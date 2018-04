GNW-News: Jessye Norman erhält den zwölften Glenn Gould-Preis

Jessye Norman erhält den zwölften Glenn Gould-Preis

TORONTO, 17. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Als eine der großen Sängerinnen

ihrer Generation, die für ihre außergewöhnliche Stimme und musikalische

Vielseitigkeit bekannt ist, ist die amerikanische Opernsängerin und

Liedinterpretin Jessye Norman als Preisträgerin des zwölften Glenn Gould-Preises

ausgezeichnet worden.



Im Laufe ihrer Karriere hat die schiere Größe, die Kraft

und der Glanz ihrer Stimme den gleichen Beifall gefunden wie das durchdachte

Musizieren, die innovative Auslegung der Klassiker und das leidenschaftliche

Eintreten für die zeitgenössische Musik. Mehr als vierzig Jahre nach ihrem

Operndebüt hat Jessye Norman auch weiterhin einen vollen Terminkalender und

konzentriert sich nun auf Rezitale und Konzerte.

"Mit größter Demut und Dankbarkeit nehme ich diese großartige Ehre an, den Glenn

Gould-Preis. Ich war begeistert, da ich selbst am Telefon war und diese

wunderbare Nachricht aus erster Hand erfahren habe. Meine Bewunderung für das

künstlerische Genie von Glenn Gould begann schon sehr früh in meinem Studium und

wurde dadurch noch verstärkt, dass mich Walter Homburger als erster Impresario

einlud, in Kanada aufzutreten. Seine Arbeit mit Glenn Gould ist natürlich

legendär", führte Jessye Norman aus. "Er war es, der dafür sorgte, dass ich die

Musik Bachs, gespielt von einem Meister der Klaviatur und des Intellekts auf

höchstem Niveau, im Film erleben durfte. Danke, Walter. Und vielen Dank der

Glenn Gould Foundation. Es ist einfach atemberaubend, für diese Auszeichnung

ausgewählt worden zu sein."

"Wir hatten sehr intensive Diskussionen, die uns geholfen haben, die Kandidaten

allmählich auf eine beeindruckende Liste von Nominierten einzugrenzen, immer

unter Berücksichtigung von Glenn Goulds Vermächtnis und seinem Einfluss als

einzigartiger Künstler", sagte Viggo Mortensen, Vorsitzender der Jury des Glenn

Gould-Preises. "Der ganztägige Entscheidungsprozess wurde immer schwieriger, als

wir eine Handvoll Finalisten ausgewählt hatten. Aber wir waren uns einig in

unserer Bewunderung für die Preisträgerin des zwölften Glenn Gould-Preises, der

unvergleichlichen Jessye Norman."

"Wir alle von der Glenn Gould Foundation sind von der inspirierten Auswahl der

diesjährigen Jury begeistert. Jessye Norman ist zweifellos einer der großen

Gesangskünstler unserer Zeit, oder vielleicht aller Zeiten, aber noch so viel

mehr. Ihre Karriere hat unzähligen Künstlern, die wie sie aus benachteiligten

Verhältnissen kamen, ein positives Vorbild gegeben und die sehr reale

Rassenschranke überwunden, die so viele Karrieren vereitelt hat. Ihr Triumph ist

Ausdruck der Kraft der Kunst, alle menschlichen Grenzen zu überwinden", sagte

Brian Levine, Executive Director der Glenn Gould Foundation.

Jessye Norman gab 1969 ihr Operndebüt an der Deutschen Oper Berlin und ist

seither in zahlreichen Hauptrollen in den führenden Opernhäusern der Welt, in

Solokonzerten und in Konzerten mit bedeutenden Orchestern rund um die Welt zu

hören. Ihre außergewöhnliche Kunstfertigkeit hat ihr den Ruf als eine der

vielseitigsten Konzert- und Opernsängerinnen ihrer Zeit eingebracht. Mehr als

fünfundsiebzig Aufnahmen ihres vielseitigen Repertoires zeugen von ihren

Fähigkeiten. Sie ist bekannt für ihre Meisterschaft in Bezug auf die Musik von

Richard Strauss, einem der Lieblingskomponisten von Glenn Gould. Aufgrund der

außergewöhnlichen Bandbreite ihrer Stimme hat sie im Laufe ihrer Karriere das

Repertoire von Sopranistinnen, Mezzosopranistinnen und Altistinnen gesungen. Sie

hat auch begonnen, in Konzerten und in multimedialen Kooperationen Jazz zu

singen und verfügt über ein umfangreiches Repertoire an zeitgenössischer Musik.

