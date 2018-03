GNW-News: Medienmitteilung | MCH Group | Geschäftsbericht 2017 | Anträge Generalversammlung

Medienmitteilung | MCH Group | Geschäftsbericht 2017 | Anträge Generalversammlung

MCH Group: Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2017

* Ergebniserwartung vom 16. Februar 2018 bestätigt: Umsatzsteigerung auf CHF

493.3 Mio., Gewinn aus ordentlicher Geschäftstätigkeit CHF 10.0 Mio.,

Verlust auf Grund von Sondermassnahmen CHF -110.0 Mio.

* Antrag auf Dividenden-Verzicht.

* Division Live Marketing Solutions rüstet sich für die Zukunft.

Die MCH Group hat heute ihren Geschäftsbericht 2017 veröffentlicht und bestätigt

das am 16. Februar 2018 angekündigte Ergebnis: Der konsolidierte Betriebsertrag

(Umsatz) konnte im Geschäftsjahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 12% auf CHF

493.3 Mio. gesteigert werden. Der Konzerngewinn vor Sondermassnahmen beträgt CHF

10.0 Mio. Auf Grund von Sonderabschreibungen in der Höhe von CHF -102.3 Mio. für

eine Wertberichtigung der Messegebäude in Basel sowie von Sonderrückstellungen

in der Höhe von CHF -17.7 Mio. für strukturelle und organisatorische

Optimierungen im nationalen Messe- und Eventgeschäft resultiert ein Verlust von

CHF -110. Mio. Die Bilanzsumme per 31. Dezember 2017 beträgt CHF 688.2 Mio., mit

einem Eigenkapitalanteil von 34.0 %. Die flüssigen Mittel liegen per Ende

Geschäftsjahr bei CHF 115.9 Mio.

Die MCH Group geht davon aus, dass das Geschäftsjahr 2018 nochmals schwierig

wird, da mit weiteren Rückgängen im nationalen Messe- und Eventgeschäft zu

rechnen ist und weitere Entwicklungskosten anstehen werden. Diese können durch

die Sondermassnahmen 2017 sowie die akquisitorischen und organischen

Wachstumsinitiativen 2017 und 2018 (MC2, Masterpiece London, Grand Basel u.a.)

noch nicht kompensiert werden. Sie erwartet für 2018 ein Ergebnis aus der

ordentlichen Geschäftstätigkeit in einstelliger Millionenhöhe.

Anträge an die Generalversammlung

Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vom 4. Mai 2018 beantragen, auf

die Ausrichtung einer Dividende zu verzichten.

Im Weiteren wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Wahl von Marco

Gadola, Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen, Jean-Philippe Rochat, Dr. Ulrich

Vischer und Andreas Widmer für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als

Mitglieder des Verwaltungsrats beantragen. Der Generalversammlung wird zudem

beantragt, Dr. Ulrich Vischer für ein weiteres Jahr als Präsident des

Verwaltungsrats zu bestätigen.

Stärkung der Live Marketing Solutions

Im Rahmen der weiteren Umsetzung der Unternehmensstrategie der Diversifikation,

Internationalisierung und Digitalisierung will die MCH Group 2018 unter anderem

die Division "Live Marketing Solutions" weiter stärken. Bereits heute können

lokal und global tätigen Kunden in allen wichtigen Märkten - Europa, USA, Asien

und Mittlerer Osten - individuelle Dienstleistungen in allen Live Marketing

Bereichen angeboten werden. Im laufenden Geschäftsjahr sollen die Kompetenzen

und das Dienstleistungsangebot im Bereich der Strategie und Konzeption weiter

ausgebaut werden, um die Marktentwicklungen und Bedürfnisse der Kunden noch

besser antizipieren und den Kunden ganzheitliche Lösungen anbieten zu können.

Der Aufbau der "Agentur der Zukunft" soll durch strukturelle und

organisatorische Optimierungen unterstützt werden. Es ist vorgesehen, die

Gesellschaftsstruktur der in der Schweiz ansässigen Unternehmen zu vereinfachen

und die Brand-Architektur anzupassen. Zudem sollen verschiedene Einheiten

örtlich vereint werden.

Kontakt für die Medien:

MCH Group AG

Corporate Communications

Christian Jecker

+41 58 206 22 52

christian.jecker@mch-group.com

www.mch-group.com

http://www.mch-group.com