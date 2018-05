GNW-News: Invivoscribe reicht Antrag auf vorläufige Marktzulassung in Japan und Panel-Track-Ergänzung in den USA ein, um Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML) auf FLT3-Mutationen zu untersuchen

Invivoscribe reicht Antrag auf vorläufige Marktzulassung in Japan und Panel-Track-Ergänzung in den USA ein, um Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML) auf FLT3-Mutationen zu untersuchen

SAN DIEGO (USA), 9. Mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Invivoscribe Technologies, Inc.

hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen heute bei der japanischen Agentur

für Arzneimittel und Medizinprodukte PMDA und der US-amerikanischen Lebens- und

Arzneimittelbehörde FDA Produktregistrierungen auf der Grundlage der laufenden

CL-0301-ADMIRAL-Studie der Phase III eingereicht hat, die Gilteritinib für die

Behandlung von rezidiver oder refraktärer akuter myeloischer Leukämie (AML) mit

positiver FLT3-Mutation (FLT3mut+) bei erwachsenen Patienten beurteilt.





Invivoscribe Technologies Inc. hat in Zusammenarbeit mit Astellas Pharma Inc.

eine Begleitdiagnostik entwickelt, die bei der Identifikation dieser AML-

Patienten mit FLT3mut+ hilft. In Japan hat Invivoscribe bei der PMDA einen

Antrag auf vorläufige Marktzulassung (Shonin) für das

LeukoStrat(®) CDx FLT3 Mutations-Assay eingereicht. In den Vereinigten Staaten

hat Invivoscribe eine Panel-Track-Ergänzung eingereicht, um die von der FDA

zugelassene Verwendung des LeukoStrat CDx FLT3 Mutations-Assays spezifisch für

Gilteritinib zu aktualisieren, sollte die Ergänzung genehmigt werden.

Das LeukoStrat CDx FLT3 Mutations-Assay ist ein PCR-basierter in vitro-

Diagnosetest, der darauf abzielt, interne Tandemduplikationen (ITD) und die

Mutationen D835 und I836 in der Tyrosinkinase-Domäne (TKD) im Gen FLT3 in

genomischer DNA, die aus mononukleären Zellen entnommen wird, die wiederum aus

peripherem Blut oder Knochenmarkschnitten von mit AML diagnostizierten Patienten

gewonnen wurden. Invivoscribe war das erste Unternehmen, das mit der Zulassung

des LeukoStrat CDx FLT3 Mutations-Assays im April 2017 eine FDA-Zulassung für

eine begleitende Diagnostik bei AML erhalten hat.

"Diese Einreichungen in Japan und den Vereinigten Staaten stellen einen

bedeutenden Schritt im Rahmen unserer laufenden Bemühungen dar, die molekulare

Diagnostik für eine der wichtigsten Treibermutationen bei AML zu

vereinheitlichen, um die Präzisionsmedizin zu unterstützen", sagte Jeffrey

Miller, CSO und CEO von Invivoscribe.

Zahlen der American Cancer Society zufolge werden allein in den USA jedes Jahr

ungefähr 20.000 neue Fälle von AML diagnostiziert - rund ein Drittel davon sind

FLT3mut+.

Invivoscribe Technologies Inc. ist ein privates Biotechnologieunternehmen, das

sich für die weltweite Verbesserung der Qualität im Gesundheitswesen engagiert,

indem es qualitativ hochwertige, standardisierte Reagenzien, Tests und

Bioinformatiktools bereitstellt, um die Entwicklung in den Bereichen der

personalisierten Molekulardiagnostik und personalisierten Molekularmedizin

voranzutreiben. Invivoscribe kann eine Erfolgsbilanz in Bezug auf

Partnerschaften mit globalen Pharmaunternehmen und die Vermarktung von

Begleitdiagnostika aufweisen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.invivoscribe.com.

KONTAKT:

Kevin Dobyns 858-224-6600

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Invivoscribe, Inc. via GlobeNewswire

https://www.invivoscribe.com/