GNW-News: Idorsia führt Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit ReveraGen fort

Allschwil, Schweiz - 5. November 2018

Idorsia Ltd (SIX: IDIA) gab heute bekannt, dass sie die Vereinbarung mit

ReveraGen zur Erforschung und gemeinsamen Entwicklung von Vamorolone, einem

nicht-hormonellen Steroidmodulator, der derzeit in der Indikation Duchenne

Muskeldystrophie (DMD) untersucht wird, fortführen wird. Nachdem der

Studienbericht zur Phase 2a von Vamorolone vorliegt, wird Idorsia ReveraGen 15

Millionen USD zur Weiterführung der Vereinbarung zahlen.

Zusätzlich haben sich beide Parteien auf eine geänderte Vertragsgestaltung

geeinigt, welche die Meilensteinzahlungen stärker an den Verkaufserfolg knüpft.

Die neu ausgehandelten Bedingungen sehen vor, dass Idorsia gegen Zahlung von 20

Millionen USD (vorher 30 Millionen USD) jederzeit eine Option auf die exklusiven

weltweiten Rechte für die Vermarktung von Vamorolone ausüben kann, jedoch nicht

später als nach Vorliegen der Studienergebnisse der Phase 2b. Sollte Idorsia die

Option ausüben, hat ReveraGen Anspruch auf Meilensteinzahlungen von bis zu 75

Millionen USD (vorher 120 Millionen USD) für die Zulassung und

Kommerzialisierung von Vamorolone in der Indikation DMD sowie auf drei weitere

einmalige umsatzbezogene Meilensteinzahlungen von bis zu 120 Millionen USD, die

neu in den Vertrag aufgenommen wurden. Weiterhin erklärt sich Idorsia bereit,

die F&E-Aktivitäten für ein weiteres Jahr bis Mitte 2020 mit bis zu maximal 1

Millionen USD zu unterstützen.

Vereinbarte Meilensteinzahlungen für drei weitere Indikationen bleiben

unverändert bei 190 Millionen USD. Die Zahlung von gestaffelten Lizenzgebühren

im einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich des Jahresumsatzes von

Vamorolone bleibt von der Änderung der Vereinbarung unberührt.

Über Idorsia

Idorsia Ltd hat anspruchsvolle Ziele - wir haben mehr Ideen, sehen mehr

Möglichkeiten und möchten mehr Patienten helfen. Um diesen Zielen gerecht zu

werden, möchten wir Idorsia zu einem führenden biopharmazeutischen Unternehmen

in Europa mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern aufbauen.

Am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz - einem Biotech-Knotenpunkt in

Europa - hat sich Idorsia auf die Entdeckung und Entwicklung von

niedermolekularen Wirkstoffen zur Erschliessung neuer Behandlungsmöglichkeiten

spezialisiert. Mit einem umfassenden Portfolio innovativer Arzneimittel in der

Pipeline, einem erfahrenen Team, einem voll funktionalen Forschungszentrum und

einer soliden Bilanzstruktur verfügt Idorsia über ideale Voraussetzungen, um

F&E-Aktivitäten in Geschäftserfolge umzusetzen.

Idorsia ist seit Juni 2017 an der SIX Swiss Exchange (Symbol: IDIA) kotiert und

arbeitet mit über 700 hoch qualifizierten Fachkräften an der Umsetzung ihrer

ehrgeizigen Ziele.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Andrew C. Weiss

Senior Vice President, Head of Investor Relations & Corporate Communications

Idorsia Pharmaceuticals Ltd, Hegenheimermattweg 91, CH-4123 Allschwil

+41 (0) 58 844 10 10

www.idorsia.com

Die oben aufgeführten Informationen enthalten gewisse zukunftsgerichtete

Aussagen betreffend des Geschäfts der Gesellschaft, die durch Benutzung von

Begriffen wie "schätzt", "glaubt", "erwartet", "werden", "sollte", "würde",

"suchen", "pendent", "geht davon aus" oder ähnlichen Ausdrücken sowie durch

Diskussion von Strategie, Plänen oder Absichten identifiziert werden können.

Derartige Aussagen beinhalten Beschriebe der Forschungs- und

Entwicklungsprogramme der Gesellschaft und den damit in Zusammenhang stehenden

Aufwänden, Beschriebe von neuen Produkten, welche voraussichtlich durch die

Gesellschaft zum Markt gebracht werden und die Nachfrage für solche bereits

existierenden oder erst in Aussicht stehenden Produkte. Derartige

zukunftsgerichtete Aussagen reflektieren die gegenwärtigen Ansichten der

Gesellschaft bezüglich dieser zukünftigen Ereignisse und unterliegen bekannten

und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren können

die effektive Performance, Resultate oder Leistungen beeinflussen, sodass sie

erheblich von derartigen ausdrücklichen oder implizit erwähnten

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Sollten eines oder mehrere

dieser Risiken eintreten oder Annahmen sich als nicht korrekt herausstellen,

können die effektiven Resultate der Gesellschaft erheblich von den erwarteten

abweichen.

