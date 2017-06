GNW-News: Medable bringt Synapse auf den Markt, eine voll integrierte App-Plattform für die klinische Versorgung, für die CareKit verwendet wurde

Medable bringt Synapse auf den Markt, eine voll integrierte App-Plattform für die klinische Versorgung, für die CareKit verwendet wurde

Medables hochmoderne Lösung für das Management von Krankheiten versucht, die Gesundheitsergebnisse durch Apps für Anbieter und Patienten, die die Gesundheit von Patienten in Echtzeit verfolgen und Trends aufzeigen können, deutlich zu verbessern PALO ALTO, Kalifornien, 9. Juni 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Medable Inc., die führende App- und Analyseplattform im Gesundheitswesen, gab heute die Markteinführung von Synapse bekannt, der ersten Cloud-Lösung, die die neuen CareKit Bridge APIs von Apple in Echtzeit im Gesundheitsmanagement auf iOS verwendet.





Synapse bietet Gesundheitsorganisationen die Möglichkeit, CareKit-Apps nahtlos zu nutzen - nicht nur für ihre Patienten, sondern jetzt auch für ihre Betreuerteams. Synapse ermöglicht es Anbietern und Patienten, die Gesundheit in Echtzeit zu verfolgen und Trends zu erkennen, und geht damit die massiven Kostenprobleme an, die sich aus schlechter Kommunikation ergeben, einschließlich vermeidbarer Wiedereinlieferungen. Neben der Entwicklung von Apps bietet Synapse Benutzer- und Datenmanagement, HIPAA-Compliance, EMR-Interoperabilität und Ergebnisanalyse. Frühe Anwendungsfälle umfassen klinische Studien, den Umgang mit chronischen Erkrankungen und die postoperative Nachsorge. Hierzu zählt beispielsweise eine App für die Nachsorge nach einer Hüftoperation, die den Patienten in die Lage versetzt, die Nutzung von Schmerzmitteln zu protokollieren, eine Infektion im Bereich der Eingriffsstelle zu erkennen, Mobilitätskennzahlen zu verfolgen und mit dem Betreuerteam zu kommunizieren - alles bequem von zuhause aus.

"Allzu oft wird die Betreuung im Krankenhaus durch einen Mangel an klaren Anweisungen für die Patienten nach der Entlassung unterminiert", so Dr. Michelle Longmire, CEO von Medable. "Die Plattform von Medable, die unter Verwendung von CareKit erstellt wurde, ermöglicht Gesundheitsorganisationen, überall und zu jeder Zeit eine klare und kontinuierliche Versorgung anzubieten."

Longmire erläuterte weiter, dass Medable mit führenden Institutionen im Gesundheitswesen zusammenarbeitet, um seine fortschrittliche Technologie bei der Verwaltung der Patienten in den Blickpunkt zu rücken.

"CareKit ist ein leistungsstarkes Tool zur Verbesserung der Ergebnisse im Gesundheitswesen und es ist eine praktische Lösung zur Nutzung von Innovationen, um große, schon viele Jahre anhaltende Probleme im Gesundheitswesen anzugehen", fügte Longmire hinzu. "Als Branche wird dem Gesundheitswesen die Leistungsfähigkeit mobiler Lösungen bewusst, mit deren Hilfe man die Gesundheitsversorgung verbessern kann."

ÜBER MEDABLE

Das in privater Hand befindliche Unternehmen Medable mit Sitz in Palo Alto, Kalifornien, bietet eine umfassende, sichere, HIPAA-konforme und Cloud-basierte Plattform, die speziell für das Gesundheitswesen entwickelt wurde. Synapse von Medable ist eine App-Lösung für die klinische Versorgung, die sich sowohl an Anbieter als auch an Patienten richtet. Das preisgekrönte Medable-Produkt Cortex bietet Entwicklern die schnellste Möglichkeit, skalierbare, mit EHR interoperable, HIPAA-konforme Anwendungen zu erstellen. Das Medable-Produkt Axon ist eine Lösung, für die keine Programmierung erforderlich ist und die es Wissenschaftlern ermöglicht, klinische Studien per Smartphone auf einer sicheren, HIPAA-konformen Technologieplattform bereitzustellen. Das Medable- Produkt Cerebrum ist die erste Cloud-basierte Lösung für maschinelles Lernen, die speziell für Apps im Gesundheitswesen entwickelt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter: www.medable.com

Gary Poole, PR Director gary@medable.com

