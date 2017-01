GNW-News: Lexar bietet branchenführende Kapazität mit 512 GB Professional 3500x CFast 2.0-Karte

Lexar bietet branchenführende Kapazität mit 512 GB Professional 3500x CFast 2.0-Karte

Dank doppelter Kapazität können Kameraleute, Filmemacher und Content-Gestalter Videos in Ultra HD und darüber hinaus aufnehmen

Kernaussagen:

* Die 512 GB Lexar Professional 3500x CFast 2.0-Karte bietet eine Lese- /Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 525 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 445 MB/s(1) * Aufnahme von Ultra HD-Videos in höchster Qualität mit hochwertigen Videokameras der nächsten Generation * Übertragung von Dateien in Hochgeschwindigkeit zur drastischen Beschleunigung von Workflows * Ebenfalls bald erhältlich ist die für ARRI(®) Kameras(2) optimierte 512 GB Lexar Professional 3600x CFast 2.0-Karte

Multimedia-Elemente:

* Lexar-Bildgalerie * Unterstützende Produktinformationen zur Lexar Professional 3500x CFast 2.0- Karte

Milpitas, Kalifornien, USA, 31. Januar 2017 - Lexar, eine weltweit führende Marke von Flash-Speicherprodukten, hat heute die Lexar(®) Professional 3500x CFast((TM) )2.0-Speicherkarte mit doppelter Kapazität angekündigt, die die Kapazität und Geschwindigkeit bietet, die Kameraleute, Filmemacher und Autoren von Inhalten benötigen, damit sie Videos in Ultra HD, ProRes-Videos und RAW- Fotos aufnehmen können.



Die neue Speicherkarte mit einer Kapazität von 512 GB erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen der Top-Content-Innovatoren von heute. Die Speicherkarten der Reihe Lexar Professional 3600x CFast 2.0 sind speziell für ARRI(®)-Kameras(2) optimiert, ihre Kapazität wird ebenfalls in der ersten Jahreshälfte 2017 auf 512 GB erhöht.

"Da sich die professionellen Bildverarbeitungstechnologien immer weiter entwickeln, ist es äußerst wichtig, dass die Speicherformate mit den sich ständig erhöhenden Datenanforderungen Schritt halten", so Jennifer Lee, Senior Direktor Produkt Marketing bei Lexar. "Bei der Aufnahme von 200 Bildern pro Sekunde mit einer modernen Kamera auf Produktionsniveau ist es kein Problem, eine 256 GB-Speicherkarte in nur 17 Minuten zu befüllen.(3) Im Vergleich dazu kann die neue Professional 512 GB 3500x CFast 2.0-Speicherkarte die doppelte Aufnahmezeit aufnehmen. Professionelle Content-Gestalter, die Aufnahmen in viel Bandbreite erfordernden Anwendungen machen, wie z.B. RAW, Ultra HD, Serienaufnahmen, Zeitraffer und weitere, benötigen Zugang zu immer höheren Kapazitäten und schnelleren Übertragungsgeschwindigkeiten, wie sie die neue 512 GB Professional 3500x CFast 2.0-Karte bietet."

Die 512 GB Professional 3500x CFast 2.0-Karte bietet Profis eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 445 MB/s, um jede Menge Bildmaterial speichern und gleichzeitig weiter aufnehmen zu können. Von der ersten Aufnahme bis zur Nachbearbeitung bekommen Content-Gestalter die erforderliche Geschwindigkeit und den benötigen Speicherplatz, damit sie hochwertige Videos für ihr nächstes Meisterwerk in Kinoqualität aufnehmen und dank der Lese- /Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 525 MB/s(1) schnell nachbearbeiten können.

