GNW-News: Idorsia platziert erfolgreich neue Aktien sowie Wandelanleihen für die Sicherstellung der langfristigen Finanzierung der Entwicklung ihrer fortgeschrittenen Pipeline

* Idorsia platziert erfolgreich 11,912,000 neue Aktien und erzielt einen

Bruttoerlös von CHF 305 Millionen

* Idorsia platziert erfolgreich vorrangige Wandelanleihen im Betrag von CHF

200 Millionen

Allschwil, Schweiz - 11. Juli 2018

Idorsia AG (SIX: IDIA, "Idorsia" oder die "Gesellschaft") gab heute bekannt,

dass sie erfolgreich 11,912,000 neue Aktien (die "platzierten Aktien") mittels

Accelerated Bookbuilding platziert hat, wobei die platzierten Aktien circa 10%

des aktuell ausgegebenen Aktienkapitals der Idorsia entsprechen. Zusätzlich hat

Idorsia erfolgreich vorrangige ungesicherte Wandelanleihen im Betrag von CHF

200 Millionen (die "Wandelanleihen") mit Fälligkeit 2024 platziert. Der

Nettoerlös aus den gleichzeitigen Angeboten wird es Idorsia ermöglichen, die

Phase 3 Studien ihrer vielversprechenden spätklinischen Entwicklungspipeline mit

Aprocitentan, Clazosentan, Lucerastat und Nemorexant sowie die Weiterentwicklung

ihrer diversifizierten Pipeline mit frühklinischen Entwicklungskandidaten in

verschieden therapeutischen Gebieten zu finanzieren.

Idorsia hat als Teil der gleichzeitigen Angebote einer 180-tägigen Lock-up-

Periode zugestimmt. Jean-Paul und Martine Clozel, die Hauptaktionäre von

Idorsia, haben 28,4 % der platzierten Aktien sowie 28,4 % der Wandelanleihen

erworben. Des Weiteren haben sie ebenfalls einer 180-tägigen Lock-up-Periode

zugestimmt, welche den üblichen Ausnahmen untersteht.

Ausgabe neuer Namenaktien

Idorsia platzierte erfolgreich 11,912,000 neue Namenaktien mit einem Nennwert

von je CHF 0.05 zu CHF 25.62 je neuer Aktie. Die platzierten Aktien, welche

circa 10% des aktuell ausgegebenen Aktienkapitals von Idorsia entsprechen,

stammen aus dem bestehenden genehmigten Kapital von Idorsia. Es wird erwartet,

dass die Kotierung und die Zulassung zum Handel der platzierten Aktien gemäss

dem International Reporting Standard der SIX Swiss Exchange am oder um den 13.

Juli 2018 (dem "Ersten Handelstag") erfolgt. Die platzierten Aktien sind den

bestehenden Aktien gleichgestellt.

Ausgabe von erstrangingen und ungesicherten Wandelanleihen

Die Wandelanleihen haben eine Laufzeit von 6 Jahren und sind wandelbar in 5.9

Millionen Namenaktien von Idorsia, welche aus dem bestehenden kotierten

bedingten Aktienkapital stammen, am oder nach dem 27. August 2018. Die

Wandelanleihen haben einen Coupon von 0.75% sowie einen Wandelpreis von CHF

33.95, entsprechend einer Wandelprämie von 32.5% über dem Angebotspreis von den

platzierten Aktien. Anleihegläubiger, welche ihr Wandelrecht ausüben, erhalten

Aktien von Idorsia mit einem Nennwert von CHF 0.05 je Aktie. Idorsia hat gemäss

der Anleihebedingungen das Recht, die Wandelanleihe zum Rückzahlungspreis

zuzüglich aufgelaufener Zinsen jederzeit zu kündigen (i) ab dem 7. August 2022,

sofern der Preis der Aktien von Idorsia mindestens 150% des dann geltenden

Wandlungspreises über einen bestimmten Zeitraum hinweg beträgt, oder (ii) falls

weniger als 15% der Wandelanleihe ausstehend sind. Die Wandelanleihen werden zu

100% ihres Nennbetrags mit einer Stückelung von je CHF 200,000 per Wandelanleihe

ausgegeben und, sofern sie nicht vorher gewandelt oder zurückgekauft oder

gekündigt, zurückgekauft.

