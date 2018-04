GNW-News: MedicCoin stellt Strategie für internationale Akzeptanz vor, die auf der Integration der Blockchain-Technologie in den Alltag basiert

MedicCoin stellt Strategie für internationale Akzeptanz vor, die auf der Integration der Blockchain-Technologie in den Alltag basiert

Die Strategie konzentriert sich auf die Verbesserung der Gesundheit der Menschen

durch Blockchain-basierte Belohnungen, die Förderung der wissenschaftlichen

Forschung und gemeinnützige Spenden

NEW YORK, 24. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- über NetworkWire -- MedicCoin, eine

Community-orientierte Kryptowährung, die sich auf die Verbesserung des Lebens

von Millionen Menschen auf der ganzen Welt konzentriert, stellt heute eine

facettenreiche Roadmap vor, die für die weltweite Akzeptanz entwickelt wurde und

gleichzeitig praktische Innovationen aufzeigt, die MedicCoin im täglichen

Mehrere Möglichkeiten, Kryptowährung als Belohnung für positive Entscheidungen

zu verdienen

Die Gründer von MedicCoin stellten sich vor, mit der Blockchain-Technologie das

Leben aller Menschen zu verbessern. Um dieser Vision treu zu bleiben, ist es

wichtig, dass Menschen auf der ganzen Welt der MedicCoin-Gemeinschaft beitreten

können, ohne dass sie über hohe technische Kenntnisse oder teure Mining-

Ausrüstung verfügen.

Aktiver Lebensstil

Durch einfaches Installieren der MedicWalk-App und einen aktiven Lebensstil kann

jeder MedicCoin erwerben. MedicWalk wird innerhalb der nächsten Wochen auf den

Markt kommen.

Spenden von ungenutzter Computerleistung an das Disease Research Program der

Stanford University

MedicCoin bietet die Möglichkeit, Coins zu verdienen, indem dem Folding@home-

Programm der Stanford University Computerleistung zur Verfügung gestellt wird,

die den Wissenschaftlern hilft, Computerberechnungen im Zusammenhang mit der

Suche nach Heilmitteln für die Alzheimer-, Parkinson- und Huntington-Krankheit,

viele Krebsarten und weitere Krankheiten anzustellen.

Befolgen der Anweisungen des Arztes

Das Versäumnis, medizinische Behandlungen vollständig zu durchlaufen, ist

weltweit ein häufiges und kostspieliges Problem. Ärzte, die dem Netzwerk

beitreten und es unterstützen, erhalten MedicCoin für die Belohnung von

Patienten, die zu Terminen erscheinen und Anweisungen befolgen.

Wichtige Innovationen zur Beschleunigung der weltweiten Akzeptanz

MedicCoin zielt darauf ab, die bevorzugte Wahl für die Annahme von Zahlungen bei

medizinischen Fachkräften, allen Händlertypen und Einzelpersonen zu werden,

indem die neuesten Innovationen in der Krypto- und Blockchain-Technologie

integriert werden.

MedicEMR: Die erste kostenlose Open-Source-EMR-Software, die eine Kryptowährung

(MedicCoin) akzeptiert

MedicEMR wird eingeführt, um Open-Source-OpenEMR-Software mit Kryptozahlungen zu

kombinieren. Neben der Belohnung von Ärzten und Patienten mit MedicCoin für die

Nutzung der Software zielt MedicEMR darauf ab, den Zugang zu qualitativ

hochwertiger medizinischer Versorgung für alle Menschen unabhängig von Rasse,

sozioökonomischem Status oder geografischem Standort zu verbessern, indem das

Bewusstsein für die kostenlose Open-Source-Software geschärft wird.

MedicPhone: Eine integrierte TeleMedicine-App, die Kryptowährung (MedicCoin)

akzeptiert

MedicPhone ist für Menschen konzipiert, die sich mit Immobilitätsproblemen oder

logistischen Komplikationen konfrontiert sehen. Zusätzlich zum Zugang zu

zertifizierten Ärzten rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche wird

MedicPhone auch MedicEMR integrieren und neben anderen Zahlungsmethoden auch

MedicCoin akzeptieren.

Private und blitzschnelle Transaktionen für alle Händlertypen

Eine integrierte Datenschutztechnologie gewährleistet, dass die Benutzer eine

vertrauliche Transaktionshistorie mit verschiedenen Gesundheitsdienstleistern,

Einzelpersonen, Händlern und anderen Einrichtungen pflegen können. InstantX

ermöglicht es Benutzern, die bei den meisten Kryptowährungen üblichen langen

Verzögerungen, wie z. B. bei Bitcoin, zu vermeiden, damit MedicCoin überall dort

einsetzbar ist, wo herkömmliche Zahlungsmethoden verwendet werden.

Um die Sichtbarkeit früherer Erfolge und zukünftiger Ankündigungen zu erhöhen,

haben sich wichtige Mitglieder der MedicCoin-Community dafür entschieden,

mehrere Kommunikationskanäle und -plattformen zu nutzen, um eine kontinuierliche

Medienberichterstattung über syndizierte Artikel und Leitartikel,

Journalistenkontakte, ein Nachrichtenportal unter der Marke MedicCoin und

verschiedene Engagement-Initiativen zu gewährleisten.

Über MedicCoin

MedicCoin (MEDIC) ist eine Blockchain-basierte Kryptowährung, die sich der

Förderung von Gesundheit und Philanthropie in der ganzen Welt verschrieben hat,

indem sie Einzelpersonen auf verschiedene Weise für ihre Gesundheit belohnt und

ihre ungenutzte Computerleistung dem Folding@home-Projekt der Stanford

University zur Verfügung stellt. Derzeit laufende Initiativen zielen darauf ab,

MedicEMR einzuführen. Dies ist eine kostenlose Open-Source-EMR-Software, die

MedicCoin integriert; MedicPhone, eine Telemedizin-App, die es Patienten

ermöglicht, Ärzte remote zu konsultieren, integriert MedicEMR und bietet

MedicCoin als Zahlungsoption an, sowie MedicWalk, eine Smartphone-App, die

Einzelpersonen für ihren aktiven Lebensstil belohnt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://mediccoin.com/

Engagement in der MedicCoin-Community

Discord-Chat über https://discordapp.com/invite/SjudnyK

Twitter über https://twitter.com/mediccoin

Facebook über https://www.facebook.com/mediccoin

MedicCoin - Kontakt

MedicCoin

https://mediccoin.com

inquiries@mediccoin.com

Blockchain Relations - Kontakt

Blockchain Relations

http://www.blockchainrelations.io

614-465-6025

press@blockchainrelations.io