Die Lexar Professional 3500x CFast 2.0-Karte umfasst eine nicht ablaufende Lizenz der Image Rescue®-Software zur Wiederherstellung eines Großteils der Fotos und Videodateien, selbst wenn sie gelöscht wurden oder die Karte beschädigt wurde.(4) Außerdem gibt es für die Karte einen technischen Support und eine eingeschränkte lebenslange Garantie. Die neue Kartenkapazität wird im ersten Quartal 2017 für eine UVP von 1938,90 EUR erhältlich sein. Die Speicherkarten der Reihe Lexar Professional 3500x CFast 2.0 sind mit den Kapazitäten 32, 64, 128 und 256 GB erhältlich. Die Speicherkarten der Reihe Lexar Professional 3600x CFast 2.0 sind mit den Kapazitäten 128 und 256 GB erhältlich. Alle Lexar-Produkte werden in den Lexar Quality Labs umfangreichen Tests unterzogen, damit die Leistung, Qualität, Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit mehr als 1.200 digitalen Geräten gewährleistet ist. Um herauszufinden, welche CFast-Karte mit Ihrer Kamera kompatibel ist, besuchen Sie http://de.lexar.com/support/frequently-asked-questions/lexar-cfast-card- compatibility.html. Weitere Informationen zu Lexar-Produkten finden Sie auf http://de.lexar.com/.

Folgen Sie uns online! Twitter: https://twitter.com/LexarMemory YouTube(TM): www.youtube.com/c/LexarMemory Facebook: www.facebook.com/LexarMemory Instagram: https://instagram.com/LexarMemory Über Lexar Lexar ist eine weltweite Marke der Micron Consumer Products Group, Inc., einer Tochtergesellschaft von Micron Technology, Inc., einem der weltweit größten Speicherhersteller. Zu Produkten von Lexar gehören branchenführende Speicherkarten für Fotografie und Video, Lesegeräte, Speicherlaufwerke, hochleistungsfähige USB-Flash-Laufwerke und Speicherkarten für mobile Geräte. Die Produkte von Lexar sind weltweit in großen Einzelhandelsgeschäften, bei Internethändlern und auf http://de.lexar.com/ erhältlich. Weitere Informationen oder Support finden Sie auf http://de.lexar.com/.

Lexar. When Memory Matters.(®)

Informationen zu Micron Micron Technology, Inc. ist einer der weltweit führenden Anbieter von hochmodernen Halbleiterlösungen. Über seine weltweiten Niederlassungen produziert und vertreibt Micron ein vollständiges Sortiment an DRAM-, NAND- und NOR-Flash-Speichern sowie andere innovative Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleitersysteme für den Einsatz in führenden Computing-, Verbraucher-, Netzwerk-, eingebetteten und mobilen Produkten. Die Stammaktien von Micron werden unter dem Symbol MU an der NASDAQ gehandelt. Mehr über Micron Technology, Inc. erfahren Sie auf www.micron.com.

(1)Bis zu 525 MB/s Lese-Übertragungsgeschwindigkeit, niedrigere Schreibgeschwindigkeiten. Geschwindigkeitsangaben basieren auf internen Tests. Die tatsächliche Leistung kann von diesen Angaben abweichen. x= 150 KB/s. (2)Eine vollständige Liste mit kompatiblen Kameras finden Sie unter www.lexar.com/cfastcompatibility (3)Auf Basis einer Kapazität von 256 GB mit einer Auflösung von 2.000 Pixel und 200 Bildern pro Sekunde. Die tatsächliche Minutenanzahl variiert je nach Kamera- /Gerätemodell, Formatauflösung und Komprimierung, nutzbarer Kapazität und Paketsoftware. (4)Die Wiederherstellung von Bildern und anderen Daten wird nicht zu 100 % garantiert

Die tatsächlich nutzbare Speicherkapazität kann abweichen. 1 GB entspricht 1 Milliarde Byte.

Die Garantie ist in Deutschland auf 10 Jahre beschränkt, gerechnet ab dem Kaufdatum.

©2016 Micron Consumer Products Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Informationen, Produkte und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Weder Lexar noch Micron Technology, Inc. ist für Auslassungen oder Fehler in Texten oder Bildern verantwortlich. Lexar, das Lexar-Logo und Image Rescue sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Micron Consumer Products Group, Inc. Micron, das Micron-Logo und When Memory Matters sind eingetragene Markenzeichen von Micron Technology, Inc. Micron Consumer Products Group ist ein autorisierter Lizenznehmer der CFast-Marke. ARRI ist eine eingetragene Marke von Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co Betriebs KG. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechtsinhaber. Micron Consumer Products Group, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Micron Technology, Inc.

Micron Consumer Products Group, Inc. 590 Alder Drive, Milpitas, CA 95035, USA

Pressekontakt:

Martina Zingler Zingler Text & PR ++49 (0)5341 393356 mzingler@zingler-text-pr.de http://de.lexar.com/

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Lexar via GlobeNewswire

http://www.lexar.com/