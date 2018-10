GNW-News: Idorsia gibt die Ernennung von Simon Jose als Chief Commercial Officer bekannt

Idorsia gibt die Ernennung von Simon Jose als Chief Commercial Officer bekannt

Idorsia gibt die Ernennung von Simon Jose als Chief Commercial Officer bekannt

* Als Chief Commercial Officer wird Simon Jose Mitglied der Geschäftsleitung

von Idorsia

* Simon Jose wird mit höchster Priorität eine Vertriebsorganisation aufbauen

Allschwil, Schweiz - 23. Oktober 2018

Idorsia Ltd (SIX: IDIA) gab heute bekannt, dass Simon Jose am 1. Dezember 2018

als Chief Commercial Officer in das Unternehmen eintreten wird. Gleichzeitig

wird Simon Jose Mitglied der Geschäftsleitung von Idorsia.

Dr. Jean-Paul Clozel, Chief Executive Officer von Idorsia kommentierte:

"Ich bin sehr erfreut und geehrt, dass Simon Jose Mitglied des Idorsia-Teams

werden wird. Simon wird massgeblich dafür verantwortlich sein, das volle

Potenzial unserer Assets auszuschöpfen und strategische Entscheidungen über

deren Kommerzialisierung zu treffen. Er verfügt über weitreichende Erfahrungen

und Marktkenntnisse in der Allgemein- und Fachmedizin und ist ausserdem mit den

Gegebenheiten des US-Marktes vertraut. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit

Simon beim Aufbau unserer Vertriebsorganisation, über die wir Patienten unsere

innovativen Therapien zur Verfügung stellen wollen."

Simon Jose erklärte:

"Die Qualität und der Umfang der Pipeline gaben den Ausschlag, mich für Idorsia

zu entscheiden. Die Pipeline besitzt grosses therapeutisches Potenzial für

zahlreiche Indikationsgebiete und eröffnet äusserst spannende und anspruchsvolle

Vermarktungsperspektiven. Je mehr ich über Idorsia und deren Mitarbeitende

erfahren habe, desto klarer wurde, dass wissenschaftliche Qualität und die

Orientierung am Patienten im Mittelpunkt der Forschungsarbeiten stehen - Werte,

die meinem persönlichen Credo entsprechen. Ich war beeindruckt von der

Begeisterung und dem Engagement der Mitarbeitenden von Idorsia und freue mich

die Chance zu erhalten, eine erfolgreiche Vertriebsorganisation aufzubauen."

Über Simon Jose

Simon Jose ist britischer Staatsangehöriger mit über 30 Jahren Erfahrung in der

pharmazeutischen Industrie, davon sieben Jahren in den USA. In dieser Zeit hatte

er verschiedene kaufmännische Positionen mit wachsender Verantwortung inne und

sammelte Erfahrungen im Vertrieb, der Vermarktung und Einführung von Produkten,

der Entwicklung globaler Strategien und dem Aufbau kompetitiver Pipelines in

Zusammenarbeit mit F&E. 2008 wurde Simon Jose Geschäftsführer des britischen

Heimmarktes von GSK. 2012 wurde Simon zum Global President von Stiefel ernannt,

ein globaler Spezialist im Bereich der Dermatologie, welches kurz davor durch

die GSK akquiriert wurde. In dieser Position war er als Leiter des Global

Executive Teams dafür verantwortlich, eine Organisation von 3.000 Mitarbeitenden

durch eine Phase bedeutender Veränderungen zu führen. Ab 2015 bis kurz bevor er

zu Idorsia stiess, war er Senior Vice President, Head Global Franchises &

Platforms bei GSK, wo er für kommerzielle und medizinische Teams in den

Bereichen Atemwegserkrankungen, Immun- und Entzündungserkrankungen, Onkologie

und Infektionskrankheiten verantwortlich war.

Anmerkungen für Herausgeber

Über Idorsia

Idorsia Ltd hat anspruchsvolle Ziele - wir haben mehr Ideen, sehen mehr

Möglichkeiten und möchten mehr Patienten helfen. Um diesen Zielen gerecht zu

werden, möchten wir Idorsia zu einem führenden biopharmazeutischen Unternehmen

in Europa mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern aufbauen.

Am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz - einem Biotech-Knotenpunkt in

Europa - hat sich Idorsia auf die Entdeckung und Entwicklung von

niedermolekularen Wirkstoffen zur Erschliessung neuer Behandlungsmöglichkeiten

spezialisiert. Mit einem umfassenden Portfolio innovativer Arzneimittel in der

Pipeline, einem erfahrenen Team, einem voll funktionalen Forschungszentrum und

einer soliden Bilanzstruktur verfügt Idorsia über ideale Voraussetzungen, um

F&E-Aktivitäten in Geschäftserfolge umzusetzen.

Idorsia ist seit Juni 2017 an der SIX Swiss Exchange (Symbol: IDIA) kotiert und

arbeitet mit über 700 hoch qualifizierten Fachkräften an der Umsetzung ihrer

ehrgeizigen Ziele.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Andrew C. Weiss

Senior Vice President, Head of Investor Relations & Corporate Communications

Idorsia Pharmaceuticals Ltd, Hegenheimermattweg 91, CH-4123 Allschwil

+41 (0) 58 844 10 10

www.idorsia.com

Die oben aufgeführten Informationen enthalten gewisse zukunftsgerichtete

Aussagen betreffend des Geschäfts der Gesellschaft, die durch Benutzung von

Begriffen wie "schätzt", "glaubt", "erwartet", "werden", "sollte", "würde",

"suchen", "pendent", "geht davon aus" oder ähnlichen Ausdrücken sowie durch

Diskussion von Strategie, Plänen oder Absichten identifiziert werden können.

Derartige Aussagen beinhalten Beschriebe der Forschungs- und

Entwicklungsprogramme der Gesellschaft und den damit in Zusammenhang stehenden

Aufwänden, Beschriebe von neuen Produkten, welche voraussichtlich durch die

Gesellschaft zum Markt gebracht werden und die Nachfrage für solche bereits

existierenden oder erst in Aussicht stehenden Produkte. Derartige

zukunftsgerichtete Aussagen reflektieren die gegenwärtigen Ansichten der

Gesellschaft bezüglich dieser zukünftigen Ereignisse und unterliegen bekannten

und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren können

die effektive Performance, Resultate oder Leistungen beeinflussen, sodass sie

erheblich von derartigen ausdrücklichen oder implizit erwähnten

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Sollten eines oder mehrere

dieser Risiken eintreten oder Annahmen sich als nicht korrekt herausstellen,

können die effektiven Resultate der Gesellschaft erheblich von den erwarteten

abweichen.

