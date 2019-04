GNW-News: Idorsia gibt Finanzergebnisse für das erste Quartal 2019 bekannt

Idorsia gibt Finanzergebnisse für das erste Quartal 2019 bekannt

Idorsia Pharmaceuticals Ltd.



/

Idorsia gibt Finanzergebnisse für das erste Quartal 2019 bekannt

. Verarbeitet und übermittelt durch West Corporation.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire

Allschwil, Schweiz - 18. April 2019

Idorsia Ltd (SIX: IDIA) gab heute die Finanzergebnisse für das erste Quartal

2019 bekannt.

Wichtige Updates

* US GAAP-Betriebsaufwand im ersten Quartal 2019 von CHF 125 Millionen

* Non-GAAP-Betriebsaufwand im ersten Quartal 2019 von CHF 117 Millionen

* Unveränderte Prognose für 2019: US GAAP-Betriebsaufwand von rund CHF 570

Millionen und Non-GAAP-Betriebsaufwand von rund CHF 530 Millionen (beide

Prognosen exklusive mögliche Meilensteinzahlungen)

Dr. Jean-Paul Clozel, Chief Executive Officer, kommentierte:

"Im Jahr 2019 muss unser Augenmerk auf die Erreichung unserer strategischen

Prioritäten gerichtet sein, wobei wir mit voller Kraft unsere klinischen

Schlüsselaktivitäten vorantreiben. Dies wird es uns ermöglichen, im nächsten

Jahr über die Resultate der ersten klinischen Studien im Spätstadium zu

berichten. Beachten Sie, dass für jedes Phase-3-Programm zudem unternehmensweit

Aktivitäten zur Erstellung des von den Gesundheitsbehörden geforderten

umfassenden Dossiers laufen. Ich kann mich glücklich schätzen, dass wir bei

Idorsia die richtigen Fachleute haben, die genau wissen, was es braucht, um ein

Medikament zu registrieren und erfolgreich zu vermarkten."

Finanzergebnisse

-------------------------------------------------------------------------------

US GAAP Ergebnisse Erstes

Quartal

in CHF Millionen, ausser Gewinn/Verlust pro Aktie (CHF) und 2019 2018

Anzahl Aktien (Millionen)

-------------------------------------------------------------------------------

Einnahmen 7 7

-------------------------------------------------------------------------------

Betriebsaufwand (125) (81)

-------------------------------------------------------------------------------

Betriebsgewinn (-verlust) (119) (74)

-------------------------------------------------------------------------------

Nettogewinn (-verlust) (106) (79)

-------------------------------------------------------------------------------

Gewinn (Verlust) pro Aktie (0,81) (0,66)

-------------------------------------------------------------------------------

Gewichtete durchschnittliche Anzahl Aktien 131,1 119,1

-------------------------------------------------------------------------------

Verwässerter Gewinn (Verlust) pro Aktie (0,81) (0,66)

-------------------------------------------------------------------------------

Verwässerte gewichtete durchschnittliche Anzahl Aktien 131,1 119,1

-------------------------------------------------------------------------------

Im ersten Quartal 2019 belief sich der US GAAP-Nettoverlust auf CHF 106

Millionen verglichen mit CHF 79 Millionen für den Zeitraum bis Ende März 2018.

Der Anstieg des Nettoverlusts ist hauptsächlich auf höhere Betriebskosten

zurückzuführen.

Die US GAAP-Einnahmen von CHF 7 Millionen im ersten Quartal 2019 sowie 2018

ergaben sich aus einem aufgeschobenen Vertragserlös durch

Kooperationsvereinbarungen mit Janssen (CHF 5,3 Millionen) und Roche (CHF 1,3

Millionen).

Der US GAAP-Betriebsaufwand im ersten Quartal 2019 belief sich auf CHF 125

Millionen (davon CHF 110 Millionen F&E und CHF 16 Millionen allgemeine

Vertriebs- und Verwaltungskosten), während sich der Betriebsaufwand im ersten

Quartal 2018 auf CHF 81 Millionen belief (davon CHF 67 Millionen F&E und CHF 14

Millionen allgemeine Vertriebs- und Verwaltungskosten).

