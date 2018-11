GNW-News: Medienmitteilung | MCH Group | MCH Group stellt die Weichen für die Zukunft

Medienmitteilung | MCH Group | MCH Group stellt die Weichen für die Zukunft

MCH Group stellt die Weichen für die Zukunft

* Priorisierung der strategischen Initiativen und Investitionen

* Effizienzsteigerung durch Bündelung der Kompetenzen und gruppenweite

Synergien

* Transformation zum integrierten Experience Marketing Unternehmen

Die MCH Group stellt die Weichen für die notwendige Stabilisierung des

Unternehmens und eine tiefgreifende Transformation, die auf Grund fundamentaler

Veränderungen in der Messe- und Eventbranche erforderlich ist. Sie wird bis Ende

Jahr neben bereits eingeführten Sparmassnahmen weitere Massnahmen zur Senkung

der Kosten, zur Fokussierung der strategischen Initiativen und Investitionen

sowie zur Straffung der Organisation ergreifen. Sie wird in den nächsten Monaten

zudem die Unternehmensstrategie überprüfen und konsequent auf die künftigen

Anforderungen der Märkte und Bedürfnisse der Kunden ausrichten.

"Wir müssen und wollen unsere klassische Live-Event-Kompetenz zu einer

integrierten Experience-Marketing-Kompetenz in physischen und digitalen

Bereichen entwickeln", sagt Hans-Kristian Hoejsgaard, seit anfangs September

2018 CEO a.i. der MCH Group. "Dieser Prozess ist sehr anspruchsvoll und wird

eine längere Zeit dauern. Unsere grosse Herausforderung besteht darin, die

richtige Balance zu finden zwischen den notwendigen Massnahmen zur

Stabilisierung des Unternehmens und den - trotz der begrenzten Mittel -

erforderlichen Investitionen in die Zukunft."

Die MCH Group setzt bei den strategischen Initiativen und Investitionen auf

folgende Prioritäten:

Die weltweit führende Position der Art Basel soll weiter gestärkt werden durch

den Fokus auf die bestehenden Shows, die Fortführung der Art Basel Cities und

die Entwicklung weiterer Initiativen, über die zur gegebenen Zeit informiert

wird. Die Masterpiece London wird international expandiert, in einem ersten

Schritt wahrscheinlich in Asien. Bereits für die Baselworld 2019 werden

Investitionen in eine Reihe konzeptioneller Neuerungen getätigt, und die

Neukonzeption der Baselworld 2020 wird in Zusammenarbeit mit den Aussteller-

Gremien intensiv vorangetrieben. Die MCH Group veranstaltet zahleiche auf den

Schweizer Markt ausgerichtete Messen, die erfolgreich sind und in deren Zukunft

das Unternehmen ebenfalls investieren will. In der Division Live Marketing

Solutions werden die Kompetenzen und das Dienstleistungsangebot im Bereich der

Strategie- und Konzeptentwicklung weiter ausgebaut. Und schliesslich wird die

MCH Group auch weitere Investitionen in die Entwicklung ihrer digitalen Angebote

tätigen.

Die Initiative der Entwicklung eines Portfolios mit regionalen Kunstmessen wird

nicht weiterverfolgt. Die MCH Group beabsichtigt, die Beteiligungen an der Art

Düsseldorf und der India Art Fair zu veräussern. Bis dahin werden die Messen von

der MCH Group in der bisherigen Form unterstützt. Auf die angekündigte

Beteiligung an der neuen Art SG in Singapur wird verzichtet. Das Konzept der

Grand Basel wird verifiziert, und es ist deshalb entschieden worden, auf die

geplante Expansion nach Miami Beach zumindest 2019 zu verzichten. Auch die

Potenziale von verschiedenen nationalen Messen werden analysiert, über ihre

Zukunft wird in den nächsten Monaten entschieden.

Für die Ausgestaltung und Umsetzung des gesamten Transformationsprogramms ist

eine interne Task Force unter der Leitung von CFO Beat Zwahlen eingesetzt

worden. Grosses Gewicht wird auf die Effizienzsteigerung in der

Organisationsstruktur gelegt. Support-Funktionen und Fachkompetenzen sollen

verstärkt gruppenweit gebündelt und geteilt werden, um entsprechende Synergien

zu nutzen.

"Die MCH Group zeichnet sich durch die grosse Expertise ihrer Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sowie durch zahlreiche qualitativ hochwertige Produkte und

Dienstleistungen aus", erklärt Hans-Kristian Hoejsgaard. "Wir wollen dieses

Potenzial besser nutzen, indem wir die Vielzahl weitgehend autonomer Profit

Center zu einer integrierten Unternehmensgruppe verschmelzen. Wir werden eine

gruppenweite Vision entwickeln, eine gruppenweite Strategie definieren und diese

dann auch in der ganzen Unternehmensgruppe umsetzen."

Die Priorisierung der Strategie und Investitionen sowie das initialisierte

Restrukturierungs- und Transformationsprogramm werden Auswirkungen auf das

Ergebnis 2018 sowie auf das Budget 2019 haben, wobei ein möglichst grosser

positiver Impakt für das Geschäftsjahr 2019 erzielt werden soll. Die

Auswirkungen lassen sich im Moment noch nicht konkret beziffern. Die MCH Group

wird diese kommunizieren, sobald die entsprechenden Informationen vorliegen.

Hinweis für Medien: Am 2. November 2018, von 11.00 bis 12.30 Uhr (MEZ) steht

Hans-Kristian Hoejsgaard den Medien für Auskünfte über den nachstehenden Kontakt

zur Verfügung.

Kontakt für die Medien

MCH Group AG

Corporate Communications

Christian Jecker

+41 58 206 22 52

christian.jecker@mch-group.com

