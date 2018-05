Invivoscribe kündigt regionales "Center of Excellence"-Referenzlabor für spezifische Gen-Panels in Beirut an

SAN DIEGO, USA, 9. Mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Invivoscribe Technologies Inc.



,

ein weltweit agierendes Unternehmen für Präzisionsdiagnostik in den Bereichen

Onkologie und personalisierte Molekularmedizin, gibt die Partnerschaft mit dem

American University of Beirut Medical Center, (Medizinisches Zentrum der

Amerikanischen Universität Beirut, AUBMC) im Libanon zur Gründung eines neuen

Center of Excellence (Kompetenzzentrum) bekannt. Diese Einrichtung ist als

internationales Servicelabor im Nahen Osten bestimmt, in dem alle

hämatologischen Erkrankungen, einschließlich Leukämien und Lymphomen, untersucht

werden. Diese Partnerschaft ermöglicht es dem Medizinischen Zentrum der

Amerikanischen Universität Beirut, pharmazeutischen und klinischen Partnern im

Nahen Osten die gleichen qualitativ hochwertigen, zuverlässigen und

standardisierten Tests und Bioinformatik-Tools zur Verfügung zu stellen, die von

den klinischen LabPMM-Labors von Invivoscribe in den USA, Japan und Deutschland

angeboten werden. Die Gründung dieses Zentrums ermöglicht zudem schnellere

Durchlaufzeiten, die bei der Aufnahme von Patienten in klinische Studien und für

die Überwachung der Patienten während der Behandlung von Bedeutung sind.

Das Kompetenzzentrum am CAP-akkreditierten Labor für Molekulardiagnostik des

Medizinischen Zentrums der Amerikanischen Universität Beirut erweitert das

Angebot an diagnostischen Services im Nahen Osten und bietet eine umfassende

Palette neuer Tests, die in einer ISO-13485-zertifizierten Einrichtung

entwickelt und hergestellt werden. Vor allem aber erhält der Nahe Osten durch

diese Partnerschaft Zugang zu den spezifischen NGS-Gen-Panels (Next Generation

Sequencing, Sequenzierung der nächsten Generation) von Invivoscribe, darunter

MyAML(®), MyHeme(®) und MyMRD(®). Diese Tests identifizieren und protokollieren

primäre Treibermutationen und ihre subklonalen Architekturen sowie das Auftreten

neuer Treibermutationen bei Patienten mit hämatologischen Erkrankungen. Zu den

weiteren verfügbaren Tests gehören eine umfangreiche Auswahl an IdentiClone(®)-

und LymphoTrack(®)-Dx-Assays für Klonalitäts-, MRD- (Minimal Residual Disease,

minimale Resterkrankung) und somatische Hypermutationstests. Dieses

Kompetenzzentrum ist das erste von vielen, die die internationale

Standardisierung von Testservices vereinfachen und medizinischen Zentren auf der

ganzen Welt beispiellosen Zugang zu den proprietären Assays und der

Bioinformatik von Invivoscribe ermöglichen werden.

Über Invivoscribe

Invivoscribe Technologies Inc. ist ein privates Biotechnologieunternehmen, das

sich der weltweiten Verbesserung der Qualität der Gesundheitsversorgung

verschrieben hat. Dazu bietet es qualitativ hochwertige, zuverlässige,

standardisierte Reagenzien, Tests und Bioinformatik-Tools an, um die Bereiche

personalisierte Molekulardiagnostik und personalisierte Molekularmedizin

weiterzuentwickeln. Die PCR- und NGS-basierten Tests, Reagenzien und

Bioinformatik-Tools von Invivoscribe werden gegenwärtig in mehr als 700

klinischen und Forschungslabors in über 160 Ländern eingesetzt. Die klinischen

Labors von Invivoscribe mit derzeitigen Standorten in Nordamerika, Europa und

Asien bieten internationalen Zugriff auf harmonisierte CLIA-, CAP- und ISO-

15189-akkreditierte klinische Tests und CRO-Dienstleistungen (Contract Research

Organization). Invivoscribe verfügt über eine Referenzliste erfolgreicher

Partnerschaften mit weltweit tätigen Pharmaunternehmen, die Begleitdiagnostika

entwickeln und vertreiben. Als international führendes Unternehmen hat

Invivoscribe den Wert von Qualitätssystemen schon lange erkannt und entwickelt

alle IVD-Produkte, einschließlich der Bioinformatik-Software, gemäß den

Designkontrollen nach ISO 13485. Dadurch erfüllen die Produkte die

Zulassungsanforderungen von Regulierungsbehörden weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.invivoscribe.com.

Über das Department of Pathology and Laboratory Medicine am AUBMC

Das Department of Pathology and Laboratory Medicine (Abteilung für Pathologie

und Labormedizin) belegt eine Fläche von 3.500 m(2) und betreibt ca. 400 Geräte,

verteilt auf über 14 Laboreinheiten und -disziplinen: Klinische Hämatologie,

Klinische Chemie, Klinische Mikrobiologie, Biochemische Genetik,

Durchflusszytometrie, Zytogenetik, Molekulardiagnostik, Chirurgische Pathologie,

Zytologie, Immunhistochemie, Neuromuskuläre Medizin, Blutbank, Spendermanagement

und Stammzellpräparation. Es bietet ein Labormenü von über 500 Tests, das alle

wichtigen Fachgebiete der Pathologie und Labormedizin abdeckt. Derzeit werden

von einem Team hochqualifizierter Dozenten und Mitarbeiter in den jeweiligen

Laboreinheiten jährlich mehr als 2.400.000 abrechenbare Tests nach den höchsten

internationalen Standards klinischer Laboruntersuchungen durchgeführt. Alle

Dozenten haben ihre Ausbildung in den USA absolviert und die Mehrheit sind

Diplomates of the American Board of Pathology. Das Department ist vom College of

American Pathologists (CAP) akkreditiert und erfüllt die Anforderungen der Joint

Commission International (JCI).

Über das American University of Beirut Medical Center (AUBMC)

Seit 1902 bietet das AUBMC den Patienten im Libanon und in der Region höchste

Behandlungsstandards. Es ist außerdem das Lehrkrankenhaus der Faculty of

Medicine (Medizinischen Fakultät) an der AUB (gegründet 1867), an der

Generationen von Medizinstudenten und Ärzten ausgebildet wurden und deren

Absolventen an führenden Institutionen weltweit tätig sind. Das AUBMC ist das

einzige medizinische Institut im Nahen Osten, das die fünf internationalen

Akkreditierungen von JCI, Magnet, CAP, ACGME-I und JACIE erhalten hat, was seine

herausragenden Standards in der patientenorientierten Behandlung und Pflege

sowie bei Pathologie-/Labordienstleistungen und der medizinischen

Hochschulausbildung belegt.

An der Faculty of Medicine promovieren über 4.000 Medizinstudenten und Ärzte,

die Rafic Hariri School of Nursing bietet eine hervorragende Ausbildung für das

Pflegepersonal und das Medical Center deckt den Behandlungsbedarf von über

360.000 Patienten pro Jahr ab.

