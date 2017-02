GNW-News: Medienhinweis: Bombardier wird am 16. Februar 2017 seine Finanzergebnisse für das 4. Quartal und das Geschäftsjahr 2016 bekanntgeben

Weitere Suchergebnisse zu "Bombardier":

Medienhinweis: Bombardier wird am 16. Februar 2017 seine Finanzergebnisse für das 4. Quartal und das Geschäftsjahr 2016 bekanntgeben

Medienhinweis: Bombardier wird am 16. Februar 2017 seine Finanzergebnisse für das 4. Quartal und das Geschäftsjahr 2016 bekanntgeben

MONTREAL, QUÉBEC (KANADA--(Marketwired - Feb 10, 2017) - Bombardier (TSX: BBD.A)(TSX: BBD.B)(OTCQX: BDRBF) wird am Donnerstag, dem 16. Februar 2017, seine Finanzergebnisse für das 4. Quartal und das Geschäftsjahr 2016 bekanntgeben und ab 8:00 Uhr US-amerikanischer Ostküstenzeit (EST) einen Live-Webcast/eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse zu besprechen. Im Vorfeld der Telefonkonferenz wird eine Pressemitteilung veröffentlicht werden, die auch die Finanzergebnisse enthält.

Alain Bellemare, Präsident und CEO, John Di Bert, Senior Vice President und CFO, und Patrick Ghoche, Vice President, Investors Relations, werden während der Telefonkonferenz, die für Investoren und Finanzanalysten gedacht ist, eine Übersicht über die Finanzergebnisse des Unternehmens für das Quartal und das gesamte Geschäftsjahr präsentieren.

DATUM: Donnerstag, 16. Februar 2017

UHRZEIT: 8:00 Uhr, EST

Der Live-Webcast und die dazugehörigen Grafiken zur Finanzlage werden unter dieser Adresse zur Verfügung stehen: www.bombardier.com

Interessenten, die sich die Präsentation über das Telefon anhören und an der Frage-Antwort-Sitzung teilnehmen möchten, können eine der folgenden Telefonkonferenznummern wählen:

Auf Englisch: 514 394 9320 oder 1 866 240 8954 (in Nordamerika gebührenfrei) +800 6578 9868 (Anrufe aus dem Ausland)

Auf Französisch: 514 394 9316 oder (mit Übersetzung) 1 888 791 1368 (in Nordamerika gebührenfrei) +800 6578 9868 (Anrufe aus dem Ausland)

Zum späteren Abspielen wird die Aufzeichnung dieser Telefonkonferenz kurz nach Beendigung des Webcasts auf der Website von Bombardier zur Verfügung stehen.

Kontakt: Simon Letendre Senior Advisor, Public Affairs Bombardier Inc. Tel.: +514 861 9481

Patrick Ghoche Vice President, Investor Relations Bombardier Inc. Tel.: +514 861 5727

