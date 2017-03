GNW-News: Intelligente WLAN-fähige und für Apple Homekit zertifizierte Multicolor-LED-Glühlampe von iLuv Creative Technology nun erhältlich

Intelligente WLAN-fähige und für Apple Homekit zertifizierte Multicolor-LED-Glühlampe von iLuv Creative Technology nun erhältlich

Die Rainbow8, eine intelligente, App-gesteuerte, WLAN-fähige Multicolor-LED- Glühlampe mit 16 Millionen Farben und wählbaren Dimm-Optionen, kommt ohne Smart- Home-Hub aus PORT WASHINGTON, NEW YORK, 16. März 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- iLuv Creative Technology, ein Unternehmen, das Produkte für den IoT-Markt entwickelt, gab heute die Auslieferung von Rainbow8, einer intelligenten, WLAN-fähigen Multicolor-LED-Glühlampe bekannt, die über Smartphones und Tablets gesteuert werden kann.



Die Ankündigung stellt einen wichtigen Meilenstein dar, da die Rainbow8 das erste für Apple HomeKit zertifizierte Produkt des Unternehmens ist. Verbraucher können von überall auf der Welt die Lampen in ihrem Haus über WLAN steuern, entweder mit der kostenlosen App oder einfach, indem sie Siri darum bitten.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/712d250f-bbcf-423e-bd9e- 72d9543aaacb

"Bei iLuv sind wir sehr stolz auf die Richtung, die wir eingeschlagen haben", sagte Jason Park, Leiter des Marketings bei iLuv. "Rainbow8 ist nicht unser erstes intelligentes Produkt, aber es gehört zweifellos zu den Produkten, die am meisten Eindruck machen. Anders als die meisten intelligenten Lampen auf dem Markt benötigt Rainbow8 keinen zentralen Smart-Home-Hub. Sie müssen nichts weiter tun, als die Lampe zu installieren. Einmal eingerichtet, können die Benutzer alles tun, von der Planung ihrer Beleuchtung bis zur Einstellung von Triggern, die die Lampen standortabhängig steuern. Darüber hinaus können Sie Ihre eigenen angepassten Beleuchtungsszenerien erstellen und mit der Hilfe von Siri einschalten."

Das Installieren einer Reihe von Smart-Glühlampen in Ihrem Haus kann überraschend einfach selbst durchgeführt werden und bietet eine relativ kostengünstige Möglichkeit, mit dem Aufbau eines Smart-Home-Systems zu beginnen. Anders als für die meisten intelligenten Lampen wird für Rainbow8 kein Hub oder Gateway benötigt. Rainbow8-Lampen können mit einer Reihe von Spezialtriggern aktiviert werden, so dass Ihre Beleuchtung automatisch ein- und ausgeschaltet werden kann. Mit der kostenlosen Timer-Funktion können Sie Ihre individuelle Beleuchtung so einstellen, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Tag oder wiederholend geschaltet wird. Sie können sogar standortabhängige Trigger einstellen, über die Ihr Licht gesteuert wird, wenn Sie einen bestimmten Bereich erreichen oder verlassen. Möchten Sie Ihre Frau wissen lassen, dass Sie bald zu Hause sein werden? Stellen Sie ein, dass das Licht angeht, wenn Sie eine bestimmte Stelle passieren. Außerdem ist es möglich, mehrere Glühlampen zu gruppieren und als Gruppe zu schalten.

Im Vergleich mit der Rainbow7, der Bluetooth-fähigen Smart-Glühlampe von iLuv, verfügt die Rainbow8 über eine Reihe von Verbesserungen. Neben den über 16 Millionen Farben gehören dazu Dimm-Optionen, eine Lichtstärke von 800 Lumen und eine Lebensdauer von über 20.000 Stunden. Diese benutzerfreundliche Smart- Glühlampe ist heller, hält länger und hilft, langfristig Geld zu sparen.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

Rainbow8(TM) von iLuv hat einen UVP von 49,99 US-Dollar und wird von Amazon.com und von anderen ausgewählten Händlern angeboten.

Über iLuv

iLuv Creative Technology, der führende Zubehöranbieter für Apple-, Samsung- und andere Smartphone-Geräte mit dem umfassendsten Sortiment, entwickelt in kurzer Zeit Produkte für die anspruchsvollen Verbraucher von heute. Seit seiner Gründung hat iLuv insgesamt 51 renommierte Auszeichnungen erhalten, darunter 7 Red Dot Awards, 5 iF Design Awards für das Produktdesign, 13 Good Design Awards und 26 CES Innovation Awards. Außerdem wurde die Leistung des Unternehmens mit 3 Global iBrand Top 20 Awards gewürdigt. Diese Auszeichnungen sind die Anerkennung für das innovative Design und Engineering unseres Zubehörsortiments für Mobiltelefone, darunter Connected-Home-Connected-Life-Produkte, Lautsprecher, Kopfhörer, Ohrhörer, Ladegeräte, Kabel und Schutzhüllen. iLuv hat seinen Hauptsitz in New York und ist ein Geschäftsbereich der jWIN Electronics Corp., seit 1997 ein führendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik. Alle iLuv-Produkte werden in New York konzipiert, entworfen und entwickelt, um die hohen Standards hinsichtlich Qualität, Preis, Design und Innovation gewährleisten zu können. Erfahren Sie unter www.iLuv.com mehr über unsere unverwechselbare Produktpalette und darüber, warum iLuv gleichbedeutend ist mit "Innovation × Lifestyle × unbestreitbarer Nutzen".

Die Marke iLuv(®) ist das ausschließliche Eigentum der jWIN Electronics Corp. und ist beim U.S. Patent and Trademark Office registriert. Die Marke kann in anderen Ländern eingetragen oder zur Registrierung angemeldet sein. Alle anderen iLuv(®)-Marken, Dienstleistungsmarken und Logos können in den USA oder in anderen Ländern registriert oder zur Registrierung angemeldet sein. Jegliche Verwendung der Marken von iLuv Creative Technology unterliegt der Lizenzierung. Alle anderen Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2017 iLuv Creative Technology.

Pressekontakt: +1 516-626-7188 marketing@iLuv.com

