GNW-News: MBA-Absolventen werden weiterhin verstärkt eingestellt - 4 von 5 Unternehmen planen, im Jahr 2018 MBA-Absolventen einzustellen

MBA-Absolventen werden weiterhin verstärkt eingestellt - 4 von 5 Unternehmen planen, im Jahr 2018 MBA-Absolventen einzustellen

MBA-Absolventen können höhere Gehälter erzielen

Reston, Virginia (USA), 21. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Graduate

Management Admission Council (GMAC) hat seinen 17. jährlichen Umfragebericht

veröffentlicht, den Bericht zur "GMAC 2018 Corporate Recruiters Survey" - die

Ergebnisse zeigen, dass Absolventen mit einem Masterabschluss in

Betriebswirtschaftslehre (Master of Business Administration, MBA) weiterhin

verstärkt eingestellt werden.



Insgesamt planen 81 Prozent der befragten

Unternehmen, im Jahr 2018 MBA-Absolventen einzustellen.

Unter allen Befragten weltweit planen 52 Prozent der Unternehmen in diesem Jahr

eine Anhebung des Anfangsgrundgehalts von MBA-Absolventen. Auf der ganzen Welt

können MBA-Absolventen somit weiterhin eine höhere Vergütung einfordern, als

dies Bewerberinnen und Bewerber, die direkt aus der Praxis kommen, und

Absolventen mit einem Bachelorabschluss tun können. Im Jahr 2018 beträgt das

prognostizierte mittlere Einstiegsgehalt für MBA-Absolventen in den USA 105.000

US-Dollar, verglichen mit 85.000 US-Dollar für Neueinstellungen aus der Praxis

und 65.000 US-Dollar für Bachelor-Neueinstellungen.

Die Daten spiegeln einen leichten Rückgang der geplanten Einstellungen bei

amerikanischen und europäischen Arbeitgebern im Vergleich zu den

Einstellungsplänen von 2017 wider: 85 Prozent der befragten US-Unternehmen und

64 Prozent der europäischen Unternehmen planen, im Jahr 2018 MBA-Absolventen

einzustellen. Die Nachfrage nach Talenten mit MBA-Abschluss ist im Asien-

Pazifik-Raum am stärksten, wo 90 Prozent der Arbeitgeber, die im Rahmen der

Umfrage Antworten abgegeben haben, für das Jahr 2018 Einstellungen von MBA-

Absolventen planen - der gleiche Anteil wie im letzten Jahr.

"In den vergangenen Jahren haben wir positive Trends bei der Einstellung von

Absolventen mit MBA- und anderen betriebswirtschaftlichen Studienabschlüssen

festgestellt", sagte Sangeet Chowfla, President und CEO des GMAC. "Absolventen

erhalten Zuschläge und Unternehmen erhöhen die Einstiegsgehälter. Der Rückgang

in Bezug auf die Absicht, größere Zahlen in den USA und Europa einzustellen,

spiegelt die Zahlen zum Weltwirtschaftswachstum, die wir wahrnehmen, und die

vorherrschenden politischen Probleme sowie die Probleme bei der studentischen

Mobilität wider. Im Asien-Pazifik-Raum blieben die Einstellungsprognosen hoch.

Aus der Gesamtanalyse ergibt sich, dass MBA-Absolventen weiterhin verstärkt

eingestellt werden, aber wir beobachten, dass sich der Mix geographisch

verschiebt."

Die Umfrage ergab auch, dass die Absicht der US-Arbeitgeber, internationale

Absolventen von Wirtschaftshochschulen einzustellen, in diesem Jahr nachgelassen

hat. 47 Prozent der Unternehmen planen oder sind bereit, 2018 internationale

Talente einzustellen - dies stellt einen Rückgang gegenüber den 55 Prozent dar,

die im Jahr 2017 solche Pläne hatten. Im Vergleich dazu planen oder sind 2018

(65 Prozent) etwa so viele europäische Arbeitgeber bereit, internationale

Talente einzustellen, wie 2017 (64 Prozent).

