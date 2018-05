GNW-News: Magna gibt Ergebnisse der Hauptversammlung 2018 bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "Magna International":

Magna gibt Ergebnisse der Hauptversammlung 2018 bekannt

AURORA (Kanada), 10. Mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc.





(TSX:MG) (NYSE:MGA) hat heute die Abstimmungsergebnisse seiner Hauptversammlung

2018 bekanntgegeben. Insgesamt nahmen 285.727.820 Stammaktien bzw. 79,79 %

unserer ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien an der Abstimmung im Rahmen

der Hauptversammlung teil. Die Aktionäre stimmten per Handzeichen für jeden

Tagesordnungspunkt. Auf der Grundlage der Stimmrechtsvollmachten, die vor der

Versammlung eingegangen waren, und der persönlich auf der Hauptversammlung

abgegebenen Stimmen wurde jedes nominierte Vorstandsmitglied mit großer Mehrheit

wie folgt gewählt:

+----------------------------+------------+

| Kandidat/in | Ja-Stimmen |

+----------------------------+------------+

| Scott B. Bonham | 99,89 % |

+----------------------------+------------+

| Peter G. Bowie | 99,82 % |

+----------------------------+------------+

| Mary S. Chan | 99,77 % |

+----------------------------+------------+

| Dr. Kurt J. Lauk | 99,88 % |

+----------------------------+------------+

| Robert F. MacLellan | 99,80 % |

+----------------------------+------------+

| Cynthia A. Niekamp | 99,91 % |

+----------------------------+------------+

| William A. Ruh | 99,93 % |

+----------------------------+------------+

| Dr. Indira V. Samarasekera | 99,59 % |

+----------------------------+------------+

| Donald J. Walker | 99,96 % |

+----------------------------+------------+

| Lawrence D. Worrall | 99,13 % |

+----------------------------+------------+

| William L. Young | 99,38 % |

+----------------------------+------------+

Darüber hinaus erhielt die konsultative Abstimmung über die Vergütung des

Managements auf Grundlage der Stimmrechtsvollmachten, die vor der Versammlung

eingegangen waren, und der persönlich auf der Hauptversammlung abgegebenen

Stimmen eine Zustimmung von 97,25 %. Die vollständigen Abstimmungsergebnisse

sind dieser Pressemitteilung als Anhang "A" beigefügt.

ANLEGERKONTAKT

Louis Tonelli, Vice-President, Investor Relations

louis.tonelli@magna.com +1 905.726.7035

MEDIENKONTAKT

Tracy Fuerst, Director of Corporate Communications & PR

tracy.fuerst@magna.com +1 248.631.5396

UNSER UNTERNEHMEN ((1))

Wir beschäftigen mehr als 172.000 unternehmerisch denkende Mitarbeiter, die

bestrebt sind, Mobilitätslösungen anzubieten. Wir sind ein Unternehmen für

Mobilitätstechnologie und einer der weltgrößten Automobilzulieferer mit 340

Fertigungsbetrieben und 93 Produktentwicklungs-, Konstruktions- und

Vertriebszentren in 28 Ländern. Unsere wettbewerbsfähigen Kompetenzen umfassen

Karosserieaußenteile und -strukturen, Antriebs- und Sichttechnologien,

Sitzsysteme und komplette Fahrzeuglösungen. Unsere Stammaktien werden an der

Toronto Stock Exchange (MG) und der New York Stock Exchange (MGA) gehandelt.

Weitere Informationen zu Magna finden Sie unter www.magna.com.

_____________________

((1)) Die Zahlen zu Fertigungsbetrieben, Produktentwicklung, Konstruktions- und

Vertriebszentren sowie die Mitarbeiterzahlen schließen bestimmte nach der

Equity-Methode bilanzierte Geschäfte ein.

Anhang "A"

ABSTIMMUNGSERGEBNISSE - HAUPTVERSAMMLUNG 2018

+-------------------------+-----------------------------------+----------------+

| | Ja-Stimmen | Enthaltungen/ |

| Beschluss | | Nein-Stimmen |

| +---------------------+-------------+---------+------+

| | Anzahl | % | Anzahl | % |

+-------------------------+---------------------+-------------+---------+------+

|Wahl von Scott B. Bonham | | | | |

|zum Vorstandsmitglied | 275.145.329| 99,89| 299.739| 0,11|

+-------------------------+---------------------+-------------+---------+------+

|Wahl von Peter G. Bowie | | | | |

|zum Vorstandsmitglied | 274.957.788| 99,82| 487.280| 0,18|

+-------------------------+---------------------+-------------+---------+------+

|Wahl von Mary S. Chan zum| | | | |

|Vorstandsmitglied | 274.806.239| 99,77| 638.828| 0,23|

+-------------------------+---------------------+-------------+---------+------+

|Wahl von Dr. Kurt J. Lauk| | | | |

|zum Vorstandsmitglied | 275.124.189| 99,88| 320.879| 0,12|

+-------------------------+---------------------+-------------+---------+------+

|Wahl von Robert F. | | | | |

|MacLellan zum | | | | |

|Vorstandsmitglied | 274.907.196| 99,80| 537.872| 0,20|

+-------------------------+---------------------+-------------+---------+------+

|Wahl von Cynthia A. | | | | |

|Niekamp zum | | | | |

|Vorstandsmitglied | 275.188.757| 99,91| 256.311| 0,09|

+-------------------------+---------------------+-------------+---------+------+

|Wahl von William A. Ruh | | | | |

|zum Vorstandsmitglied | 275.248.787| 99,93| 196.280| 0,07|

+-------------------------+---------------------+-------------+---------+------+

|Wahl von Dr. Indira V. | | | | |

|Samarasekera zum | | | | |

|Vorstandsmitglied | 274.305.245| 99,59|1.139.823| 0,41|

+-------------------------+---------------------+-------------+---------+------+

|Wahl von Donald J. Walker| | | | |

|zum Vorstandsmitglied | 275.320.846| 99,96| 123.814| 0,04|

+-------------------------+---------------------+-------------+---------+------+

|Wahl von Lawrence D. | | | | |

|Worrall zum | | | | |

|Vorstandsmitglied | 273.043.692| 99,13|2.401.377| 0,87|

+-------------------------+---------------------+-------------+---------+------+

|Wahl von William L. Young| | | | |

|zum Vorstandsmitglied | 273.740.524| 99,38|1.704.543| 0,62|

+-------------------------+---------------------+-------------+---------+------+

|Erneute Bestellung von | | | | |

|Deloitte LLP als | | | | |

|Wirtschaftsprüfer | 285.517.713| 99,93| 206.043| 0,07|

+-------------------------+---------------------+-------------+---------+------+

|Konsultativer Beschluss | | | | |

|über die Vergütung des | | | | |

|Managements | 267.880.692| 97,25|7.564.816| 2,75|

+-------------------------+---------------------+-------------+---------+------+

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Magna International Inc. via GlobeNewswire