Der US GAAP-Nettoverlust resultierte in einem Nettoverlust pro Aktie von CHF

0,81 (unverwässert und verwässert) für das erste Quartal 2019, verglichen mit

einem Nettoverlust pro Aktie von CHF 0,66 (unverwässert und verwässert) für den

Zeitraum bis Ende März 2018.

-------------------------------------------------------------------------------

Non-GAAP* Ergebnisse Erstes

Quartal

in CHF Millionen, ausser Gewinn/Verlust pro Aktie (CHF) und 2019 2018

Anzahl Aktien (Millionen)

-------------------------------------------------------------------------------

Einnahmen 7 7

-------------------------------------------------------------------------------

Betriebsaufwand (117) (73)

-------------------------------------------------------------------------------

Betriebsgewinn (-verlust) (110) (67)

-------------------------------------------------------------------------------

Nettogewinn (-verlust) (108) (69)

-------------------------------------------------------------------------------

Gewinn (Verlust) pro Aktie (0,82) (0,58)

-------------------------------------------------------------------------------

Gewichtete durchschnittliche Anzahl Aktien 131,1 119,1

-------------------------------------------------------------------------------

Verwässerter Gewinn (Verlust) pro Aktie (0,82) (0,58)

-------------------------------------------------------------------------------

Verwässerte gewichtete durchschnittliche Anzahl Aktien 131,1 119,1

-------------------------------------------------------------------------------

* Idorsia berechnet, berichtet und prognostiziert Geschäftsergebnisse auf der

Grundlage der Non-GAAP-operativen Performance. Idorsia ist der Meinung, dass

diese Non-GAAP-Messwerte die zugrundeliegende Geschäftsleistung genauer abbilden

und deshalb nützliche ergänzende Informationen für Investoren bereitstellen.

Diese Non-GAAP-Messwerte werden ergänzend und nicht als Ersatz für die nach US

GAAP erstellten Finanzzahlen ausgewiesen.

Für das erste Quartal 2019 belief sich der Non-GAAP-Nettoverlust auf CHF 108

Millionen: Die Differenz zum US GAAP-Nettoverlust ist hauptsächlich auf

Abschreibungen und Amortisationen (CHF 5 Millionen), aktienbasierte Vergütungen

(CHF 3 Millionen) und nicht-liquiditätswirksame Finanzgewinne (CHF 9 Millionen)

zurückzuführen.

Der Non-GAAP-Nettoverlust pro Aktie belief sich auf CHF 0,82 (unverwässert und

verwässert) für das erste Quartal 2019 verglichen mit einem Nettoverlust pro

Aktie von CHF 0,58 (unverwässert und verwässert) für den Zeitraum bis Ende März

2018.

André C. Muller, Chief Financial Officer, kommentierte:

"Wir avancieren unsere diversifizierte Pipeline konsequent und konzentrieren

unsere Bemühungen auf die Patientenrekrutierung für unsere vier Phase-3-

Programme. Da die Projekte auf Kurs sind, befinden sich die Ausgaben im Rahmen

unserer Erwartungen. Die Finanzprognose für 2019 bleibt daher unverändert. Unter

Ausschluss unvorhersehbarer Ereignisse und Meilensteinzahlungen erwarten wir für

2019 einen Non-GAAP-Betriebsaufwand von rund CHF 530 Millionen."

Finanzmittelbestand und Verschuldung

Am Ende des ersten Quartals 2019 belief sich die Liquidität von Idorsia

(einschliesslich Barmitteln, barmittelähnlichen Beständen sowie kurz- und

langfristigen Bankeinlagen) auf CHF 1'111 Millionen.

-------------------------------------------------------------------------------

(in CHF Millionen) 31. Mär. 31. Dez. 31. Mär.