"Dieser Einbruch bei der Absicht der US-Arbeitgeber, internationale Absolventen

einzustellen, ist möglicherweise eine Reaktion auf die Änderungen - oder

möglichen Änderungen - der Visums- und Einwanderungsvorschriften", sagte

Chowfla. "Auch wenn sich die Vorschriften für das H1-B-Visum noch nicht geändert

haben, gibt es den Eindruck, dass sie sich in naher Zukunft ändern könnten, und

einige Arbeitgeber warten vielleicht darauf, was passieren wird. Der

Arbeitsmarkt in den USA ist derzeit solide und Unternehmen müssen ihre

Aussichten ständig überprüfen und ihre vorhandenen Stellen mit herausragenden

Talenten besetzen."

Jamie Belinne ist stellvertretende Dekanin am Bauer College of Business der

University of Houston und Präsidentin des Board of Directors der MBA Career

Services & Employer Alliance (MBA CSEA), die mit dem GMAC bei der Corporate

Recruiters Survey zusammenarbeitet. "Die Umfrage des GMAC spiegelt die kürzlich

durchgeführte Recruiting Trends Survey der MBA CSEA wider, in der 68 % der

Hochschulen einen Rückgang bei den Einstellungen für internationale Vollzeit-

MBA-Studenten im Vergleich zur gleichen Zeit im letzten Jahr angaben", sagte

Belinne. "Infolgedessen fördern viele Hochschulen eine weltweite Suche nach

Arbeitsstellen und schaffen Verbindungen zu Arbeitgebern in den Heimatländern

der Studierenden."

Zusätzliche Ergebnisse

Absolventen von Datenanalytik-Studiengängen sind sehr gefragt

Insgesamt planen 71 Prozent der befragten Arbeitgeber, Absolventen von

Wirtschaftshochschulen im Jahr 2018 auf Stellen für Datenanalytiker

einzustellen. Damit gehört die Datenanalytik zu den Top-Arbeitsaufgaben, für die

Arbeitgeber 2018 Absolventen von Wirtschaftshochschulen neben

Geschäftsentwicklung (74 Prozent), Marketing (70 Prozent) und Finanzen (69

Prozent) einstellen werden.

Zum ersten Mal wurden in der Umfrage Trenddaten für die Einstellung von

Absolventen mit einem Master in Datenanalytik gesammelt. Insgesamt plant etwa

die Hälfte der befragten Unternehmen (52 Prozent), im Jahr 2018 Absolventen von

Masterstudiengängen in Datenanalytik einzustellen, verglichen mit 35 Prozent,

die solche Absolventen im Jahr 2017 eingestellt haben. Die Umfrage ergab, dass

die Nachfrage nach Absolventen mit einem Master in Datenanalytik am stärksten

bei den Arbeitgebern im Asien-Pazifik-Raum war. 62 Prozent der Arbeitgeber

planen für das Jahr 2018 Einstellungen in diesem Bereich. Etwa die Hälfte der

Arbeitgeber in Europa (50 Prozent) und Lateinamerika (47 Prozent) plant ähnliche

Einstellungen.

Unterstützung der Bildung durch Arbeitgeber ist auf dem Vormarsch

Laut der Umfrage bieten die meisten US-Unternehmen (61 Prozent) finanzielle

Unterstützung für die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter und die Entwicklung ihrer

Talente an. Von diesen Unternehmen haben 2 von 3 (66 Prozent) ihre Budgets für

Mitarbeiterschulung und Talententwicklung im Vergleich zu vor fünf Jahren

erhöht.

Eine neue Zusatzleistung, nach der in der diesjährigen Umfrage gefragt wurde,

ist die Rückzahlung von Studienkrediten. Von Forbes als die "beliebteste

Mitarbeiter-Zusatzleistung des Jahres 2017" bezeichnet, wird die Rückzahlung von

Arbeitgebern als eine effektive Methode angesehen, die besten Talente der

Generation Y zu gewinnen und im Unternehmen zu halten. Die Umfrage ergab, dass

neun Prozent der US-Unternehmen dies derzeit als Teil ihres gesamten

Leistungspakets anbieten.

