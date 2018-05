GNW-News: Magna gibt Rekordergebnisse für das erste Quartal bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "Magna International":

Magna gibt Rekordergebnisse für das erste Quartal bekannt

Don Walker, Chief Executive Officer, Magna

"Wir hatten einen guten Start ins Jahr, konnten für das erste Quartal

Rekordergebnisse vermelden und unsere Umsatz- und Ertragsprognose erhöhen.



Wir

stellen Magna auch weiterhin für das aufkommende Mobilitätsökosystem auf, wie

die kürzlich bekanntgegebene Partnerschaft mit Lyft zeigt."

* Quartalsumsatz in Rekordhöhe von 10,79 Mrd. US-Dollar, ein Anstieg von 21 %

im Vergleich zum gleichen Quartal im Vorjahr

* Verwässerter Quartalsgewinn pro Aktie in Rekordhöhe von 1,83 US-Dollar, ein

Anstieg von 21 %

* Mittelzufluss aus operativer Tätigkeit in Höhe von 577 Mio. US-Dollar, ein

Anstieg von 26 % und ein Rekordergebnis für ein erstes Quartal

* Gezahlte Dividenden in Höhe von 118 Mio. US-Dollar und Rückführung von 103

Mio. US-Dollar an Aktionäre durch Aktienrückkäufe

* Magna gibt erhöhte Umsatz- und Nettogewinnprognose für das Gesamtjahr

bekannt

AURORA (Kanada), 10. Mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc.

(TSX:MG) (NYSE:MGA) hat heute die Finanzergebnisse für das erste Quartal zum

31. März 2018 bekanntgegeben.

Bitte klicken Sie HIER, um die vollständige Bilanz für das erste Quartal sowie

den Bericht und die Analyse der Geschäftsergebnisse und Finanzlage durch die

Geschäftsleitung anzuzeigen.

THREE MONTHS ENDED

---------------------------------------------

March

31, 2018 March 31, 2017((2))

-------------- ------------------------------

Reported

Sales $ 10,792 $ 8,900

Income from operations before

income taxes $ 851 $ 793

Net income attributable to

Magna International Inc. $ 660 $ 577

Diluted earnings per share $ 1.83 $ 1.51

Non-GAAP Financial

Measures((1))

Adjusted EBIT $ 875 $ 818

Adjusted diluted earnings per

share $ 1.84 $ 1.53

All results are reported in millions of U.S. dollars, except per share

figures, which are in U.S. dollars

((1))Adjusted EBIT, Adjusted diluted earnings per share and Adjusted EBIT as a

percentage of sales are Non-GAAP financial measures that have no standardized

meaning under U.S. GAAP, and as a result may not be comparable to the

calculation of similar measures by other companies. A reconciliation of these

Non-GAAP financial measures is included in the back of this press release.

((2)) 2017 amounts included in this Press Release have been adjusted for our

adoption of the new revenue standard (Accounting Standard Codification 606)

and recast for our new reportable segments.

DREIMONATSZEITRAUM ZUM 31. MÄRZ 2018

Wir haben im ersten Quartal 2018 einen Umsatz von 10,79 Mrd. US-Dollar erzielt,

was einen Anstieg von 21 % im Vergleich zum ersten Quartal 2017 darstellt. Das

starke Wachstum konnte trotz eines Rückgangs der Produktion von

Personenfahrzeugen in Nordamerika um 2 % und im wesentlichen unveränderten

Produktionszahlen in Europa diesbezüglich (beide im Vergleich zum ersten Quartal

2017) erreicht werden. Wir konnten in jedem unserer Geschäftssegmente eine

Umsatzsteigerung erzielen, insbesondere in unserem Segment für

Komplettfahrzeuge, das ungefähr 60 % zur Umsatzsteigerung im ersten Quartal

2018 beigetragen hat. Ohne Berücksichtigung der Auswirkungen von

Fremdwährungsumrechnung und Nettoveräußerungen stieg der Umsatz um 14 %.

Das bereinigte EBIT stieg im ersten Quartal 2018 um 7 % auf 875 Mio. US-Dollar,

was im ersten Quartal 2018 zu einem bereinigten EBIT in Prozent des Umsatzes von

8,1 % führte, im Vergleich zu 9,2 % im ersten Quartal 2017. Der Margenrückgang

war größtenteils durch einen Anstieg des Umsatzanteils bedingt, der von unserem

Segment für Komplettfahrzeuge erzielt wurde, das eine wesentlich geringere Marge

in Prozent des Umsatzes als unser Konzerndurchschnitt und zudem höhere

Markteinführungskosten aufweist.