2019 2018 2018

-------------------------------------------------------------------------------

Finanzmittelbestand

-------------------------------------------------------------------------------

Barmittel und barmittelähnliche 718 799 549

Bestände

-------------------------------------------------------------------------------

Kurzfristige Bankeinlagen 94 123 217

-------------------------------------------------------------------------------

Langfristige Bankeinlagen 300 298 250

-------------------------------------------------------------------------------

Finanzmittelbestand gesamt 1'111 1'220 1'016

*

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Verschuldung

-------------------------------------------------------------------------------

Wandeldarlehen 374 372 367

-------------------------------------------------------------------------------

Wandelanleihe 199 198 -

-------------------------------------------------------------------------------

Andere finanzielle Schulden - - -

-------------------------------------------------------------------------------

Gesamtverschuldung 573 571 367

-------------------------------------------------------------------------------

* Rundungsdifferenzen sind möglich

Klinische Entwicklungspipeline

Idorsia verfügt über eine diversifizierte und ausgewogene Pipeline mit

klinischen Entwicklungskandidaten in verschiedenen therapeutischen Gebieten wie

neurologischen, kardiovaskulären und immunologischen Erkrankungen sowie einigen

seltenen Krankheiten.

Die fortgeschrittene Pipeline hat sich 2018 signifikant weiterentwickelt: Vier

Wirkstoffe wurden in die Phase 3 der klinischen Entwicklung gebracht. Alle

Studien in der letzten Phase rekrutieren nun Patienten und wir erwarten die

Veröffentlichung der Studienresultate in den Jahren 2020 und 2021.

Einzelheiten zu den Phase-3-Programmen finden sich in verschiedenen Webcasts für

Investoren, die auf der Internetseite des Unternehmens veröffentlicht wurden.

Fortschritte wurden auch bei unseren Wirkstoffen im Frühstadium erzielt, indem

Informationen über die klinische Pharmakologie bei gesunden Freiwilligen

gesammelt und Phase-2-Profile bei Patienten erstellt wurden.

Zusätzlich haben wir im ersten Quartal 2019 mit unserer frühen

Entwicklungspipeline Fortschritte erzielt. ACT-1004-1239, ein neuer

Krebsimmuntherapie- / Immunologie-Wirkstoff, wurde in Phase 1 der klinischen

Entwicklung gebracht.

-------------------------------------------------------------------------------

Wirkmechanismus Zielindikation Stand

Wirkstoff

-------------------------------------------------------------------------------

Aprocitentan* Dualer Endothelin- Therapieresistente Hypertonie Phase 3

Rezeptor-Antagonist

-------------------------------------------------------------------------------

Endothelin-Rezeptor- Gefässspasmen im Zusammenhang

Clazosentan** Antagonist mit aneurysmatischen Phase 3

Subarachnoidalblutungen

-------------------------------------------------------------------------------

Lucerastat Glucosylceramid- Morbus Fabry Phase 3

Synthase-Inhibitor

-------------------------------------------------------------------------------

ACT-541468 Dualer Orexin- Insomnie Phase 3

Rezeptor-Antagonist

-------------------------------------------------------------------------------

Cenerimod S1P(1)- Rezeptor- Systemischer Lupus Phase 2

Modulator Erythematodes

-------------------------------------------------------------------------------

Selatogrel P2Y12-Rezeptor- Akutes Kornarsyndrom Phase 2

Antagonist

-------------------------------------------------------------------------------

ACT-774312 CRTH2-Rezeptor- Nasenpolypen Phase 2

Antagonist

-------------------------------------------------------------------------------

ACT-519276 GBA2/GCS-Inhibitor Seltene Erkrankungen des Phase 1

zentralen Nervensystems

-------------------------------------------------------------------------------

ACT-539313 Selektiver Orexin-1- Angststörungen Phase 1

Rezeptor-Antagonist

-------------------------------------------------------------------------------

ACT-709478 Typ-T-Kalzium-Kanal- Epilepsie Phase 1

Blocker

-------------------------------------------------------------------------------

ACT-1004-1239 - Krebsimmuntherapie / Phase 1

Immunologie

-------------------------------------------------------------------------------

* In Kooperation mit Janssen Biotech Inc. zur gemeinsamen Entwicklung und

exklusiven weltweiten Vermarktung von Aprocitentan

** Derzeit werden auch in Japan Zulassungsstudien durchgeführt

Idorsia hat die Option, Vamorolone von ReveraGen Inc. zu vermarkten, und

erteilte Santhera Holding Ltd die Option auf eine weltweite Sub-Lizenz für

Vamorolone in allen Indikationen.

Anmerkungen für Aktionäre

Die ordentliche Generalversammlung, an welcher der Geschäftsbericht per 31.

Dezember 2018 verabschiedet wird, findet am Freitag, 3. Mai 2019 statt.