Praktika sind der Weg zu Arbeitsstellen

Die Umfrage ergab, dass die meisten Arbeitgeber im Jahr 2018 MBA-Praktikanten

einstellen wollen. MBA-Praktika gibt es am häufigsten im Asien-Pazifik-Raum und

den Vereinigten Staaten, wo 65 Prozent beziehungsweise 62 Prozent der

Arbeitgeber planen, solche Praktika anzubieten. Praktika sind nach wie vor ein

Weg hin zu Arbeitsstellen für viele Absolventen von Wirtschaftshochschulen.

Praktika bieten eine Möglichkeit, ein Unternehmen, die Kultur und die

Erwartungen zu verstehen, und bleiben eine gute Gelegenheit, Festanstellungen zu

erlangen.

Andere Einstellungstrends außerhalb der Vereinigten Staaten - MiMs, MAccs &

MFins

* Die Mehrheit der Unternehmen außerhalb der Vereinigten Staaten plant, im

Jahr 2018, Talente mit einem Masterabschluss in Management (MiM)

einzustellen. Rund 7 von 10 Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (73 Prozent),

in Europa (72 Prozent) und Lateinamerika (69 Prozent) planen, 2018 MiM-

Absolventen einzustellen. Darüber hinaus planen 39 Prozent der US-

Unternehmen, MiM-Absolventen einzustellen.

* Während die Einstellungsprognosen für Absolventen mit einem Master im

Rechnungswesen (Master of Accounting, MAcc) bei den europäischen

Arbeitgebern stabil geblieben sind, sind die Prognosen für die Arbeitgeber

im Asien-Pazifik-Raum im Jahr 2018 deutlich rückläufig. 44 Prozent der

europäischen Unternehmen, 43 Prozent der US-Unternehmen, 40 Prozent der

lateinamerikanischen Unternehmen und 37 Prozent der Unternehmen aus dem

Asien-Pazifik-Raum planen, im Jahr 2018 Absolventen mit einem

Masterabschluss im Rechnungswesen einzustellen. Nach weltweiten Regionen

geordnet können lateinamerikanische Unternehmen den größten Anstieg zwischen

ihrer Einstellungsrate von 2017 (25 Prozent) und der prognostizierten

Einstellungsrate von 2018 (40 Prozent) verzeichnen.

* Die Einstellungsprognose für Talente mit einem Master im Finanzwesen (Master

of Finance, MFin) ist bei den europäischen Arbeitgebern im Vergleich zum

Vorjahr verhalten - bei den Arbeitgebern im Asien-Pazifik-Raum und den US-

amerikanischen Arbeitgebern ist sie leicht rückläufig. Zwei Drittel der

lateinamerikanischen Unternehmen (67 Prozent) planen, Talente mit einem

Masterabschluss im Finanzwesen einzustellen - dies ist gemessen an den

Regionen der Welt der größte Anteil. Die meisten europäischen Unternehmen

planen, auch in diesem Jahr Absolventen mit einem Masterabschluss im

Finanzwesen einzustellen (57 Prozent).

Seit 2001 führt der GMAC zusammen mit den Umfragepartnern und der MBA Career

Services & Employer Alliance (MBA CSEA) die Corporate Recruiters Survey durch.

Die Umfrage gibt einen Überblick über die aktuelle Nachfrage seitens der

Arbeitgeber nach Absolventen mit MBA- und anderen betriebswirtschaftlichen

Studienabschlüssen und untersucht Einstellungspraktiken und Trends nach Branche

und Weltregion. Die Umfrage wurde im Februar und März 2018 in Zusammenarbeit mit

Karriereberatungsbüros an 96 teilnehmenden Wirtschaftshochschulen weltweit

durchgeführt. Die Antworten im Rahmen der Umfrage kamen von 1.066 Arbeitgebern

in 42 Ländern weltweit, die direkt mit den teilnehmenden Wirtschaftshochschulen

zusammenarbeiten.

Im Juli wird der GMAC einen Begleitbericht über die von den Arbeitgebern

gewünschten Fähigkeiten veröffentlichen.

