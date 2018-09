GNW-News: Hiab stellt MULTILIFT Ultima vor - eine Revolution bei Produktivität, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit

Hiab stellt MULTILIFT Ultima vor - eine Revolution bei Produktivität, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit

CARGOTEC CORPORATION, PRESSEMITTEILUNG, 20. SEPTEMBER 2018, 12:15 UHR MESZ

Hiab, Teil von Cargotec, ist stolz, die nächste Generation von Abrollkippern

vorstellen zu können: MULTILIFT Ultima.



Eine Reihe von branchenweit erstmals

eingeführten Innnovationen sorgt für eine verbesserte Produktivität,

Benutzerfreundlichkeit und Betriebssicherheit.

Hiab ist Marktführer mit seiner MULTILIFT XR-Reihe, dem Vorgänger der jetzt neu

erscheinenden Reihe MULTILIFT Ultima.

Die Brüder Terho aus Raisio, Finnland, entwickelten im Jahr 1947 das

Wechselgeräte-System und brachten es 1949 als Produkt auf den Markt. Seit dieser

Zeit ist die Marke MULTILIFT führend in ihrer Branche. Mit der MULTILIFT Ultima-

Reihe setzen wir unsere lange Tradition der Innovation fort. Die Reihe MULTILIFT

Ultima nutzt modernste Technologien wie Kameras, intelligente Sensoren und

fortschrittliche Funktionen zur Vernetzung, um den Betrieb des Abrollkippers

einfacherer und sicherer als je zuvor zu machen", sagt Henri Janhonen, Director,

Sales and Product Business Management at MULTILIFT product line, Hiab.

MULTILIFT Ultima verfügt über eine Reihe Innovationen, die zum ersten Mal in der

Branche umgesetzt wurden und die Bediener bei allen Arten von Ladearbeiten

unterstützen werden:

· HookliftAssist(TM) bietet dem Bediener drei unterschiedliche Stufen von

Kamera-Unterstützung für die Lastenhandhabung.

· SafePositioning(TM) ist ein Erkennungssystem, das dafür konzipiert ist,

Container abhängig von ihrer Länge sicher in eine voreingestellte Position zu

schieben. Das System verhindert automatisch, dass der Container über die

hinteren Ablaufrollen gezogen wird und verhindert so auch Schäden an anderen

Einrichtungen wie z.B. Ladekanen.

· Eine integrierte Wiegefunktion (zum Patent angemeldet) ist mit Geräten der

MULTILIFT Ultima-Reihe erhältlich und stellt sicher, dass Sie die maximale

Nutzlast ausnutzen können, ohne Überlastungen zu riskieren. Dieses einzigartige

System kalkuliert das Gewicht während des Ladevorgangs, so dass kein

zusätzliches Wiegesystem erforderlich ist. Dies stellt eine kostengünstigere

Lösung dar, mit der Sie als Bediener effizienter als je zuvor arbeiten können.

· Das FutureTouch(TM)-Display ist ein modernes, umfassendes Benutzer-Interface

und ermöglicht dem Bediener die Kontrolle über jeden Funktion des Abrollkippers

und der sonstigen Ausrüstungen des Fahrzeugs. Mit dem FutureTouch(TM)-Display

hat der Bediener von einem einzigen praktischen Gerät aus einfachen Zugriff auf

Diagnosedaten, Lastanzeige, Gewichtsdaten und vieles mehr.

· uControl steht für eine neue Ära in der Steuerung von Abrollkippern, dank der

drei unterschiedlichen Steuersystem-Optionen, die zu Hiabs revolutionärer

uControl-Plattform gehören. Mit den Optionen uControl Base, Flex und Pro können

Hiab-Kunden genau die richtige Steuerung für Ihre Bedürfnisse auswählen.

