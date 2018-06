GNW-News: INVNT/IP: USA reagiert auf staatlich unterstützten Diebstahl von entscheidendem geistigem Eigentum

INVNT/IP: USA reagiert auf staatlich unterstützten Diebstahl von entscheidendem geistigem Eigentum

SEATTLE, 18. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Regierung von US-Präsident Trump

gab heute Zölle in Höhe von 25 % auf chinesische Waren im Wert von 50 Milliarden

US-Dollar bekannt.



Dies ist das erste Mal, dass die US-Regierung als Antwort auf

den Diebstahl von entscheidendem geistigen Eigentum Sektoren im Handel zwischen

den USA und China im Rahmen einer Vergeltungsreaktion Zölle auferlegt. In einer

öffentlichen Erklärung verkündete Präsident Trump, dass die Maßnahmen auf Waren

abzielten, die "bedeutende Technologien für die Industrie enthalten".

US-Handelsvertreter Robert Lighthizer begrüßte den Schritt auf Fox News und

bemerkte: "Er ist durchdacht. Er ist moderat. Er ist angemessen." In einer

weiteren Erklärung zu der Maßnahme fügte er hinzu: "Ich möchte sicherstellen,

dass wir unsere Technologie hier zu Hause schützen, dass wir Cyber-Diebstahl und

erzwungenen Technologietransfer stoppen und dass wir uns schließlich auch daran

erinnern: "China 2025" ist ein Subventionsprogramm in Höhe von 300 Milliarden

US-Dollar. Die Vereinigten Staaten müssen dem entgegenwirken können."

Lighthizer wies darauf hin, dass die Zölle am 6. Juli zunächst auf 818 Artikel

im Wert von 34 Milliarden US-Dollar abzielen. Nach Überprüfung und öffentlicher

Stellungnahme könnten 284 Produkte im Wert von rund 16 Milliarden US-Dollar

hinzukommen.

Evan Anderson, CEO von INVNT/IP (Inventing Nations vs. Nation-Sponsored Theft of

IP), sagte am Freitag: "Dies ist ein historischer Moment für die Beziehungen

zwischen den USA und China. Seit nunmehr 7 Jahren arbeiten wir bei INVNT/IP

daran, die amerikanischen öffentlichen, privaten und staatlichen Sektoren über

die verheerenden Auswirkungen und weiteren Implikationen der von der

chinesischen Regierung unterstützten IP-Diebstahl- und Raubhandelspraktiken in

Kenntnis zu setzen. Heute nun, zum großen Teil dank der hervorragenden

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Büro des US-Handelsbeauftragten, tun wir

endlich etwas dagegen. Das von Lighthizer verwendete Paket mit Zolltarifen und

Handelsgesetzen ist gut geeignet, um die Bemühungen derjenigen einzudämmen, die

entscheidendes geistiges Eigentum stehlen und es an die Vereinigten Staaten

zurückverkaufen, was Unternehmen schadet, Arbeitsplätze vernichtet und

Steuereinnahmen verringert."

Anderson fügte hinzu: "Seit Jahrzehnten ist es den USA nicht gelungen, eine

Wirtschafts- und Handelspolitik zu schaffen, die innovative Unternehmen in den

USA vor den Plänen der chinesischen Regierung schützt. Dieser Schritt begründet

den Anfang dieses Prozesses. Ich ermutige unsere Verbündeten und

vertrauenswürdigen Partner weltweit, sich uns anzuschließen, indem sie ähnliche

Richtlinien umsetzen: Wir sind, wie immer, zusammen stärker."

Die Ankündigung fügt sich in eine wachsende Liste von Bemühungen der US-

Regierung ein, der illegalen Industrie-, Cyber- und Technologiepolitik der

Regierung der Volksrepublik China, einschließlich der Möglichkeiten des Komitees

für ausländische Investitionen in den Vereinigten Staaten, entgegenzuwirken, auf

von der chinesischen Regierung und staatlich angegliederte Unternehmen

durchgeführte Käufe von US-Technologie zu reagieren; angemessene Antworten an

von der chinesischen Regierung geförderte Unternehmen, die das WTO-Recht

verletzen, abzugeben, und, im Fall des von der chinesischen Regierung

geförderten Telekommunikationsriesen ZTE, international unterstützte Sanktionen

gegen Dritte wie den Iran zu fördern.

Das INVNT/IP Global Consortium(TM), eine Initative von SNS(TM), ist ein Netzwerk

von Privatunternehmen und Privatpersonen, das bestrebt ist, den staatlich

unterstützten Diebstahl von geistigem Eigentum weltweit zu verringern.

