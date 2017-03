GNW-News: Langfristige Werte für unsere Mitglieder schaffen

Langfristige Werte für unsere Mitglieder schaffen

HOOPP erreicht ein Nettovermögen von 70,4 Milliarden US-Dollar mit einer Rendite von 10,35 % TORONTO, 9. März 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) gab heute bekannt, dass sein Finanzierungsstatus zum Jahresende 2016 122 % betrug.





Das Nettovermögen des Fonds erreichte 2016 den Rekordwert von 70,4 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung gegenüber den 63,9 Milliarden US-Dollar 2015, und dies bei einer Anlagerendite von 10,35 %. Infolge der stabilen Finanzierungsposition des Plans blieben die Beitragszahlungen der HOOPP- Mitglieder und ihrer Arbeitgeber seit 2004 auf demselben Niveau und der Treuhänderausschuss hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Beiträge bis 2018 unverändert zu lassen.

Die Anlageerträge des Jahres lagen bei 6,6 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 3,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2015 und die Anlagerendite des Fonds von 10,35 % übertraf die Portfolio-Benchmark um 4,23 % bzw. 2,7 Milliarden US- Dollar. Die 10-jährige annualisierte Rendite des Fonds steht bei 9,08 % und seine 20-jährige annualisierte Rendite beträgt 9,12 %.

"Wir sind mit unserer Performance dieses Jahr sehr zufrieden, insbesondere angesichts eines herausfordernden ersten Quartals und eines insgesamt volatilen Marktes. Anstatt unsere Jahresergebnisse mit denen vergleichbarer Pensionspläne oder Aktienmarkt-Benchmarks zu vergleichen, betrachten wir unseren Finanzierungsstatus als wahren Maßstab unseres Erfolgs, da dieser unsere Fähigkeit demonstriert, unsere aktuellen und zukünftigen Pensionsverbindlichkeiten zu erfüllen", sagte Jim Keohane, President und CEO von HOOPP.

"Der entscheidende Wert eines leistungsorientierten Pensionsplans besteht in der Gewissheit der Mitglieder, dass sie bis zum Lebensende über ihre Ruhestandsgelder verfügen können. Daher besteht unsere Strategie darin, die Finanzierung an erster Stelle zu setzen. Dies ist ein Ansatz, der das Erzielen von Renditen und den effektiven Umgang mit Risiken miteinander in Einklang bringt", fügte Keohane hinzu.

Der HOOPP-Ansatz des "Liability driven Investing" (LDI) kommt den Mitgliedern zugute, da er bei herausfordernden Märkten Stabilität verleiht. Dies ist ein holistischer, langfristiger Anlageansatz, der die Vermögenswerte des Plans in Bezug auf Pensionsverbindlichkeiten berücksichtigt, um Risiko und Rendite auszubalancieren.

Weitere Informationen über die Geschäftsergebnisse von HOOPP finden Sie im Jahresbericht 2016, der unter hoopp.com zur Verfügung steht.

Wichtige Informationen zur Rendite 2016

Der HOOPP-Ansatz des "Liability driven Investing" verwendet zwei Anlageportfolios: ein Portfolio zum Absichern der Verbindlichkeiten, das bestimmte Risiken in Bezug auf die Pensionsverbindlichkeiten vermindert, und ein renditeorientiertes Portfolio, mit dem inkrementelle Renditen erzielt werden sollen, um die Beitragszahlungen stabil und erschwinglich zu halten.

Im Jahr 2016 erzielte das Portfolio zum Absichern der Verbindlichkeiten ca. 38 % unserer Anlageerträge. Nominelle Anleihen und Realrendite-Anleihen generierten Renditen von 3,9 % bzw. 6,8 %. Das Immobilienportfolio war während des Jahres mit einer währungsabgesicherten Rendite von 12,2 % ein signifikanter Beitragsleister.

Innerhalb des renditeorientierten Portfolios, das 62 % der Erträge des Fonds beisteuerte, waren börsennotierte Aktien der größte Beitragsleister an den Anlageerträgen und verzeichneten eine Rendite von 12,9 %, während Private- Equity-Anlagen auf währungsabgesicherter Basis 15,0 % Rendite abwarfen. Andere renditeorientierte Strategien, insbesondere Absolute-Return-Strategien, leisteten bedeutende Beiträge zu den Erträgen des Fonds.

Die Vermögensallokation von HOOPP war bei einer Gesamtrendite von 1 % ebenfalls ein wesentlicher Beitragsleister zum Fonds.

Über den Healthcare of Ontario Pension Plan

HOOPP wurde 1960 ins Leben gerufen und ist ein beitragspflichtiger, leistungsorientierter Pensionsplan für Krankenhäuser und den kommunalen Gesundheitssektor in Ontario mit mehr als 510 teilnehmenden Arbeitgebern. Unter den Mitgliedern von HOOPP sind Pflegekräfte, Medizintechniker, das Personal von Lebensmittel- und Haushaltsdienstleistern sowie viele weitere Personen, die mit ihrem Einsatz ihren Beitrag zu den Dienstleistungen im Gesundheitswesen von Ontario leisten. Insgesamt hat HOOPP mehr als 321.000 aktive, suspendierte und pensionierte Mitglieder.

Als leistungsorientierter Pensionsplan versorgt HOOPP die berechtigten Mitglieder mit einem Ruhestandsgeld auf Basis der Gehaltsentwicklung eines Mitglieds und der Dauer der Mitgliedschaft im Plan. HOOPP wird von einem Treuhänderausschuss geleitet, in dem die Ontario Hospital Association (OHA) und vier Gewerkschaften vertreten sind: die Ontario Nurses' Association (ONA), die Canadian Union of Public Employees (CUPE), die Ontario Public Service Employees' Union (OPSEU) und die Service Employees International Union (SEIU). In diesem einzigartigen Leitungsmodell sind sowohl das Management als auch die Angestellten vertreten, was den langfristigen Interessen des Plans zugute kommt.