Die Zinsen der Wandelanleihen unterliegen der schweizerischen Verrechnungssteuer

(von derzeit 35%).

Die Liberierung der Wandelanleihe ist für den 17. Juli 2018 vorgesehen. Das

Gesuch zur Kotierung und zum Handel der Wandelanleihe gemäss Standard für

Anleihen an der SIX Swiss Exchange wird zu einem späteren Zeitpunkt gestellt.

Credit Suisse und Goldman Sachs International agierten als Joint Bookrunners und

Octavian als Selling Agent bei diesem gleichzeitigen Angebot.

Anmerkungen für Herausgeber

Über Idorsia

Idorsia AG hat anspruchsvolle Ziele - wir haben mehr Ideen, sehen mehr

Möglichkeiten und möchten mehr Patienten helfen. Um diesen Zielen gerecht zu

werden, möchten wir Idorsia zu Europas führendem biopharmazeutischen Unternehmen

mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern aufbauen.

Am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz - einem Biotech-Knotenpunkt in

Europa - hat sich Idorsia auf die Entdeckung und Entwicklung von

niedermolekularen Wirkstoffen zur Erschliessung neuer Behandlungsmöglichkeiten

spezialisiert. Mit einem umfassenden Portfolio innovativer Arzneimittel in der

Pipeline, einem erfahrenen Team, einem voll funktionalen Forschungszentrum und

einer soliden Bilanzstruktur verfügt Idorsia über ideale Voraussetzungen, um

F&E-Aktivitäten in Geschäftserfolge umzusetzen.

Idorsia ist seit Juni 2017 an der SIX Swiss Exchange (Symbol: IDIA) kotiert und

arbeitet mit über 650 qualifizierten Spezialisten an der Umsetzung ihrer

ehrgeizigen Ziele.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Andrew C. Weiss

Senior Vice President, Head of Investor Relations & Corporate Communications

Idorsia Pharmaceuticals Ltd, Hegenheimermattweg 91, CH-4123 Allschwil

+41 (0) 58 844 10 10

www.idorsia.com

Die oben aufgeführten Informationen enthalten gewisse zukunftsgerichtete

Aussagen betreffend des Geschäfts der Gesellschaft, die durch Benutzung von

Begriffen wie "schätzt", "glaubt", "erwartet", "werden", "sollte", "würde",

"suchen", "pendent", "geht davon aus" oder ähnlichen Ausdrücken sowie durch

Diskussion von Strategie, Plänen oder Absichten identifiziert werden können.

Derartige Aussagen beinhalten Beschriebe der Forschungs- und

Entwicklungsprogramme der Gesellschaft und den damit in Zusammenhang stehenden

Aufwänden, Beschriebe von neuen Produkten, welche voraussichtlich durch die

Gesellschaft zum Markt gebracht werden und die Nachfrage für solche bereits

existierenden oder erst in Aussicht stehenden Produkte. Derartige

zukunftsgerichtete Aussagen reflektieren die gegenwärtigen Ansichten der

Gesellschaft bezüglich dieser zukünftigen Ereignisse und unterliegen bekannten

und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren können die

effektive Performance, Resultate oder Leistungen beeinflussen, sodass sie

erheblich von derartigen ausdrücklichen oder implizit erwähnten

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Sollten eines oder mehrere dieser

Risiken eintreten oder Annahmen sich als nicht korrekt herausstellen, können die

effektiven Resultate der Gesellschaft erheblich von den erwarteten abweichen.