Das Ergebnis aus Geschäftsaktivitäten vor Ertragssteuern und der Magna

International Inc. zurechenbare Nettogewinn beliefen sich für das erste Quartal

2018 auf 851 Mio. US-Dollar bzw. 660 Mio. US-Dollar, was im Vergleich zum ersten

Quartal 2017 Anstiege von 7 % bzw. 14 % darstellt.

Der verwässerte Gewinn pro Aktie stieg im ersten Quartal 2017 um 21 % auf 1,83

US-Dollar, was ein höheres Ergebnis aus Geschäftsaktivitäten vor Ertragssteuern,

eine hauptsächlich infolge der US-Steuerreform niedrigere Ertragssteuer und die

positiven Auswirkungen einer verringerten Aktienanzahl widerspiegelt. Der

bereinigte verwässerte Gewinn pro Aktie stieg um 20 % auf 1,84 US-Dollar, im

Vergleich zu 1,53 US-Dollar im ersten Quartal 2017.

Im ersten Quartal 2018 haben wir Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit

vor Veränderungen der betrieblichen Aktiva und Passiva in Höhe von 1,03 Mrd. US-

Dollar erwirtschaftet und 455 Mio. US-Dollar in betriebliche Aktiva und Passiva

investiert. Unsere Investitionsaktivitäten hatten im ersten Quartal 2018 einen

Umfang von 357 Mio. US-Dollar, einschließlich 243 Mio. US-Dollar in

Anlagenzugängen und einem Anstieg von 114 Mio. US-Dollar bei Investitionen,

sonstigen Aktiva und immateriellen Vermögenswerten.

"Wir hatten einen guten Start ins Jahr, konnten für das erste Quartal

Rekordergebnisse vermelden und unsere Umsatz- und Ertragsprognose erhöhen. Wir

stellen Magna auch weiterhin für das aufkommende Mobilitätsökosystem auf, wie

die kürzlich bekanntgegebene Partnerschaft mit Lyft zeigt."

- Don Walker, Chief Executive Officer, Magna

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung ist unter folgendem Link

verfügbar: http://resource.globenewswire.com/Resource/Download/9b2aa63a-cfe9-

4e35-bfcc-6a0fefca3a3e

KAPITALRÜCKZAHLUNG AN AKTIONÄRE

Im Dreimonatszeitraum zum 31. März 2018 haben wir Dividenden in Höhe von 118

Mio. US-Dollar gezahlt. Zusätzlich haben wir im ersten Quartal 2018 1,9

Millionen Aktien für insgesamt 103 Mio. US-Dollar zurückgekauft.

Unser Vorstand hat gestern für das Quartal zum 31. März 2018 eine

vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,33 US-Dollar mit Bezug auf unsere im

Umlauf befindlichen Stammaktien festgelegt. Diese Dividende ist am 8. Juni 2018

an am 25. Mai 2018 im Aktienbuch eingetragene Aktionäre zu zahlen.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE PRO SEGMENT((2))

($Millions For the three months ended March 31,

unless ------------------------------------------------------------------

otherwise

noted) Sales Adjusted EBIT

-------------------------------------------------------------------------------

2018 2017 Change 2018 2017 Change

-------------------------------------------------------------------------------

Body

Exteriors &

Structures $ 4,619 $ 4,167 $ 452 $ 340 $ 349 $ (9 )

Power &

Vision 3,190 2,963 227 358 328 30

Seating

Systems 1,470 1,335 135 130 116 14

Complete

Vehicles 1,660 527 1,133 19 6 13

Corporate

and Other (147 ) (92 ) (55 ) 28 19 9

-------------------------------------------------- ----------------------------

Total

Reportable

Segments $ 10,792 $ 8,900 $ 1,892 $ 875 $ 818 $ 57

-------------------------------------------------------------------------------

For the three months ended March

31,

------------------------------------

Adjusted EBIT as a

percentage of sales

----------------------------------------------------------------

2018 2017 Change

----------------------------------------------------------------

Body Exteriors & Structures 7.4 % 8.4 % (1.0 )%

Power & Vision 11.2 % 11.1 % 0.1 %

Seating Systems 8.8 % 8.7 % 0.1 %

Complete Vehicles 1.1 % 1.1 % 0.0 %

----------------------------------------------------------------

Consolidated Average 8.1 % 9.2 % (1.1 )%

----------------------------------------------------------------

Weitere Einzelheiten zu unseren Ergebnissen pro Segment erhalten Sie in unserem

Bericht und der Analyse der Geschäftsergebnisse und Finanzlage durch die

Geschäftsleitung und unserer Zwischenbilanz.

