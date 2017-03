Lantronix bietet auf der Messe "Embedded World" Vorabeinblicke in das kleinste eingebettete IoT-Gateway xPico® 250

-- Unternehmen stellt MACH10(TM)-Verwaltungssoftware-Plattform vor; kündigt Markteinführung von xPico 110 an--

IRVINE, Kalifornien, 14. März 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (das "Unternehmen") (NASDAQ:LTRX), ein weltweiter Anbieter von Lösungen für den sicheren Datenzugriff und von Verwaltungslösungen für Assets im Zusammenhang mit dem Internet der Dinge (IoT) und der Informationstechnologie (IT), bietet auf der Messe "Embedded World" (Halle 3, Stand 3-539), die vom 14. bis 16. März 2017 in Nürnberg stattfindet, einen Vorabeinblick in seine xPico-200- Produktfamilie eingebetteter IoT-Gateways.





Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4e89556c-f9b2- 493a-9f2a-11629d0da41b

xPico 200 bietet bei nur 17 x 25 mm Größe nahtloses und sicheres Ethernet, Wi- Fi- und/oder Bluetooth-Konnektivität und ermöglicht OEMs, ihre intelligenten IoT-Lösungen schneller auf den Markt zu bringen. Die xPico-200-Serie verfügt über leistungsfähige Enterprise-Sicherheit, Netzwerkintelligenz und eine Vorabintegration mit der MACH10-Verwaltungssoftware-Plattform von Lantronix mit kompaktem Footprint, wodurch die Funktionalität eines leistungsstarken IoT- Geräte-Gateways in Maschinen integriert werden kann, bei denen dies zuvor als nicht möglich erachtet wurde. Lantronix stellt im zweiten Quartal des Kalenderjahres 2017 frühe Einheiten für OEM-Designs und zu Testzwecken zur Verfügung.

"Die xPico-200-Serie ist Beweis dafür, dass in kleinen Paketen große Dinge stecken können", sagte Jeff Benck, Lantronix CEO. "Durch den stabilen Netzwerkkommunikations-Stack, die Sicherheit der Enterprise-Klasse und die gebrauchsfertige, integrierte IoT-Verwaltungssoftware verringert xPico 200 die Komplexität der verwalteten IoT-Konnektivität und versetzt OEMs in die Lage, die Entwicklung ihrer intelligenten vernetzten Maschinen zu beschleunigen."

Das Unternehmen demonstriert außerdem seine multidimensionale MACH10(TM)- Verwaltungssoftware-Plattform, die OEMs (Original Equipment Manufacturers) die Möglichkeit bieten soll, Web-Scale-IoT-Anwendungen schnell zu entwickeln. MACH10(TM) umfasst erweiterbare, gebrauchsfertige Verwaltungsanwendungen und wichtige Mikrodienste, die per Industriestandard-APIs verfügbar sind, und ist eine Hybrid-Plattform, die OEMs, seine Partner und Kunden in die Lage versetzt, sicheren Datenzugriff und die Verwaltung der vernetzten Maschinen anzubieten. Das Unternehmen bietet zurzeit ausgewählten OEM-Kunden frühzeitigen Zugriff auf MACH10.

Neben der MACH10-Demo zeigt das Unternehmen auf seinem Stand auf der Messe "Embedded World" reale IoT-Anwendungen, einschließlich der Nutzung eingebetteter IoT-Lösungen von Lantronix. Dazu gehören Anwendungen für die Bereiche Smart City, industrielle Automatisierung, Smart Energy und Ressourcenverwaltung von OEMs weltweit.

Das Unternehmen kündigte zudem die Markteinführung des eingebetteten, kabelgebundenen Geräteservermoduls xPico(®) 110 an, das es OEMs ermöglicht, ihre Industriegeräte schnell mit einer robusten Ethernet-Netzwerkkonnektivität auszustatten. Mit Lantronix TruPort(®) Serial-Technologie, einem internen Webserver und Unterstützung für standardmäßige Webdienstprotokolle bietet xPico 110 OEMs die Möglichkeit, ihre Produkte schnell auf den Markt zu bringen und sich auf die Wertschöpfung aus den von ihren Maschinen erhaltenen Daten anstatt auf die Mechanik des Datentransfers zu fokussieren. Die xPico-110-Module und -Testkits werden ab heute von Lantronix ausgeliefert und stehen bei den weltweiten Distributionspartnern des Unternehmens zum 31. März 2017 zur Verfügung.

Über Lantronix Lantronix Inc. ist ein weltweiter Anbieter von Lösungen für den sicheren Datenzugriff und von Verwaltungslösungen für Assets im Zusammenhang mit dem Internet der Dinge (IoT) und der Informationstechnologie (IT). Unsere Mission besteht darin, führender Lieferant von IoT-Gateways zu sein, anhand derer das Erstellen, Implementieren und Verwalten von IoT-Projekten für Unternehmen deutlich vereinfacht und zudem für Anwendungen und Personen ein sicherer Zugriff auf Daten bereitgestellt wird.

Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung beim Erstellen stabiler Machine-to- Machine-Technologien (M2M) ist Lantronix ein Innovator, der seine Kunden in die Lage versetzt, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und die Möglichkeiten des Internets der Dinge zu erkennen. Unsere Konnektivitätslösungen sind in Millionen von Rechnern installiert und versorgen eine breite Palette von Branchen, darunter Rechenzentren, der medizinische Bereich, die Sicherheitsbranche, der industrielle Sektor, das Transportwesen, der Einzelhandel, die Finanzbranche, der Umweltschutzbereich und staatliche Behörden.

Der Hauptsitz von Lantronix befindet sich in Irvine, Kalifornien, mit Niederlassungen in Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.lantronix.com.

Im Lantronix-Blog www.lantronix.com/blog erfahren Sie mehr. Dort gibt es branchenbezogene Diskussionen und Neuigkeiten. Um Lantronix auf Twitter zu folgen, besuchen Sie www.twitter.com/Lantronix. Unsere Videobibliothek auf YouTube finden Sie unter www.youtube.com/user/LantronixInc. Sie können sich mit uns auch über LinkedIn unter www.linkedin.com/company/lantronix in Verbindung setzen.

© 2017 Lantronix Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lantronix, TruPort und xPico sind eingetragene Marken von Lantronix Inc. MACH10 ist eine Marke von Lantronix Inc.

Medien und Investoren: E.E. Wang Director, Corporate Marketing and Investor Relations investors@lantronix.com ee.wang@lantronix.com +1 949-614-5879

Vertrieb: Amerikanischer Kontinent: +1 800-422-7055 Europa, Naher Osten und Afrika: +31 (0)76 52 36 744 Asien-Pazifikraum: +852 3428-2338 Japan: +81 3-3273-8850 Indien: +91 994-551-2488

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Lantronix Inc. via GlobeNewswire

https://www.lantronix.com/