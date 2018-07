GNW-News: Medienmitteilung | MCH Group | Baselworld 2019

Medienmitteilung | MCH Group | Baselworld 2019

Die MCH Group bestätigt Kündigung des Vertrags betr. Teilnahme Baselworld 2019

durch Swatch Group

Basel, Zürich den 31. Juli 2018

Die MCH Group bedauert den Verzicht eines bedeutenden Ausstellers der

Uhrenbranche an der Weltmesse für Uhren und Schmuck Baselworld ausserordentlich;

die Durchführung der Baselworld 2019 ist dadurch nicht in Frage gestellt.

Nach dem positiven Verlauf der Baselworld 2018 und der mit Hochdruck unter einer

neuen Führung vorangetriebenen Neukonzeption der Baselworld 2019 kommt die

Absage dieses Ausstellers überraschend. Das Comité Consultatif der Baselworld,

in welcher alle wichtigen Aussteller der Uhrenbranche vertreten sind, hat dem

Neukonzept an seiner Sitzung vom 4. Juli 2018 zugestimmt. Die MCH Group ist

überzeugt, dass damit eine gute Grundlage für eine erfolgreiche Messe gelegt

worden ist.

Die MCH Group verfügt über ein breites nationales Messeportfolio. Darüber hinaus

wurde dieses Portfolio in den letzten Jahren im Bereich der "Sammlermärkte"

(insbesondere Kunst) gezielt internationalisiert.

Zusätzlich gehören verschiedene Unternehmen im Bereich des Marketing Consulting,

Eventmanagement, Messe- und Eventbaus im In- und Ausland zur Gruppe.

Angesichts der laufenden Marktveränderungen befindet sich die Gruppe in einem

Transformationsprozess und ergänzt die Live-Marketing-Plattformen zunehmend auch

mit digitalen Angeboten.

Die MCH Group wird am 4. September 2018 über das Halbjahresergebnis 2018

informieren.

Medienkontakt:

MCH Group AG

Corporate Communications

Kathrin Ebner

+ 41 58 206 31 33

kathrin.ebner@mch-group.com

www.mch-group.com

