GNW-News: Lexar kündigt neues robustes JumpDrive Tough-Laufwerk für härteste Bedingungen an

Lexar kündigt neues robustes JumpDrive Tough-Laufwerk für härteste Bedingungen an

Das neue JumpDrive USB-Flash-Laufwerk kombiniert einen robusten und gleichzeitig eleganten Look mit sicherer, schneller Leistung.





Kernaussagen: * Robustes und stabiles Design für die härtesten Bedingungen wie Stöße, Druck, Witterung und Wasser * Schnelles und sicheres Übertragen von Fotos, Videos und Dateien mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 150 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 60 MB/s* * USB 3.1-kompatibel, abwärtskompatibel mit USB 3.0- und 2.0-Geräten * Verfügbar in Kapazitäten von 32 GB, 64 GB und 128 GB

Multimedia-Elemente: * Lexar-Bildergalerie * Lexar JumpDrive Tough - Produktinformationen

Milpitas, Kalifornien, USA, 22. März 2017 - Lexar, ein weltweit führender Hersteller von Flash-Speicherprodukten, hat heute den Lexar(®) JumpDrive(®) Tough angekündigt. Es handelt sich dabei um ein hochleistungsfähiges JumpDrive USB-Flash-Laufwerk, das den anspruchsvollsten Umgebungen standhält und dank erweiterter Sicherheitssoftware gleichzeitig umfassenden Schutz für gespeicherte Inhalte bietet.

JumpDrive Tough ist eine schnelle und sichere Option im Leistungsangebot der JumpDrive USB-Flash-Laufwerke. Diese Option kombiniert einen robusten und gleichzeitig eleganten Look mit sicherer, schneller Leistung. Dieses elegante und leichte Laufwerk ist stoß-/druckfest (bis zu 750 PSI) sowie wetter- (-13 °F bis 300 °F) und wasserbeständig (bis zu 98 Fuß). Das Laufwerk ist mit der Software EncryptStick(TM) Lite ausgestattet, einer erweiterten Sicherheitslösung mit 256-Bit-AES-Verschlüsselung, mit der Dateien zuverlässig gegen Schäden, Verlust und Löschung geschützt werden können. Dieses robuste USB 3.1-Flash- Laufwerk ermöglicht Benutzern die sichere Übertragung von Fotos, Videos und Dateien mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 150 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von 60 MB/s*. Benutzer können damit einen 3 GB großen HD-Videoclip in weniger als einer Minute übertragen - im Vergleich zu 4 Minuten, die für diesen Vorgang mit einem USB 2.0-Standardlaufwerk benötigt werden.** Für zusätzliche Flexibilität ist das Laufwerk abwärtskompatibel mit USB 3.0- und 2.0-Geräten.

"Lexar JumpDrive Tough - das ist anspruchsvolle Technik für anspruchsvolle Bedingungen", sagte Yeon Kim, Produkt Marketing Manager bei Lexar. "Ganz gleich, ob die Lösung von unachtsamen Kindern oder von abenteuerbegeisterten Benutzern verwendet wird - Anwender können sich immer darauf verlassen, dass ihre Inhalte auch unter den härtesten Bedingungen sicher und geschützt sind. Egal ob Sie unter anspruchsvollen Bedingungen arbeiten oder spielen, Ihre Geräte ans Limit bringen oder Ihre Daten einfach nur vor den alltäglichen Strapazen schützen möchten - hiermit sind sie sicher."

Das Lexar JumpDrive Tough USB 3.1-Flash-Laufwerk ist mit PC- und Mac(®)-Systemen kompatibel, abwärtskompatibel mit USB 3.0- und 2.0-Geräten und bietet eine dreijährige eingeschränkte Garantie. In den Lexar Quality Labs werden zudem sämtliche Lexar-Produktentwürfe umfassend und mit mehr als 1.200 digitalen Geräten getestet, um die Leistung, Qualität, Kompatibilität und Zuverlässigkeit sicherzustellen. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für das neue Lexar JumpDrive Tough-Laufwerk liegt bei 22,90 EUR (32 GB), 39,90 EUR (64 GB) und 68,90 EUR (128 GB). Weitere Informationen finden Sie unter http://de.lexar.com/.

