Director für die neue

Business Unit innerhalb der MCH Group verantwortlich sein.

Mit der Integration der Masterpiece London baut die MCH Group ihre starke

Position in den wichtigsten globalen Sammler-Märkten weiter aus. Masterpiece

London präsentiert bedeutende Kunstobjekte von der Antike bis zur Gegenwart und

ergänzt mit ihrem einzigartigen branchenübergreifenden Fokus ideal das Sammler-

Event-Portfolio der MCH Group mit der Art Basel (in Basel, Miami Beach und Hong

Kong) und den Design & Regional Art Fairs sowie der neu lancierten Grand Basel

im Automobilbereich, die 2018 in Basel ihre Premiere haben wird. Masterpiece

London und Grand Basel sollen in den nächsten Jahren zusätzlich an weiteren

Standorten in den USA, in Asien und im Mittleren Osten durchgeführt werden.

Anpassung der Organisationsstruktur

Die MCH Group richtet ihre Organisationsstruktur verstärkt auf die Umsetzung der

Unternehmensstrategie sowie die Anforderungen der zunehmenden Digitalisierung

aus. Das internationale Messe- und Event-Geschäft (Baselworld, Art Basel, Design

& Regional Art Fairs, Grand Basel und Masterpiece London) wird in der Division

"Global Events" unter der Leitung von CEO René Kamm zusammengefasst. Das

nationale Messe- und Eventgeschäft an den Standorten Basel, Zürich und Lausanne

- das Eigenmessen-Portfolio unter der Leitung von Didier Peier sowie die

Betreuung der Gastveranstaltungen und das Facility Management - werden in der

Division "Events Switzerland & Venues" unter der Leitung von Peter Holenstein

zusammengenommen. Jean-Marc Devaud ist weiterhin für die Division "Live

Marketing Solutions" verantwortlich.

Die Bereiche New Products und M&A, Digital Business und Services sowie ICT und

Human Resources werden unter der Leitung von Stephan Peyer in der erweiterten

Service Unit "Corporate Development & Services" vereinigt. Der Chief Financial

Officer (CFO), bisher Leiter "Finance & Administration", wird sich künftig auf

die Funktionen "Corporate Finance" sowie "Risk Management" und "M&A Support"

konzentrieren.

Mit diesen strukturellen Anpassungen können vermehrt Synergien geschaffen und

genutzt werden, sowohl in der Entwicklung der internationalen

Geschäftstätigkeit, als auch zur Stärkung der nationalen Eigen- und

Gastveranstaltungen.

CFO Christophe Biollaz verlässt die MCH Group

Christophe Biollaz, Leiter Finance & Administration und Mitglied des Executive

Board hat sich entschieden, die MCH Group im Verlaufe des kommenden Jahres auf

eigenen Wunsch zu verlassen und sich neuen beruflichen Herausforderungen

zuzuwenden. Er ist am 1. Dezember 2013 in das Unternehmen eingetreten und hat

seit 1. Januar 2014 die Funktion des Chief Financial Officers (CFO) inne. Der

Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung bedauern den bevorstehenden Austritt von

Christophe Biollaz ausserordentlich. Sie danken ihm für sein grosses Engagement

und seine wertvollen Impulse, die er in den letzten vier Jahren in die MCH Group

eingebracht hat, insbesondere für die Stärkung der Finanzkompetenz und die

tatkräftige Mitwirkung an der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens. Er

wird seine Funktion bis zur geregelten Nachfolge wahrnehmen und eine

reibungslose Übergabe sicherstellen.

Neue Leitung der Design & Regional Art Fairs

Marco Fazzone, Managing Director der Design & Regional Art Fairs, wird auf

eigenen Wunsch Ende Januar 2018 die MCH Group verlassen und eine neue berufliche

Herausforderung annehmen. Marco Fazzone gehörte von 2013 bis 2016 zum

Leitungsteam der Art Basel, bevor er die Verantwortung für die neue Business

Unit Design & Regional Art Fairs und den Aufbau des Portfolios der Regionalen

Kunstmessen übernommen hat. Die MCH Group bedauert den Weggang von Marco Fazzone

sehr und dankt ihm für die ausgezeichnete Basis, die er für den weiteren Ausbau

der Regionalen Kunstmessen geschaffen hat. Neuer Managing Director der Design &

Regional Art Fairs per 1. Februar 2018 wird Frank Lasry. Er ist seit 2014 Chief

Operating Officer (COO) bei Philipps Auctioneers Ltd und war zuvor in

verschiedenen operativen und leitenden Funktionen unter anderem 12 Jahre für

Christie's International in Paris, London, Hong Kong und Dubai tätig.

Weitere Informationen:

MCH Newsroom

www.mch-group.com

www.masterpiecefair.com

Kontakt

MCH Group

Christian Jecker

Corporate Communications

+41 58 206 22 52

christian.jecker@mch-group.com

