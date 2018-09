GNW-News: Hiab stärkt sein Ladekran-Portfolio mit neuen Baustoffkranen

Hiab stärkt sein Ladekran-Portfolio mit neuen Baustoffkranen

CARGOTEC CORPORATION, PRESSEMITTEILUNG VOM 10. SEPTEMBER 2018, 14.30 UHR EEST

Hiab, Teil von Cargotec, wird seine neuen Modelle für Baustoffkrane auf der IAA,

die vom 20. bis 27. September in Hannover stattfindet, vorstellen.



Die neuen

Krane von HIAB bieten mit der HiPro-Steuerung das modernste Fernsteuerungssystem

der Branche, sowie alle weiteren innovativen Funktionen von Hiab, um einen

sicheren und schnellen Kranbetrieb zu garantieren.

"Für jedes Unternehmen der Baubranche gelten einzigartige Anforderungen. Deshalb

waren bei der Entwicklung unserer neuen Kranmodelle die Bedürfnisse der Kunden

auf den Baustellen der wegweisende Faktor für unsere Forschungs- und

Entwicklungsarbeit. Bei Hiab steht Sicherheit immer an erster Stelle. Deshalb

sind die Krane mit Hiabs innovativer Kranspitzensteuerung (Crane Tip Control =

CTC) ausgestattet, so dass auch unerfahrene Nutzer komplizierte Bewegungen

ausführen können, um die Last schnell und sicher von Punkt A nach Punkt B zu

transportieren. Das Laststabilitätssystem gleicht unbeabsichtigte, zu starke

Bewegungen des Steuerhebels automatisch aus und schützt so den Bediener, die

Umgebung und den Kran selbst", erklärt Hans Ohlsson, Director Medium Range

Cranes bei Hiab.

Die Kapazität der Baumaterialkrane variiert zwischen 13 und 20 tm. Die

Hochgeschwindigkeitsausleger ermöglichen eine große Reichweite und zügiges

Arbeiten. "Das Endergebnis ist ein HIAB-Kran, der dem Nutzer ermöglicht, pro Tag

mehr Arbeit zu schaffen", sagt Hans Ohlsson.

Alle neuen Modelle sind mit den bekannten Hiab-Steuerfunktionen ausgerüstet. Für

die Modelle HIAB L-HiPro 145, L-HiPro 195 und L-HiPro 235 bietet Hiab das

modernste Fernsteuerungssystem der Branche, HIAB HiPro. "HiPro bietet höchste

Geschwindigkeit und Präzision. Es wurde so konzipiert, dass es extrem schnell

und reibungslos reagiert und zahlreiche Bewegungen simultan unterstützen kann",

erklärt Hans Ohlsson weiter.

Wie alle HIAB-Krane wurden auch die neuen Bausotffkrane für eine einfachere

tägliche Wartung ausgelegt. Wichtige Teile und Komponenten, die regelmäßig

geprüft werden müssen, sind leicht zugänglich. Hiab bietet das größte

Servicenetzwerk der Branche und gewährleistet jederzeit eine schnelle und

professionelle Wartung seiner Produkte.

Besuchen Sie die IAA Nutzfahrzeuge in Hannover vom 20. bis 27. September und

erleben Sie unsere neuen Modelle bei Hiab Im Pavillon 35!

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Hans Ohlsson, Director, Medium Range Cranes, Hiab, Tel. +46 7066 35334,

hans.e.ohlsson@hiab.com

Hanna-Kaisa Talvensaari, Senior Communications Manager, Hiab, Tel.

+358 40 758 1572, hanna-kaisa.talvensaari@hiab.com

Hiab ist der weltweit führende Anbieter von Geräten für den Ladungsumschlag auf

der Straße, intelligenten Dienstleistungen und digital verknüpften Lösungen. Als

Branchenpionier, fühlen wir und unsere weltweit mehr als 3.300 Mitarbeiter sich

dazu verpflichtet, konstant neue Lösungen zur Effizienzsteigerung für unsere

Kunden zu finden und die Zukunft des intelligenten Ladungsumschlags zu formen.

Das Angebot von Hiab umfasst branchenführende Ausrüstung zum Ladungsumschlag -

HIAB Ladekrane, LOGLIFT und JONSERED Forst- und Recyclingkrane, MOFFETT

Mitnehmstapler, MULTILIFT Wechselgeräte sowie Ladebordwände der Marken ZEPRO,

DEL und WALTCO. Das Hiab ProCareTM-Serviceangebot, das preisgekrönte HiVisionTM-

Kransteuerungssystem und die digitale HiConnectTM-Plattform zeugen für unser

stetiges Streben intelligenten Dienstleistungen und verknüpften Lösungen

anzubieten, die Mehrwert schaffen für unsere Kunden. www.hiab.com

Hiab ist ein Teil von Cargotec Corporation. Der Umsatz von Cargotec (Nasdaq

Helsinki: CGCBV) betrug 2017 rund 3,2 Milliarden Euro und das Unternehmen

beschäftigt über 11.000 Mitarbeiter. www.cargotec.com