AKTUALISIERTE PROGNOSE FÜR 2018

Current Previous

Light Vehicle

Production (Units)

North America 17.3 million 17.4 million

Europe 22.6 million 22.4 million

Segment Sales $17.3 - $18.1

Body Exteriors & billion

Structures $12.3 - $12.9 $16.6 - $17.4 billion

Power & Vision billion $11.8 - $12.4 billion

Seating Systems $5.5 - $5.9 billion $5.3 - $5.7 billion

Complete Vehicles $6.4 - $6.8 billion $6.0 - $6.4 billion

$40.9 - $43.1

Total Sales billion $39.3 - $41.5 billion

Adjusted EBIT

Margin((3)) 7.9% - 8.2% 7.9% - 8.2%

Equity Income

(included in EBIT) $335 - $375 million $335 - $375 million

Interest Expense, Approximately $90

net million Approximately $90 million

Income Tax

Rate((4)) 22% - 23% 22% - 23%

Net Income

attributable to

Magna $2.4 - $2.6 billion $2.3 - $2.5 billion

Approximately $1.8

Capital Spending billion Approximately $1.8 billion

((3)) Adjusted EBIT Margin is the ratio of

Adjusted EBIT to Total Sales.

((4)) The Income Tax Rate has been calculated

using Adjusted EBIT and is based on current tax

legislation.

Für diese Prognose für 2018 haben wir Folgendes angenommen:

* PKW-Produktionszahlen im Jahr 2018 (wie oben dargelegt),

* keine erheblichen unangekündigten Übernahmen oder Veräußerungen und

* folgende Wechselkurse für die geläufigsten Währungen, in denen wir Geschäfte

führen, mit Bezug auf unsere Berichtswährung, den US-Dollar:

· 1 kanadischer Dollar entspricht 0,780 US-Dollar

· 1 Euro entspricht 1,225 US-Dollar

ÜBERLEITUNG VON NICHT-GAAP-KONFORMEN KENNZAHLEN

Adjusted EBIT

The following table reconciles net income to Adjusted EBIT:

For the three months ended

March 31,

---------------------------

2018 2017

-------------------------------------------------------------------------------

Net Income $ 669 $ 587

Add:

Interest expense, net 21 19

Other expense 3 6

Income taxes 182 206

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted EBIT $ 875 $ 818

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted EBIT as a percentage of sales ("Adjusted

EBIT margin")

Adjusted EBIT as a percentage of sales is calculated in the table below:

For the three months ended

March 31,

---------------------------

2018 2017

-------------------------------------------------------------------------------

Sales $ 10,792 $ 8,900

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted EBIT $ 875 $ 818

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted EBIT as a percentage of sales 8.1% 9.2%

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted diluted earnings per share

The following table reconciles net income attributable to Magna International

Inc. to Adjusted diluted earnings per share:

For the three months ended

March 31,

---------------------------

2018 2017

-------------------------------------------------------------------------------

Net income attributable to Magna International Inc. $ 660 $ 577

Add:

Other expense 3 6

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted net income attributable to Magna

International Inc. $ 663 $ 583

Diluted weighted average number of Common Shares

outstanding during the year (millions): 359.9 383.4

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted diluted earnings per share $ 1.84 $ 1.53

-------------------------------------------------------------------------------

Einige der oben genannten zukunftsgerichteten Kennzahlen werden auf Nicht-GAAP-

Basis zur Verfügung gestellt. Wir stellen keine Überleitung solcher

zukunftsgerichteten Kennzahlen zu den am direktesten vergleichbaren Kennzahlen,

die gemäß U.S.-GAAP berechnet und dargestellt werden, zur Verfügung. Dies wäre

möglicherweise irreführend und aufgrund der Schwierigkeit, Posten zu

projizieren, die die laufende Geschäftstätigkeit in einem beliebigen Zeitraum in

der Zukunft nicht widerspiegeln, nicht praktikabel. Die Tragweite dieser Posten

kann jedoch erheblich sein.