Über Lexar Lexar ist eine weltweite Marke der Micron Consumer Products Group, Inc., einer Tochtergesellschaft von Micron Technology, Inc., einem der weltweit größten Speicherhersteller. Zu Produkten von Lexar gehören branchenführende Speicherkarten für Fotografie und Video, Lesegeräte, Speicherlaufwerke, hochleistungsfähige USB-Flash-Laufwerke und Speicherkarten für mobile Geräte. Die Produkte von Lexar sind weltweit in großen Einzelhandelsgeschäften, bei Internethändlern und auf www.lexar.com erhältlich. Weitere Informationen oder Support finden Sie auf http://de.lexar.com/.

Lexar. When Memory Matters.(®)

Über Micron Micron Technology ist ein weltweit führender Anbieter für innovative Speicherlösungen. Über unsere globalen Marken - Micron, Crucial(®), Ballistix(®) ud Lexar(®) - bieten wir ein umfangreiches Sortiment an hochwertigen Technologien, darunter DRAM-, NAND-, NOR Flash- und 3D XPoint(TM)-Speicher, die für einen Wandel der Informationsnutzung auf der ganzen Welt sorgen. Micron ist seit über 35 Jahren führend im Technologiebereich, und seine Speicherlösungen kommen in den weltweit innovativsten Anwendungen in den Bereichen Computing, Verbraucherprodukte, Unternehmensspeicher, Rechenzentren, Mobilgeräte, eingebetteten Anwendungen und Automobile zum Einsatz. Die Stammaktien von Micron werden unter dem Symbol MU an der NASDAQ gehandelt. Mehr über Micron Technology Inc. erfahren Sie auf micron.com.

Micron und das Micron-Logo sind Markenzeichen von Micron Technology Inc. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

-------------------------------------------------------------------------------- *Bis zu 150 MB/s Lesegeschwindigkeit, niedrigere Schreibgeschwindigkeit. Geschwindigkeitsangaben basieren auf internen Tests. Die tatsächliche Leistung kann von diesen Angaben abweichen. **Basierend auf einer Kapazität von 64 GB. 3,2-GB-Video, HD-Auflösung von 1080p bei 30 fps (46 Mbit/s).

[Hinweise:] Die Angaben zu Stoß-/Druckfestigkeit sowie Temperatur- (Speicher) und Wasserbeständigkeit basieren auf internen Tests bei aufgesetzter enthaltener Kappe. Die tatsächliche Leistung kann von diesen Angaben abweichen.

Sicherheitsmaßnahmen können naturgemäß umgangen werden. Lexar garantiert daher nicht, dass Daten 100-prozentig vor Zugriff, Änderung und Vernichtung durch unbefugte Dritte geschützt sind.

Für die beste Leistung und optimale Ergebnisse wird der aktuelle USB- Treiber empfohlen. Wenden Sie sich vor der Installation an Ihren Gerätehersteller, um die Kompatibilität sicherzustellen.

Ein Teil der angegebenen Speicherkapazität ist für die Formatierung sowie aus anderen Gründen belegt und steht daher zum Speichern von Daten nicht zur Verfügung. 1 GB entspricht 1 Milliarde Byte. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexar.com/capacity.

©2017 Micron Consumer Products Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Informationen, Produkte und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Weder Lexar noch Micron Technology, Inc. ist für Auslassungen oder Fehler in Texten oder Bildern verantwortlich. Lexar, das Lexar-Logo und JumpDrive sind Markenzeichen der Micron Consumer Products Group, Inc. Micron, das Micron-Logo und When Memory Matters sind Markenzeichen von Micron Technology, Inc. EncryptStick ist ein Markenzeichen von ENC Security Systems, Inc. Mac ist ein Markenzeichen von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechtsinhaber. Micron Consumer Products Group, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Micron Technology, Inc.

Micron Consumer Products Group, Inc. 590 Alder Drive, Milpitas CA 95035, USA

Pressekontakt: Martina Zingler Zingler Text & PR ++49 (0)5341 393356 mzingler@zingler-text-pr.de http://de.lexar.com/