Die MULTILIFT Ultima-Reihe kann zusammen mit HiConnect(TM) bestellt werden,

einem vernetzten Service für Hiab-Kunden, mit dem diese in ihrem Unternehmen und

für die vernetzten Hiab-Geräte die Produktivität und Effizienz steigern und für

höhere Sicherheit sorgen können. Anhand einfacher, klarer Übersichten und

Diagramme können die Kunden den Status überwachen, Wartungsmaßnahmen planen und

die Auslastung sämtlicher Maschinen und Bediener optimieren.

Wie bei allen Hiab-Geräten ist auch für die neue MULTILIFT Ultima-Reihe die

Option Hiab ProCare(TM) erhältlich, ein flexibler Servicevertrag, der die

Verfügbarkeit Ihrer Ausrüstung optimieren soll. Durch geplante und vorbeugende

Wartung bleibt das hohe Qualitätsniveau der Maschinen und Geräte, in die Sie

investiert haben, in vollem Umfang erhalten. Unser weltweites Servicenetzwerk

verwendet Originalteile und arbeitet mit den höchsten Standards und kümmert sich

so professionell um jedes Teil Ihrer Geräte. Das mindert die Gefahr teurer

Pannen und unerwarteter Ausfallzeiten.

Auf der IAA können Bestellungen für die MULTILIFT Ultima-Reihe entgegengenommen

werden, und die ersten Lieferungen werden im vierten Quartal 2018 erfolgen.

Bitte besuchen Sie uns auf der IAA in Hannover vom 20. bis 27. September an

unserem Stand P35, um mehr über MULTILIFT Ultima zu erfahren, und nehmen Sie an

unserer Einführungsveranstaltung an unserem Stand im Freien am Donnerstag, den

20 September um 12.30 Uhr teil. Die Veranstaltung wird per Live-Stream

übertragen und ist hier verfügbar:

https://www.hiab.com/en/multilift/highlights/multilift-ultima/

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Henri Janhonen, Director, Sales and Product Business Management, MULTILIFT

product line, Hiab, tel. +358 41 506 2252, henri.janhonen@hiab.com

Erik Grafström, Marketing Manager, MULTILIFT product line, Hiab, tel.

+46 706 260 226, erik.grafstrom@hiab.com

Hiab ist der weltweit führende Anbieter von Geräten für den Ladungsumschlag auf

der Straße, intelligenten Dienstleistungen und digital verknüpften Lösungen. Als

Branchenpionier, fühlen wir und unsere weltweit mehr als 3.300 Mitarbeiter sich

dazu verpflichtet, konstant neue Lösungen zur Effizienzsteigerung für unsere

Kunden zu finden und die Zukunft des intelligenten Ladungsumschlags zu formen.

Das Angebot von Hiab umfasst branchenführende Ausrüstung zum Ladungsumschlag -

HIAB Ladekrane, LOGLIFT und JONSERED Forst- und Recyclingkrane, MOFFETT

Mitnehmstapler, MULTILIFT Wechselgeräte sowie Ladebordwände der Marken ZEPRO,

DEL und WALTCO. Das Hiab ProCareTM-Serviceangebot, das preisgekrönte HiVisionTM-

Kransteuerungssystem und die digitale HiConnectTM-Plattform zeugen für unser

stetiges Streben intelligenten Dienstleistungen und verknüpften Lösungen

anzubieten, die Mehrwert schaffen für unsere Kunden. www.hiab.com

Hiab ist ein Teil von Cargotec Corporation. Der Umsatz von Cargotec (Nasdaq

Helsinki: CGCBV) betrug 2017 rund 3,2 Milliarden Euro und das Unternehmen

beschäftigt über 11.000 Mitarbeiter. www.cargotec.com

This release was published in English on 19 September, read it here.

MULTILIFT Ultima HookliftAssist:

http://hugin.info/135578/R/2216950/866088.jpg

MULTILIFT Ultima in Hannover:

http://hugin.info/135578/R/2216950/866089.jpg

