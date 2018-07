GNW-News: Kanadas Kryptowährungsbörse CoinField wird mit der provisionsfreien Handels-App moonGO durch eine neue Partnerschaft bald international verfügbar sein

Kanadas Kryptowährungsbörse CoinField wird mit der provisionsfreien Handels-App moonGO durch eine neue Partnerschaft bald international verfügbar sein

Die moonGO(TM)-App ist der schnellste und zuverlässigste Weg, um Kryptowährungen

zu kaufen/verkaufen und zu speichern.



Die App ermöglicht es Benutzern,

Kryptowährungen direkt in EUR/USD umzurechnen, um sie auf ihre moonGo(TM)-Karte

zu laden und weltweit überall dort zu verwenden, wo sie einkaufen - entweder

online oder bei einem Händler vor Ort, der Kreditkarten akzeptiert.

VANCOUVER (Kanada), 24. Juli 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- CoinField, die

fortschrittlichste Kryptowährungsbörse in Kanada, bietet ihre Dienstleistungen

jetzt dank einer neuen Partnerschaft mit dem maltesischen Unternehmen Manticore

Ventures weltweit an und hat moonGO(TM) entwickelt, eine leistungsstarke App für

Händler, die ihren Erfolg der Agilität, Flexibilität und Sicherheit zu verdanken

haben.

Mit moonGO(TM) können Benutzer ihre Handelskonten in etwa 60 Sekunden

einrichten, Papiergeld als Euro oder US-Dollar in Form von moonGO(TM)-Karten

abheben und die moonGO(TM)-Karten einsetzen, um online oder bei jedem Händler

einzukaufen, der Kreditkarten akzeptiert. Die moonGO(TM)-App weitet den

hervorragenden Ruf von CoinField auf außerhalb von Kanada aus und stellt die

Dienstleistungen der Börse in allen Ländern der Welt außer den USA und den auf

der Sanktionsliste der USA und der UNO aufgeführten Nationen (Iran, Syrien,

Sudan, Kuba, Nordkorea, Birma, Elfenbeinküste) zur Verfügung.

"Unsere Vision ist es, Kryptowährungen auf die bequemste und einfachste Art und

Weise in das Leben der Menschen zu bringen und sie qualifizierten Händlern in

den meisten Ländern der Welt zugänglich zu machen", sagte Babak Bob Ras, CEO von

CoinField. "Während die Benutzer vom provisionsfreien Handel profitieren, können

sie ihre Vermögenswerte jederzeit in Papiergeld umwandeln und überall auf der

Welt mit unseren moonGO(TM)-Karten ausgeben. Jeder verdient es, Zugang zur

Blockchain-Technologie zu bekommen. Es gibt viele Menschen, die Teil dieser

Revolution sein wollen, aber bis jetzt war es für sie nicht einfach, daran

teilzunehmen."

Die App bietet provisionsfreie Kauf-/Verkaufstransaktionen für beliebte

Kryptowährungen, einschließlich: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Strich, Litecoin,

Bitcoin Cash, Bitcoin Gold sowie ausgewählte ERC20- und Nicht-ERC20-Coins.

Aber moonGO(TM) geht über den Handel mit Kryptowährungen hinaus. Die App

ermöglicht es Benutzern, ihre Gelder in Euro oder US-Dollar mit virtuellen

moonGo(TM)-Karten abzuheben. Diese Karten können zu ihren Apple Pay-, Google

Pay- oder Samsung Pay-Konten hinzugefügt werden. Benutzer können ihr digitales

Guthaben jederzeit auch auf ihre Krypto-Wallets außerhalb der Plattform abheben.

Ebenso beeindruckend ist die Reduzierung des Verifikations- und

Legitimationsprozesses für Neukunden der App von 4-6 Wochen auf nur wenige

Sekunden - dank der Multi-Algorithmus-Lösung von CoinField. Und während sich die

Genehmigungszeit verkürzt hat, verpflichten wir uns natürlich auch weiterhin im

gleichen hohen Maß, unsere Geldwäschebekämpfungsrichtlinie einzuhalten.

moonGO(TM) wendet sehr strenge Geldwäschebekämpfungs- und

Legitimationsrichtlinien an, um gegen Geldwäscheaktivitäten anzugehen. Die

Führungskräfte des Unternehmens haben in Bezug auf Korruption in der

Kryptowährung strenge Richtlinien aufgestellt: "Allen Versuchen, unseren

Händlern zu schaden und die Wahrnehmung der revolutionären Blockchain-

Technologie zu beeinträchtigen, steht die volle Kraft unserer hochmodernen

Sicherheitsinfrastruktur entgegen."

moonGO(TM) wird dieses Statement durch aktives und freiwilliges Einreichen von

Berichten bei Aufsichtsbehörden und Vollzugsbehörden durchsetzen, die für alle

Benutzer eine sichere, legale und schadenfreie Handelserfahrung gewährleisten.

Zu den zusätzlichen Sicherheitsebenen von moonGO(TM) gehört die neue Secret

Vault-Technologie: ein virtueller "Safe", in dem sensible Informationen hinter

einer virtuellen Cloud an einem versteckten Ort gespeichert werden. Die App

bietet auch Multi-Signature-Wallets, die Signaturen von mehreren Peers

erfordern, um die Legitimität zu gewährleisten, DDoS-Schutz von Cloudflare,

isolierten Serverzugriff und einen Logger für verdächtige Aktivitäten. Alle

diese Komponenten vereinen sich zu einem hackersicheren Handels-Ökosystem.

Geplanter zeitlicher Ablauf

* Momentan ist moonGO(TM) in Phase 1 nur für Benutzer verfügbar, die ihre E-

Mail-Adressen für eine Einladung zum Vorabzugriff registrieren. Die

Registrierung für den Vorabzugriff ist derzeit unter https://www.moongo.com

verfügbar.

* moonGO(TM) wird seine Alpha-Version im vierten Quartal 2018 mit einer

maximalen Anzahl von 250.000 Nutzern der oben genannten Phase-1-E-Mail-

Registrierung starten.

* Die moonGO(TM)-App wird im ersten Quartal 2019 für die Öffentlichkeit

verfügbar sein.

* CoinField und Manticore hoffen, moonGO(TM) im Geschäftsjahr 2019 auf den US-

Markt bringen zu können.

CoinField ist Kanadas am weitesten fortgeschrittene Handelsplattform, die von

der Central Crypto Exchange Corp in Vancouver, Kanada, betrieben wird. Weitere

Informationen finden Sie unter https://www.coinfield.com . moonGO(TM) ist

100%iges Eigentum der Manticore Ventures Ltd. in Malta. Manticore ist eine VC-

Gruppe, die sich auf Fintech- und Blockchain-Technologieprojekte konzentriert.

Weitere Informationen zur moonGO(TM)-App finden Sie unter

https://www.moongo.com.

Kontakt:

Unternehmen: Central Crypto Exchange Corp. Manticore Ventures Ltd.

E-Mail: press@coinfield.com

https://www.coinfield.com

https://www.moongo.com

