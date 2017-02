GNW-News: MPT entscheidet sich für Gemalto, um das Mobil-Erlebnis von Kunden in Myanmar aufzuwerten

Weitere Suchergebnisse zu "Gemalto":

MPT entscheidet sich für Gemalto, um das Mobil-Erlebnis von Kunden in Myanmar aufzuwerten

Amsterdam, 24. Februar 2017 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit, und MPT, Myanmars führender Telekommunikationsbetreiber mit 23 Millionen[1] Mobilfunkkunden, vertiefen ihre Zusammenarbeit.



MPT hat Device Management und Advanced Over-The- Air (AOTA) von Gemalto erworben, um die Beziehungen zu seinen Kunden zu stärken und seine Service-Portfolios zu erweitern.

Als viertschnellster[2] Mobilfunkwachstumsmarkt der Welt hat Myanmar in den vergangenen Jahren eine enorme Steigerung der Mobilfunkverbreitung erlebt - von 10 % im Jahr 2012 auf 63 % im Jahr 2016[3]. Zurzeit entfallen 6 % der neuen Mobilfunkkunden weltweit auf das asiatische Land. Nach dem Start seines 4G- Netzwerks im Jahr 2016[4] will MPT die 4G-Nutzung weiter vorantreiben. Das Unternehmen will z. B. über die erweiterte Statistikfunktion von Device Management Nutzer- und Handydaten in Echtzeit erfassen und analysieren. Dank weiterer leistungsfähiger Funktionen wie AOTA sichert sich MPT einen Wettbewerbsvorteil bei der Remote-Bereitstellung von Diensten, was wiederum zur Verringerung von Störungen und zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit beiträgt.

"Diese zusätzlichen technischen Möglichkeiten bedeuten für MPT einen wichtigen Sprung nach vorn. Jetzt können wir unsere Kunden wirklich verstehen, personalisierte Dienste für sich ändernden Bedürfnisse entwickeln und die Geschäftsmöglichkeiten steigern", sagte Koichi Kawase, Chief Commercial Officer bei MPT-KSGM Joint Operations. "Das Hauptziel von MPT ist es, unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Diese auf bewährten Technologien und globalem Know-how gestützte Zusammenarbeit ermöglicht es uns daher, unseren Kunden in Myanmar mehr Komfort und ein erstklassiges Mobil-Erlebnis anzubieten."

"Unsere enge Zusammenarbeit mit MPT wird dem Mobilfunkmarkt in Myanmar mehr Innovationen, Vertrauen und Wachstum bescheren, neue Möglichkeiten eröffnen und eine neue Ära des Benutzerkomforts einleiten", sagte Sashidhar Thothadri, Senior Vice President, Mobile Services & IoT für Südasien und Japan bei Gemalto. "Durch die Nutzung unserer Suite von Lösungen kann MPT einen strategischen Vorteil beim Verstehen des Kundenverhaltens erlangen, während die Kunden selbst von erstklassigen Mobilfunkverbindungen profitieren."

Über Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich digitale Sicherheit mit einem Umsatz von 3,1 Milliarden Euro im Jahr 2015 und Kunden in über 180 Ländern. In einer zunehmend vernetzten Welt schaffen wir Vertrauen.

Mit unseren Technologien und Services können Unternehmen und Behörden Identitäten authentifizieren und Daten schützen. So sind sie sicher und können Dienste in persönlichen Geräten, vernetzten Objekten und der Cloud ermöglichen.

Gemalto bietet Lösungen am Puls der Zeit, von Zahlungssystemen bis zur Unternehmenssicherheit und dem Internet der Dinge. Wir authentifizieren Personen, Transaktionen und Objekte, verschlüsseln Daten und machen Software zu Geld. Dadurch ermöglichen wir unseren Kunden, sichere digitale Dienste für Milliarden von Menschen und Dingen zu liefern.

Unsere mehr als 14.000 Mitarbeiter arbeiten in 118 Niederlassungen, 45 Personalisierungs- und Rechenzentren sowie 27 Forschungs- und Softwareentwicklungszentren in 49 Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gemalto.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter @gemalto.

Medienansprechpartner:

Philippe Benitez Kristel Teyras Shintaro Suzuki Nordamerika Naher Osten und Afrika Asien und Pazifik +1 512 257 3869 +33 1 55 01 57 89 +65 6317 8266 philippe.benitez@gemalto.com kristel.teyras@gemalto.com shintaro.suzuki@gemalto.com

Vivian Liang Volksrepublik China +86 1059373046 vivian.liang@gemalto.com

Die deutsche Fassung dieser Mitteilung ist eine Übersetzung und darf keinesfalls als offizieller Text betrachtet werden. Nur der Wortlaut der englischen Fassung ist verbindlich und daher auch bei Unstimmigkeiten in Bezug auf die Übersetzung maßgebend.

[1] Quelle: MPT [2] Quelle: Myanmar Times [3] Quelle: Oxford Business Group [4] Quelle: MPT

