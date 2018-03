GNW-News: Lithium Werks übernimmt das Industriegeschäft von A123 Systems

Lithium Werks übernimmt das Industriegeschäft von A123 Systems

AMSTERDAM (Niederlande) und AUSTIN (USA), 28. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) --

Lithium Werks gibt bekannt, dass es die ursprünglichen Fertigungsstätten von

A123 Systems in Changzhou, China, übernommen hat.



Diese Fertigungsstätten waren

die ersten, in denen die revolutionäre NanoPhosphate®-Technologie in der Form

von zylindrischen Zellen eingeführt wurde, die weltweit in einer Vielzahl

unterschiedlicher Anwendungen, insbesondere auf dem Industriemarkt, Einsatz

fanden. Im Rahmen der Transaktion hat Lithium Werks die Kundenbeziehungen in

China, Europa und den USA sowie die Geschäftstätigkeiten, Mitarbeiter und

Produktdesigns übernommen, die mit dem Betrieb in Changzhou in Verbindung

stehen. Lithium Werks ist darüber hinaus der neue Eigentümer des Warenzeichens

POWER. SAFETY. LIFE. Dieses Warenzeichen charakterisierte das Produktportfolio

von A123 in den Anfangsjahren des Unternehmens. Die Transaktion wurde mit dem

Umlaufvermögen von Lithium Works finanziert.

"Wir sind davon überzeugt, dass diese Übernahme dazu beitragen wird, dass

Lithium Werks eine weltweite Führungsposition auf dem Markt für

Lithiumeisenphosphat einnehmen wird", sagte Knut H. Nylænde, Chairman von

Lithium Werks.

"A123 Systems ist über den Abschluss dieser Vereinbarung erfreut und

zuversichtlich, dass unsere früheren Kunden auf dem Industriemarkt bei Lithium

Werks in den besten Händen sind. A123 verstärkt seine Ausrichtung auf

erstklassige Anwendungen im Automobilbereich, von Mildhybrid- bis hin zu rein

elektrischen Fahrzeugen", sagte Jeff Kessen, VP of Corporate Strategy bei A123

Systems.

Über Lithium Werks

Lithium Werks ist ein schnell wachsendes, weltweit tätiges Unternehmen für

Lithium-Ionen-Akkus mit Produktionsstätten in China und Büros in den USA, den

Niederlanden, Nordirland, Großbritannien und Norwegen. Lithium Werks bietet

Zellen, Module und Batteriemanagementsysteme für Märkte wie den

Materialtransport, stationäre Energiespeicher, die Medizinbranche und die

Handelsschifffahrt an.

Über A123 Systems

A123 Systems ist ein weltweit führender Anbieter für komplette

Eenergiespeicherlösungen mit fortschrittlichen Batteriezellen und Systemen, die

vornehmlich im Transport Anwendung finden. Dank seiner vollständigen Palette mit

erstklassigen Produkten kann A123 vom Konzept bis zur Vermarktung überragende

Leistung, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen anbieten.

Wenn Sie weitere Informationen erhalten möchten, kontaktieren Sie bitte:

Lithium Werks Inc.

+1 512 527 2900

https://merger.lithiumwerks.com/

