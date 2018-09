GNW-News: Medienmitteilung | MCH Group | Halbjahresabschluss 2018 - neuer CEO ad interim

Medienmitteilung | MCH Group | Halbjahresabschluss 2018 - neuer CEO ad interim

MCH Group AG /

Medienmitteilung | MCH Group | Halbjahresabschluss 2018 - neuer CEO ad interim

MCH Group: Halbjahresabschluss 2018 im Rahmen der Erwartungen

* Erstes Semester 2018: Umsatzsteigerung und Gewinnrückgang im Vergleich zur

Vorjahresperiode.

* Erwartungen 2018: Negatives Ergebnis aus operativer Tätigkeit sowie

nochmalige Wertberichtigung der Infrastruktur in Basel.

* Massnahmenplan zum notwendigen Transformationsprozess ausgearbeitet und in

Umsetzung.

* Hans-Kristian Hoejsgaard neuer CEO ad interim.

Die MCH Group präsentiert für die Berichtsperiode vom 1. Januar bis 30. Juni

2018 einen konsolidierten Halbjahresabschluss, der im Rahmen der Erwartungen

liegt. Der Betriebsertrag konnte im Vergleich zum ersten Semester des Vorjahres

trotz eines substantiellen Ertragsrückganges bei der Uhren- und Schmuckmesse

Baselworld deutlich gesteigert werden, hauptsächlich aufgrund des starken

Messezyklus (Swissbau) und des erstmals über die ganze Berichtsperiode wirksamen

MC2-Effektes. Der Konzerngewinn liegt 17 % unter dem Wert der Vorjahresperiode,

was in erster Linie auf die Rückgänge bei der Baselworld zurückzuführen ist.

Erfolgsrechnung und Bilanz

In der Berichtsperiode vom 1. Januar bis 30. Juni 2018 beläuft sich der

konsolidierte Betriebsertrag auf CHF 356.6 Mio. und liegt 16.7 % über dem ersten

Semester des Vorjahres (CHF 305.6 Mio.) Der Betriebsaufwand von CHF 330.9 Mio.

hat gegenüber dem Vorjahr (CHF 275.5 Mio.) um 20.1 % zugenommen. Dementsprechend

ist im Vergleich zur Vorjahresperiode ein Rückgang der Profitabilität zu

verzeichnen: Der EBITDA beläuft sich auf CHF 53.4 Mio. (Vorjahr CHF 63.7 Mio.),

der EBIT beträgt CHF 25.7 Mio. (Vorjahr CHF 30.1 Mio.) Der Konzerngewinn liegt

bei CHF 21.9 Mio. (Vorjahr CHF 26.5 Mio.), was einer Konzerngewinnmarge von 6.1

% (Vorjahr 8.7 %) entspricht.

Die Bilanzsumme beläuft sich per 30. Juni 2018 auf CHF 733.9 Mio. (per 31.

Dezember 2017 CHF 688.2 Mio.), welche sich auf der Aktivseite in Umlaufvermögen

von CHF 327.6 Mio. und Anlagevermögen von CHF 406.3 Mio. gliedert. Auf der

Passivseite steht der Fremdkapitalanteil von CHF 477.8 Mio. dem Eigenkapital von

CHF 256.1 Mio. gegenüber. Die Eigenkapitalquote beträgt 34.9 % (per 31. Dezember

2017 34.0 %). Die flüssigen Mittel sind in der Berichtsperiode von CHF 115.9

Mio. auf CHF 212.8 Mio. angestiegen, was auf die erfolgreiche Platzierung der

Debut Anleihe in der Höhe von CHF 100 Mio. im April 2018 zurückzuführen ist.