Diese Pressemitteilung, der Bericht und die Analyse der Geschäftsergebnisse und

Finanzlage durch die Geschäftsleitung sowie die Zwischenbilanzen sind im Bereich

Investor Relations auf der Website www.magna.com/investors abrufbar und werden

über das System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR)

elektronisch eingereicht, das unter www.sedar.com sowie über das Electronic Data

Gathering, Analysis and Retrieval System (EDGAR) der United States Securities

and Exchange Commission auf www.sec.gov zugänglich ist.

Für interessierte Analysten und Aktionäre werden wir am Donnerstag, 10. Mai

2018, um 2:30 Uhr EST eine Telefonkonferenz abhalten, um unsere Ergebnisse des

ersten Quartals zum 31. März 2018 zu besprechen. Die Telefonkonferenz wird von

Chief Executive Officer Don Walker geleitet. Die Nummer für Anrufer aus

Nordamerika lautet: 1-888-224-3708. Anrufer aus dem Ausland wählen bitte

1-303-223-4397. Bitte wählen Sie sich mindestens zehn Minuten vor Beginn der

Konferenz ein. Wir werden die Telefonkonferenz auch live auf

http://www.magna.com übertragen. Eine Folienpräsentation wird am Donnerstag vor

der Telefonkonferenz auf unserer Website zur Verfügung stehen.

ANLEGERKONTAKT

Louis Tonelli, Vice-President, Investor Relations

louis.tonelli@magna.com | +1 905.726.7035

MEDIENKONTAKT

Tracy Fuerst, Director of Corporate Communications & PR

tracy.fuerst@magna.com | +1 248.631.5396

UNSER UNTENEHMEN(5)

Wir beschäftigen mehr als 172.000 unternehmerisch denkende Mitarbeiter, die

bestrebt sind, Mobilitätslösungen anzubieten. Wir sind ein Unternehmen für

Mobilitätstechnologie und einer der weltgrößten Automobilzulieferer mit 340

Fertigungsbetrieben und 93 Produktentwicklungs-, Konstruktions- und

Vertriebszentren in 28 Ländern. Unsere Kernkompetenzen im Wettbewerb umfassen

Karosserieaußenteile und -strukturen, Antriebs- und Sichttechnologien,

Sitzsysteme und komplette Fahrzeuglösungen. Unsere Stammaktien werden an der

Toronto Stock Exchange (MG) und der New York Stock Exchange (MGA) gehandelt.

Weitere Informationen zu Magna finden Sie unter www.magna.com.

((5)) Die Zahlen zu Fertigungsbetrieben, Produktentwicklung, Konstruktions- und

Vertriebszentren sowie die Mitarbeiterzahlen schließen bestimmte nach der

Equity-Methode bilanzierte Geschäfte ein.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Wir veröffentlichen "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete

Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"), um Informationen über die

derzeitigen Erwartungen und Pläne der Geschäftsleitung bekanntzugeben. Solche

zukunftsgerichtete Aussagen sind für andere Zwecke eventuell nicht geeignet.

Zukunftsgerichtete Aussagen können finanzielle oder andere Prognosen sowie

Aussagen bezüglich unserer zukünftigen Pläne, Ziele oder wirtschaftlichen

Leistung oder bezüglich der Annahmen enthalten, die auf vorangegangene und

andere Aussagen zurückgehen, die keine Wiedergaben historischer Tatsachen sind.

Wir verwenden Wörter wie "könnte", "würde", "sollte", "wird", "wahrscheinlich",

"erwarten", "voraussehen", "glauben", "beabsichtigen", "planen",

"prognostizieren", "vorhersagen", "projizieren", "schätzen" und ähnliche

Formulierungen, die zukünftige Entwicklungen oder Vorfälle beschreiben, um

zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen können sich unter anderem auf diese Punkte beziehen:

* die erwarteten Vorteile unserer

Partnerschaft mit Lyft * konsolidierte EBIT-Marge

* Magnas Prognose zur PKW-Produktion * konsolidierte Erträge aus

in Nordamerika und Europa Eigenkapital

* erwarteter konsolidierter Umsatz * Zinsverbindlichkeiten (netto)

auf der Grundlage dieser PKW- * tatsächlicher Ertragssteuersatz

Produktion, einschließlich * Reinertrag

erwarteter Aufteilung nach * Sachinvestitionen

Segmenten in unseren Segmenten * zukünftige Kapitalrückführungen an

Karosserieaußenteile und unsere Aktionäre, einschließlich

-strukturen, Antrieb und Sicht, durch Dividenden oder

Sitzsystem und Komplette Fahrzeuge Aktienrückkäufe

Unsere zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Informationen, die uns aktuell

zur Verfügung stehen, sowie auf Annahmen und Analysen, die wir in Bezug auf

unsere Erwartungen und unsere Wahrnehmungen historischer Trends, der aktuellen

Bedingungen und erwarteter Entwicklungen formulieren, sowie auf anderen

Faktoren, die wir unter den gegebenen Umständen für angemessen halten.