Die Einladung wurde am 10. April 2019 im Schweizerischen Handelsamtsblatt

publiziert und den Aktionären per Post zugestellt. Ausserdem ist sie, nebst dem

Jahresbericht und dem Vergütungsbericht der Gesellschaft, auf

http://www.idorsia.com/agm erhältlich.

Um an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen und abstimmen zu können,

müssen die Aktionäre bis spätestens am 24. April 2019 im Aktienregister der

Gesellschaft eingetragen sein.

Results Day Center

Unser Service für Investoren: Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, stellen wir im

"Results Day Center" auf unserer Unternehmenswebseite unter

www.idorsia.com/results-day-center alle relevanten Dokumente zur Verfügung.

Vorschau auf Finanzinformationen

* Generalversammlung der Aktionäre am 3. Mai 2019

* Bekanntgabe der Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2019 am 23. Juli

2019

* Bekanntgabe der Finanzergebnisse für die ersten neun Monate 2019 am 22.

Oktober 2019

* Bekanntgabe der Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 am 6. Februar

2020

Anmerkungen für Herausgeber

Über Idorsia

Idorsia Ltd hat anspruchsvolle Ziele - wir haben mehr Ideen, sehen mehr

Möglichkeiten und möchten mehr Patienten helfen. Um diesen Zielen gerecht zu

werden, möchten wir Idorsia zu einem führenden biopharmazeutischen Unternehmen

in Europa mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern aufbauen.

Am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz - einem Biotech-Knotenpunkt in

Europa - hat sich Idorsia auf die Entdeckung und Entwicklung von

niedermolekularen Wirkstoffen zur Erschliessung neuer Behandlungsmöglichkeiten

spezialisiert. Mit einem umfassenden Portfolio innovativer Arzneimittel in der

Pipeline, einem erfahrenen Team, einem voll funktionalen Forschungszentrum und

einer soliden Bilanzstruktur verfügt Idorsia über ideale Voraussetzungen, um

F&E-Aktivitäten in Geschäftserfolge umzusetzen.

Idorsia ist seit Juni 2017 an der SIX Swiss Exchange (Symbol: IDIA) kotiert und

arbeitet mit über 750 hoch qualifizierten Fachkräften an der Umsetzung ihrer

ehrgeizigen Ziele.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Andrew C. Weiss

Senior Vice President, Head of Investor Relations & Corporate Communications

Idorsia Pharmaceuticals Ltd, Hegenheimermattweg 91, CH-4123 Allschwil

+41 (0) 58 844 10 10

www.idorsia.com

Die oben aufgeführten Informationen enthalten gewisse zukunftsgerichtete

Aussagen betreffend des Geschäfts der Gesellschaft, die durch Benutzung von

Begriffen wie "schätzt", "glaubt", "erwartet", "werden", "sollte", "würde",

"suchen", "pendent", "geht davon aus" oder ähnlichen Ausdrücken sowie durch

Diskussion von Strategie, Plänen oder Absichten identifiziert werden können.

Derartige Aussagen beinhalten Beschriebe der Forschungs- und

Entwicklungsprogramme der Gesellschaft und den damit in Zusammenhang stehenden

Aufwänden, Beschriebe von neuen Produkten, welche voraussichtlich durch die

Gesellschaft zum Markt gebracht werden und die Nachfrage für solche bereits

existierenden oder erst in Aussicht stehenden Produkte. Derartige

zukunftsgerichtete Aussagen reflektieren die gegenwärtigen Ansichten der

Gesellschaft bezüglich dieser zukünftigen Ereignisse und unterliegen bekannten

und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren können

die effektive Performance, Resultate oder Leistungen beeinflussen, sodass sie

erheblich von derartigen ausdrücklichen oder implizit erwähnten

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Sollten eines oder mehrere

dieser Risiken eintreten oder Annahmen sich als nicht korrekt herausstellen,

können die effektiven Resultate der Gesellschaft erheblich von den erwarteten

abweichen.

Results Day Center:

http://www.idorsia.com/results-day-center

Medienmitteilung PDF:

http://hugin.info/174259/R/2241969/884609.pdf

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Idorsia Pharmaceuticals Ltd. via GlobeNewswire