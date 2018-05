GNW-News: Invivoscribe bringt den LymphoTrack-Dx-TRB-Assay als CE-gekennzeichnetes IVD-Kit auf den Markt und komplettiert damit die NGS-Klonalitäts-Suite für die MiSeq-Plattform

Invivoscribe bringt den LymphoTrack-Dx-TRB-Assay als CE-gekennzeichnetes IVD-Kit auf den Markt und komplettiert damit die NGS-Klonalitäts-Suite für die MiSeq-Plattform

SAN DIEGO, 16. Mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- ein weltweit tätiges Unternehmen mit

jahrzehntelanger Erfahrung im Bereitstellen von Klonalitäts- und Biomarker-

Testlösungen auf den Gebieten Onkologie und personalisierte Molekularmedizin,

gab heute die Markteinführung des LymphoTrack(®)-Dx-TRB-Assays für die

Illumina(®) MiSeq(®)-Plattform bekannt.



Das NGS-Assay-Kit (Next Generation

Sequencing, Sequenzierung der nächsten Generation) verfügt über die CE-

Kennzeichnung und ist für die In-vitro-Diagnose (IVD) bestimmt. Invivoscribe ist

das einzige Unternehmen, das eine umfassende Suite von CE-gekennzeichneten NGS-

Klonalitätstests zur Untersuchung der Klonalität sowohl für Diagnose- als auch

für Überwachungszwecke anbietet. Der LymphoTrack-Dx-TRB-Assay für die

ThermoFisher Scientific(®)-Geräte Ion PGM((TM)) und Ion S5((TM)) werden im

Laufe des Jahres auf den Markt kommen.

Leukämien und Lymphome entstehen in der Regel durch die maligne Transformation

einzelner lymphoider Zellen, sodass die überwiegende Mehrzahl der lymphatischen

Malignome mindestens eine zellspezifische oder "klonale" Rekombination

(Rearrangement) aufweisen. Der LymphoTrack-Dx-TRB-Assay identifiziert klonale

TRB VB-(DB-)JB-Rekombinationssequenzen und die entsprechende LymphoTrack-Dx-

Bioinformatiksoftware bietet eine klare Übersicht über die

Häufigkeitsverteilung. Diese klonalen Sequenzen können für die Überwachung der

minimalen Resterkrankung (Minimal Residual Disease, MRD) in Langzeitstudien zur

Verfolgung des Krankheitsverlaufs und der Wirksamkeit von Therapien gegen die

Erkrankung eingesetzt werden.

Der LymphoTrack-Dx TRB-Assay komplettiert das Angebot der CE-gekennzeichneten

Klonalitäts-Assays von Invivoscribe auf dem MiSeq(®)-System. Er nutzt die

einzigartige Genauigkeit und Sensitivität der NGS (Next Generation Sequencing,

Sequenzierung der nächsten Generation) und ermöglicht damit kleinen und großen

Labors, klonale Rekombinationen zu identifizieren und nachzuverfolgen. Die CE-

gekennzeichneten Klonalitäts-Kits von Invivoscribe ermöglichen die PCR-

Bibliotheksgenerierung in einem einzigen Schritt und enthalten eine

Bioinformatiksoftware, die für Windows-Standardplattformen im Labor des Kunden

entwickelt wurde. Labors können umfangreiche Multiplex-Tests beliebiger

Probenkombinationen und LymphoTrack-Dx-Assays (z. B. IGH-Leader, IGH FR1, IGH

FR2, IGH FR3, IGK, TRG und TRB) durchführen, wodurch die Laborkosten und

Durchlaufzeiten erheblich reduziert werden. Hochdurchsatz-NGS-Assays stellen

eine signifikante Verbesserung gegenüber den bestehenden PCR-basierten Assays

dar. Sie identifizieren die Mehrzahl der Gen-Rekombinations-Sequenzen oder

Klontypen, die anschließend für MRD-Untersuchungen verwendet werden können.

Jedes Kit enthält die benutzerfreundliche LymphoTrack-Dx-MiSeq(®)-Software, die

die Sortierung und Nachverfolgung der einzelnen Proben und Targets

automatisiert, die Sequenzdaten interpretiert und detaillierte Berichte

erstellt.

"Wir freuen uns, das erste im Handel erhältliche CE-gekennzeichnete NGS-IVD-TRB-

Kit mit Bioinformatiksoftware für die Untersuchung und Nachverfolgung der

Klonalität anbieten zu können. Innovative Produkte wie unsere NGS-basierten

LymphoTrack-Dx-Assays kommen den Patienten direkt zugute, indem sie die

Einleitung präziser Behandlungen und eine äußerst genaue Überwachung des

Wiederauftretens von Krankheiten ermöglichen", sagte Dr. Jeffrey Miller, CSO und

CEO von Invivoscribe.

Über Invivoscribe

Invivoscribe Technologies Inc. ist ein privates Biotechnologieunternehmen, das

sich der weltweiten Verbesserung der Qualität der Gesundheitsversorgung

verschrieben hat. Dazu bietet es qualitativ hochwertige, standardisierte

Reagenzien, Tests und Bioinformatik-Tools an, um die Bereiche personalisierte

Molekulardiagnostik und personalisierte Molekularmedizin weiterzuentwickeln. Zu

dem umfangreichen Produktportfolio gehören RUO-Testkits und CE-gekennzeichnete

IVDs, darunter IdentiClone(®)-, LeukoStrat(®)- und LymphoTrack-Dx-Assays mit

LymphoTrack-Dx-Software für die Untersuchung der Klonalität und somatischen

Hypermutation sowie die Überwachung der MRD. Die PCR- und NGS-basierten Tests,

Reagenzien und Bioinformatik-Tools von Invivoscribe werden gegenwärtig in mehr

als 700 klinischen und Forschungslabors in über 160 Ländern eingesetzt. Die

klinischen Labors von Invivoscribe mit derzeitigen Standorten in den USA, Europa

und Japan bieten internationalen Zugriff auf harmonisierte CLIA-, CAP- und ISO-

15189-akkreditierte klinische Tests und CRO-Dienstleistungen (Contract Research

Organization). Die klinischen Labors von Invivoscribe bieten zudem umfassende

MyAML(®)-, MyHeme(®)-, MyMRD(®)- und anwendungsspezifische Genpanels an, die in

Kombination mit der proprietären MyInformatics((TM))-Software von Invivoscribe

primäre Treibermutationen sowie die subklonale Architektur und das Auftreten

neuer Treibermutationen bei Patienten mit hämatologischen Erkrankungen

nachweisen und verfolgen können. Invivoscribe hat auch eine Tochtergesellschaft

in Shanghai, China, die jetzt die klinische Studien in China unterstützt.

Invivoscribe verfügt über eine Referenzliste erfolgreicher Partnerschaften mit

weltweit tätigen Pharmaunternehmen, die Begleitdiagnostika entwickeln und

vertreiben. Als weltweit führendes Unternehmen hat Invivoscribe den Wert von

Qualitätssystemen schon lange erkannt und entwickelt alle innovativen Produkte,

einschließlich der Bioinformatik-Software, gemäß den Designkontrollen nach ISO

13485. Dadurch erfüllen die Produkte die Zulassungsanforderungen von

Regulierungsbehörden weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.invivoscribe.com.

KONTAKT:

Kevin Dobyns 858-224-6600

https://www.invivoscribe.com/