Obwohl wir denken, dass wir eine angemessene Grundlage für das Treffen solcher

zukunftsgerichteten Aussagen haben, sind diese keine Garantie für Leistungen

oder Ergebnisse in der Zukunft. Ob jedoch tatsächliche Ergebnisse und

Entwicklungen unseren Erwartungen und Prognosen gerecht werden, ist abhängig von

einer Anzahl von Risiken, Annahmen und Unwägbarkeiten, von denen sich viele

unserer Einflussnahme entziehen und deren Auswirkungen schwer vorhergesagt

werden können. Zu diesen gehören unter anderem:

Risiken mit Bezug auf

Garantien/Rückrufe

* Kosten für die Reparatur oder den

Austausch von defekten Produkten

* Garantiekosten, die unsere

Garantierückstellung

überschreiten

* Kosten in Verbindung mit einem

wesentlichen Rückruf

Risiken mit Bezug auf Übernahmen

* Anstieg unseres Risikoprofils

aufgrund von abgeschlossenen

Risiken mit Bezug auf die Übernahmen

Automobilbranche * Risiko bei Eingliederungen von

* wirtschaftliche Zyklizität Übernahmen

* starker Wettbewerb Andere Risiken mit Bezug auf die

* mögliche Einschränkungen des freien Geschäftstätigkeit

Handels * Risiken in Verbindung mit der

Risiken mit Bezug auf Kunden und Ausübung von Geschäftstätigkeiten

Lieferanten durch Joint Ventures

* Konzentration des Umsatzes auf sechs * unsere Fähigkeit, kontinuierlich

Kunden innovative Produkte oder

* Verschiebungen der Marktanteile Verfahren zu entwickeln

zwischen Fahrzeugen oder * verändertes Risikoprofil

Fahrzeugsegmenten * Risiken in Verbindung mit der

* möglicher Verlust eines wesentlichen Ausübung von Geschäftstätigkeiten

Auftrags in ausländischen Märkten

Risiken mit Bezug auf die Fertigung / * Schwankungen der relativen

den Geschäftsbetrieb Währungswerte

* Risiken mit Bezug auf eine * Neueinschätzung von Steuern und

Produkteinführung Forderungen in Zusammenhang mit

* unterdurchschnittliche betriebliche Änderungen der Steuergesetzgebung

Leistung * Veränderungen bei den uns

* Restrukturierungskosten erteilten Kreditratings

* Firmenwertabschreibungen * Unvorhersehbarkeit und

* Arbeitsunterbrechungen Schwankungen des Verkaufspreises

* Lieferunterbrechungen unserer Stammaktien

Risiken mit Bezug auf die IT Risiken mit Bezug auf rechtliche,

* IT-/Sicherheitsverletzungen behördliche und andere

Risiken mit Bezug die Preisgestaltung Angelegenheiten

* Preisrisiko zwischen * Risiken in Verbindung mit

Angebotszeitpunkt und Kartellrecht und Compliance

Produktionsstart * rechtliche Forderungen bzw.

* Preiszugeständnisse Regulierungsmaßnahmen uns

* Rohstoffpreise gegenüber

* Preisminderung für Stahlschrott * Änderungen von Gesetzen

Bei der Bewertung von zukunftsgerichteten Aussagen bzw. Informationen warnen wir

die Leser davor, unverhältnismäßig viel Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen

zu setzen. Die Leser sollten besonders die zahlreichen Faktoren berücksichtigen,

die die Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse von den durch

solche zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten erheblich beeinträchtigen

könnten, einschließlich der oben genannten Risiken, Annahmen und Unwägbarkeiten,

die in diesem Dokument im Abschnitt "Branchentrends und -risiken" ausführlich

beschrieben werden und in unserer jährlichen Informationsbroschüre bei den

Börsenaufsichtsbehörden in Kanada sowie in unserem bei der amerikanischen

Börsenaufsichtsbehörde auf Formblatt 40-F eingereichten Jahresbericht sowie in

späteren Veröffentlichungen dargelegt sind.

