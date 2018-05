GNW-News: InnovMetric Reports verzeichnet einen Rekordverkauf von 3400 PolyWorks®-Lizenzen im Geschäftsjahr 2017

InnovMetric Reports verzeichnet einen Rekordverkauf von 3400 PolyWorks®-Lizenzen im Geschäftsjahr 2017

QUEBEC, QC, CANADA, 8. Mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - InnovMetric Software Inc.



,

der führende Anbieter universeller 3D-Messtechnik-Softwarelösungen, gab heute

stolz bekannt, dass die weltweite Nachfrage nach der universellen 3D-

Messtechnik-Softwareplattform PolyWorks im Geschäftsjahr 2017 (Ende 31. März

2018) zu einem Rekordumsatz von 3400 neuen Lizenzen geführt hat.

Der weltweite Umsatz von InnovMetric in kanadischen Dollar stieg gegenüber dem

Vorjahr um 6,5%, unterstützt durch ein robustes Umsatzwachstum von 13% in

Europa. Das Umsatzwachstum von PolyWorks lag in sechs Ländern bei über 30%:

Brasilien, Mexiko, Frankreich, Italien, Polen und Indien.

"Große Industrieunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen haben in

diesem Jahr aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem

Welthandel ihre Technologieinvestitionen in mehreren reifen PolyWorks-Märkten

nur vorsichtig getätigt. Dennoch haben wir unsere technische und vertriebliche

Präsenz weltweit weiter ausgebaut, so dass wir diesen bedeutenden Umsatzrekord

erreichen konnten. Wir haben sogar Marktanteile in Europa gewonnen, was eine

direkte Folge der erheblichen Investitionen ist, die wir in den letzten Jahren

in unsere europäische Geschäftsinfrastruktur getätigt haben. Gemeinsam mit

unseren wichtigsten europäischen Geschäftspartnern bieten wir nun ein

umfassendes Geschäftsumfeld, um unsere europäischen Kunden beim Einsatz der

Universalplattform PolyWorks zu unterstützen, und die diesjährigen Ergebnisse

zeigen deutlich, dass unsere Geschäftsstrategie den Bedürfnissen unserer Kunden

entspricht", sagte Marc Soucy, Präsident von InnovMetric.

Weitere Informationen über InnovMetric und PolyWorks finden Sie unter:

innovmetric.com.

Über InnovMetric Software

InnovMetric Software Inc. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in

Quebec, QC, Kanada, mit Niederlassungen weltweit. InnovMetric Software Inc. ist

der führende Anbieter universell einsetzbarer 3D-Mess-Softwarelösungen. Die

weltweit größten Industrieunternehmen (Toyota, GM, Volkswagen, Honda, BMW,

Daimler, Ford, Rolls-Royce, Pratt & Whitney, Boeing, Embraer, Bombardier, Apple

und viele mehr) vertrauen auf die PolyWorks® Softwarelösungen von InnovMetric

und die damit verbundenen technischen Dienstleistungen, um die Vorteile von 3D-

Messtechnologien für ihre Konstruktions- und Fertigungsanwendungen zu

maximieren.

Mit ihren Tochtergesellschaften und Joint Ventures beschäftigt InnovMetric 350

Mitarbeiter in 16 Ländern: Kanada, USA, Mexiko, Brasilien, Frankreich, Italien,

Spanien, Tschechien, Niederlande, Schweden, Türkei, Südafrika, Indien, Thailand,

China und Japan.

Kontakt: Antoinette THIBEAULT, Director of Marketing Operations, InnovMetric

Software

Tel.: 1-418-688-2061 x309

E-Mail: athibeault@innovmetric.com

Website: www.innovmetric.com

