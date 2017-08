GNW-News: Hminers führt leistungsstarke Mining Rigs für Kryptowährungen mit einzigartigen Eigenschaften ein

Hminers führt leistungsstarke Mining Rigs für Kryptowährungen mit einzigartigen Eigenschaften ein

Hminers hat die Einführung drei neuer Mining Rigs mit außergewöhnlichen Features bekanntgegeben.



Das Unternehmen zeichnet sich bereits durch die Entwicklung des ersten 10 nm-ASIC-Mining Rigs für den Kryptowährungsmarkt aus. MIAMI (USA), 16. August 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hminers freut sich, die Einführung drei bedeutender neuer Produkte bekanntzugeben, die das Kryptowährungs-Mining so einfach und effizient wie nie zuvor machen werden. Das renommierte Unternehmen aus Miami hat sich auf dem Kryptowährungsmarkt als der Entwickler des weltweit ersten 10 nm-ASIC-Chips einen Namen gemacht. Die drei neuen Produkte von Hminer H2U Miner, H4U Miner sowie eine 5 x H4U-Einheit ("Rack Equipped with 5 x H4U") sind nun unter www.Himiners.com erhältlich.

Angesichts der immer größeren Schwierigkeiten im Bitcoin-Mining in den letzten Jahren hat Hminers sich neuen Grundsätzen zur Entwicklung von Multi-Algorithmus- Minern geöffnet. Jedes der drei neuen Produkte des Unternehmens wurde dazu gebaut und entworfen, mit mehreren Algorithmen zu arbeiten und Kunden die Möglichkeit zu bieten, zu dem Coin zu wechseln, der einen höheren Ertrag verspricht. Neben Bitcoin können diese Miners auch für Litecoin, Ethereum und Dash verwendet werden.

Dank des genialen Hardwaredesigns des Unternehmens können mit den von Hminer konzipierten Mining-Chips hohe Hashraten bei niedrigem Stromverbrauch erzielt werden. Vor der Einführung wurden alle drei Neuheiten eingehend beurteilt, prototypisiert und einem Belastungstest unter extremen Bedingungen unterzogen.

Ein Hauptmerkmal der Produkte ist ihre Hashrate-Leistung.

* Bitcoin 90 TH/s, Litecoin 3 GH/s, Ethereum 2 GH/s, und Dash 8 GH/s für den H2U Miner. * Bitcoin 130 TH/s, Litecoin 4,5 GH/s, Ethereum 3 GH/s und Dash 10 GH/s für den H4U Miner. * Bitcoin 650 TH/s, Litecoin 22.5 GH/s, Ethereum 15 GH/s und Dash 50 GH/s für die 5 x H4U-Einheit

Andere wichtige Merkmale sind:

* Geringer Stromverbrauch * Ausführung mehrerer Algorithmen möglich * Rentabel innerhalb eines Monats oder weniger * Überall einsetzbar dank geringer Geräusch- und Wärmeentwicklung * Einfach zu verwenden

Mehr zu diesen Produkten finden Sie unter https://hminers.com/products/.

Über Hminers: Hminers ist eines der herausragendsten Unternehmen im Bereich Kryptowährungen und stolzer Entwickler des weltweit ersten 10 nm-ASIC-Chips. Das Kernteam der Organisation besteht aus den besten Spezialisten weltweit renommierter Unternehmen wie IBM, Microsoft und Samsung.

Kontakt: Adam Lark info@hminers.com +1 305-203-6542

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Hminers via GlobeNewswire

https://hminers.com/