Transformationsprozess

Die MCH Group befindet sich in einem Transformationsprozess, in dem sie sich auf

die grossen Veränderungen im klassischen Messe- und Eventgeschäft ausrichten

muss. In den vergangenen Wochen hat sich das Management intensiv mit diesem

Prozess auseinandergesetzt und einen entsprechenden Massnahmenplan

ausgearbeitet. An der Unternehmensstrategie der Erweiterung des

Dienstleistungsangebots, der Verstärkung der internationalen Präsenz und der

zunehmenden Digitalisierung wird grundsätzlich festgehalten, wobei die

verschiedenen Initiativen aufgrund der bereits gewonnen Erkenntnisse nochmals

überprüft werden. Neben einer klaren Fokussierung auf diejenigen strategischen

Projekte mit den grössten und nachhaltigsten Potenzialen sollen auch die

Organisation gestrafft und die Synergien zwischen den Geschäftsbereichen besser

genutzt werden. Dieser Transformationsprozess wird längere Zeit in Anspruch

nehmen. Zudem wird die künftige Auslastung der Infrastruktur in Basel unter

Berücksichtigung möglicher Entwicklungsszenarien des Messe- und Eventgeschäfts

überprüft.

Ausblick Jahresergebnis 2018

Da die stärksten Veranstaltungen jeweils im ersten Semester stattfinden und die

veranstaltungslosen Sommermonate ins zweite Halbjahr fallen, ist der

Geschäftsgang im zweiten Halbjahr immer schwächer als im ersten und defizitär.

Das erste Halbjahr 2018 war auf Grund der Swissbau zyklisch stark, obwohl dieser

Zyklus-Effekt durch die Einbussen bei der Baselworld gegenüber früheren Jahren

gemindert worden ist. Im zweiten Halbjahr 2018 fallen die Prodex und Swisstech

weg, die vom Herbst 2018 ins Frühjahr 2019 verschoben werden mussten. Zudem sind

die Entwicklungskosten für die Erstdurchführung der Grand Basel höher als

ursprünglich geplant.

Diese Faktoren haben zur Folge, dass die MCH Group ihre Erwartung für das

Jahresergebnis 2018 korrigieren muss. Sie rechnet mit einem negativen

Jahresergebnis 2018 vor Sonderabschreibungen im einstelligen Millionenbereich.

Es ist davon auszugehen, dass auf Grund der vorzunehmenden Überprüfung eine

nochmalige Wertberichtigung für die Messehallen in Basel getätigt werden muss,

die zu einem Jahresverlust in dreistelliger Millionenhöhe führen kann.

Hans-Kristian Hoejsgaard neuer CEO ad interim

Der Verwaltungsrat hat per 4. September 2018 Hans-Kristian Hoejsgaard zum

interimistischen CEO der MCH Group gewählt. Er wird diese Funktion bis zur

definitiven Neubesetzung der operativen Leitung ausüben. Der 60-jährige Hans-

Kristian Hoejsgaard ist dänischer Staatsbürger und hat über 30 Jahre Erfahrung

in leitenden Funktionen in der Luxus- und Konsumgüterindustrie sowie im

Fachhandel. Er arbeitete unter anderem für verschiedene Unternehmen - unter

ihnen die LVMH-Gruppe - in Asien, für die Georg Jensen Ltd. in Kopenhagen und

die Timex Group in Connecticut in den USA. 2011 bis 2017 war er CEO der

Oettinger Davidoff AG in Basel. Seit 2018 führt er sein eigenes

Beratungsunternehmen.

"Ich freue mich, die MCH Group unterstützen und interimistisch leiten zu können,

bis ein ständiger CEO gefunden ist ", sagt Hans-Kristian Hoejsgaard zu seiner

neuen Aufgabe. "Die MCH Group ist eine weitere internationale Basler Firma, die

ich bewundere und die ich sowohl als Aussteller als auch als Sponsor kenne. Ich

freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsrat, dem Management und den

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der MCH Group, um das Unternehmen in dieser

strategisch herausfordernden Zeit auf die Zukunft vorzubereiten."

Erfreut zeigt sich auch Ulrich Vischer, Verwaltungsratspräsident der MCH Group:

"Wir sind froh, dass wir in kurzer Zeit mit Hans-Kristian Hoejsgaard einen

derart erfahrenden Manager gewinnen konnten. Er wird für unser Unternehmen in

dieser herausfordernden Zeit eine wertvolle Verstärkung sein."

Bericht zum Halbjahresabschluss:

http://www.mch-group.com/de-CH/News/Reports.aspx

Medienmitteilung Online:

https://www.mch-group.com/de-CH/news/medienmitteilungen.aspx

Kontakt für die Medien:

MCH Group AG

Corporate Communications

Christian Jecker

+41 58 206 22 52

christian.jecker@mch-group.com

http://www.mch-group.com