Jessye Norman hat viele internationale Auszeichnungen und Ehrungen erhalten,

darunter The Kennedy Center Honor, fünf Grammy Awards, einschließlich des Grammy

Lifetime Achievement Award for Classical Music, The National Medal of Arts. Ihre

vielen anderen prestigeträchtigen Auszeichnungen umfassen Ehrendoktorate an mehr

als vierzig Colleges, Universitäten und Konservatorien weltweit.

Neben ihrem Engagement als Mentorin und großzügige Förderin von jungen Künstlern

und Nachwuchstalenten wird Norman auch für ihre humanitären Beiträge bewundert

und führt ihren Bürgersinn und ihre Sensibilität auf die von ihren Eltern

gesetzten Beispiele im Bereich gemeinnütziger Arbeit zurück. Sie half beim

Aufbau der Jessye Norman School of the Arts in ihrer Heimatstadt Augusta,

Georgia, und wird oft aufgefordert, ihr leidenschaftliches Engagement und ihr

Eintreten für die kulturelle Bildung in Reden zum Ausdruck zu bringen. Jessye

Norman ist Mitglied im Vorstand zahlreicher Organisationen, darunter The New

York Public Library, Carnegie Hall, The Dance Theatre of Harlem und The New York

Botanical Gardens. Sie ist nationale Sprecherin für The Partnership for the

Homeless und lebenslanges Mitglied der Girl Scouts of America.

Jessye Norman wurde aus einer Liste angesehener internationaler Kandidaten aus

einem breiten Spektrum kreativer Disziplinen ausgewählt, die von der breiten

Öffentlichkeit weltweit nominiert wurden. Sie erhält eine Geldprämie in Höhe von

100.000 CAD sowie die Glenn Gould-Preis-Statue der kanadischen Künstlerin Ruth

Abernethy.

Jessye Norman wählt für den Preis The City of Toronto Glenn Gould Protégé in

Höhe von 15.000 CAD einen herausragenden jungen Künstler oder ein herausragendes

Ensemble aus, der bzw. das die Qualitäten der Kreativität, der Innovation und

des Karrierepotenzials verkörpert, die Gould in seiner Jugend unter Beweis

gestellt hat. Der Empfänger des Protégé-Preises wird später im Jahr bekannt

gegeben. Sowohl Jessye Norman als auch ihr Protégé werden im Rahmen einer

Galaveranstaltung ausgezeichnet, und ihre Arbeiten werden im nächsten Jahr in

zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen gewürdigt.

Die Jury des zwölften Glenn Gould-Preises wird geleitet von dem für den Academy

Award nominierten Schauspieler, Maler, Dichter und Musiker Viggo Mortensen

(USA/Dänemark) und besteht aus dem Academy Award- und Grammy Award-Gewinner und

Regisseur bei Film, Oper und Theater sowie versierten Drehbuchautor François

Girard (Kanada), der Sängerin und Schauspielerin Ute Lemper (Deutschland), dem

Schriftsteller und ehemaligen Chief Justice The Right Honourable Beverley

McLachlin (Kanada), dem Maler und Restaurator Naeemeh Naeemaei (Iran), der

gefeierten Sopranistin Sondra Radvanovsky (Kanada/USA); dem Academy Award-

Gewinner und Komponisten und Dirigenten Howard Shore, OC (Kanada), dem Kora-

Virtuosen und Komponisten Foday Musa Suso (Gambia/USA) sowie dem preisgekrönten

Komponisten und Vorsitzenden der China Musicians' Association Professor Ye

Xiaogang (China).

Über den Glenn Gould-Preis

Der Glenn Gould-Preis ist ein internationales Symbol kreativer Exzellenz und

wird alle zwei Jahre an eine lebende Person für dessen einzigartigen

künstlerischen und die Welt bereichernden Lebensbeitrag verliehen. Der Preis

würdigt Glenn Goulds Künste und seine vielfältigen Beiträge zur Kultur und

fördert die lebendige Verbindung zwischen künstlerischer Exzellenz und dessen

Einfluss auf die Menschen. Mit seinen Leitgedanken der Würdigung, Inspiration

und Transformation ist der Glenn Gould-Preis ein Symbol für künstlerische

Perfektion und Errungenschaften, der allen Nationalitäten und einer breiten

Palette kreativer Disziplinen offen steht. Zu den bisherigen Preisträgern

gehören Philip Glass (2015), Robert Lepage (2013), Leonard Cohen (2011), Dr.

José Antonio Abreu (2008), Gründer von El Sistema, Pierre Boulez (2002), Yo-Yo

Ma (1999), Oscar Peterson (1993) und Lord Yehudi Menuhin (1990). Weitere

Informationen erhalten Sie unter www.glenngould.ca.

