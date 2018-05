GNW-News: Magna veröffentlicht aktualisierten Finanzbericht für 2017

Weitere Suchergebnisse zu "Magna International":

Magna veröffentlicht aktualisierten Finanzbericht für 2017

AURORA (Kanada), 4. Mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc.





(TSX:MG) (NYSE:MGA) hat heute ein Dokument mit einem angepassten Finanzbericht

für 2017 zur Verfügung gestellt, der die rückwirkende Anwendung des neuen

Umsatzstandards (Accounting Standard Codification 606), Änderungen bei der

Rechnungslegung für Werkzeugbereitstellung und Vorserienentwicklung sowie unsere

neuen berichtspflichtigen Segmente widerspiegelt. Das Dokument ist auf der

Website des Unternehmens, www.magna.com im Bereich "Financial Review" oder unter

dem folgenden Link abrufbar.

ANLEGERKONTAKT

Louis Tonelli, Vice-President, Investor Relations

louis.tonelli@magna.com | +1 905.726.7035

MEDIENKONTAKT

Tracy Fuerst, Director of Corporate Communications & PR

tracy.fuerst@magna.com | +1 248.631.5396

UNSER UNTENEHMEN(1)

Wir beschäftigen mehr als 168.000 unternehmerisch denkende Mitarbeiter, die sich

der Bereitstellung von Mobilitätslösungen verschrieben haben. Wir sind ein

Unternehmen für Mobilitätstechnologie und einer der weltgrößten

Automobilzulieferer mit 335 Fertigungsbetrieben und 96 Produktentwicklungs-,

Konstruktions- und Vertriebszentren in 28 Ländern. Unsere wettbewerbsfähigen

Kompetenzen umfassen Karosserieaußenteile und -strukturen, Antriebs- und

Sichttechnologien, Sitzsysteme und komplette Fahrzeuglösungen. Unsere

Stammaktien werden an der Toronto Stock Exchange (MG) und der New York Stock

Exchange (MGA) gehandelt. Weitere Informationen zu Magna finden Sie

unter www.magna.com.

((1)) Die Zahlen zu Fertigungsbetrieben, Produktentwicklung, Konstruktions- und

Vertriebszentren sowie die Mitarbeiterzahlen schließen nach der Equity-Methode

bilanzierte Geschäfte ein.