Um den vollständigen Bericht herunterzuladen, besuchen Sie

gmac.com/corporaterecruiters. Erläuternde Grafiken erhalten Sie im News Center

des GMAC.

Über den GMAC: Der Graduate Management Admission Council (GMAC) ist ein

weltweiter gemeinnütziger Verein von führenden Wirtschaftshochschulen. Seit

unserer Gründung im Jahr 1953 haben wir uns zum Ziel gesetzt, Lösungen für

Wirtschaftshochschulen sowie Bewerberinnen und Bewerber zu schaffen, um sich

besser zu entdecken, zu bewerten und miteinander in Kontakt zu treten. Wir

arbeiten im Auftrag der Hochschulen und der Gemeinschaft, die sich für die

weiterführende Ausbildung an Wirtschaftshochschulen einsetzt. Darüber hinaus

stehen wir den Bewerberinnen und Bewerbern auf ihrem Weg in die Hochschulbildung

beratend zur Seite, um sicherzustellen, dass kein Talent unentdeckt bleibt.

Der GMAC bietet Forschung auf Weltklassenniveau, professionelle

Entwicklungsmöglichkeiten und Bewertungen für die Branche, um die Kunst und

Wissenschaft der Zulassung weiterzuentwickeln. Der Graduate Management Admission

Test® (GMAT®), der Eigentum des GMAC ist und von ihm verwaltet wird, ist das am

häufigsten verwendete Bewertungsinstrument für Wirtschaftshochschulen, das von

mehr als 7.000 Studiengängen weltweit anerkannt wird. Zu den anderen vom GMAC

angebotenen Prüfungen gehört der "NMAC by GMAC(TM)"-Test, der als

Zulassungsvoraussetzung bei weiterführenden betriebswirtschaftlichen

Studiengängen in Indien und Südafrika eingesetzt wird, und der "Executive

Assessment"-Test, der speziell auf berufsbegleitende

wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge für Führungskräfte auf der ganzen Welt

zugeschnitten ist. Unser Flaggschiff-Portal für Bildungsressourcen und

Informationen zum Hochschulmanagement, www.mba.com, erhält 14 Millionen Besuche

pro Jahr und bietet das Suchtool "School Finder" sowie den Graduate Management

Admission Search Service (GMASS), der passende Bewerberinnen und Bewerber mit

Wirtschaftshochschulen abgleicht.

Der GMAC hat seinen Hauptsitz in den USA und verfügt über Geschäftsstellen im

Vereinigten Königreich, Indien und Hongkong. Um mehr über unsere Arbeit zu

erfahren, besuchen Sie bitte www.gmac.com.

Über MBA CSEA: Die MBA Career Services & Employer Alliance (MBA CSEA) ist ein

weltweites Netzwerk von Karrieremanagement-Experten für Hochschulabsolventen und

Arbeitgebern, das mehr als 800 Mitglieder umfasst. Die Organisation ist weltweit

führend bei der Bereitstellung von Tools, der Entwicklung von Beziehungen, der

Vermittlung von unterstützenden Informationen und der Erbringung von

Dienstleistungen, die für den anhaltenden Erfolg der Beratungsstellen für

Absolventen von Wirtschaftshochschulen verantwortlich sind. Für weitere

Informationen über die MBA CSEA besuchen Sie: www.mbacsea.org.

Über EFMD: Das EFMD Management Development Network umfasst nahezu 900

institutionelle Mitglieder aus Wissenschaft, Wirtschaft, öffentlichem Dienst und

Beratung in 88 Ländern weltweit. Das EFMD-Netzwerk bietet eine Reihe von

Dienstleistungen an, darunter Konferenzen und Seminare auf der ganzen Welt,

Umfragen und die Verbreitung von Wissen, Qualitätsverbesserung und

Akkreditierung über EQUIS, EPAS, EOCCS und CLIP, sowie das EDAF-Mentoring-

Programm und das BSIS-Folgenabschätzungssystem. Weitere Informationen über EFMD

erhalten Sie unter www.efmd.org.

