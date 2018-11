GNW-News: Hiab schließt Übernahme von Effer ab

Hiab schließt Übernahme von Effer ab

CARGOTEC CORPORATION, PRESSEMITTEILUNG, 6. NOVEMBER 2018, UM 9:30 MEZ

Hiab, ein Teil von Cargotec, hat die Übernahme von Effer S.



p.A. von der CTE

Group abgeschlossen. Die Übernahme wurde am 31. Juli 2018 bekanntgegeben. Für

Hiab als weltweit führender Anbieter von Lösungen im mobilen Ladungsumschlag

bedeutet dieser Abschluss einen wesentlichen Fortschritt dahingehend, weltweiter

Marktführer im Bereich Krane und bevorzugter Partner seiner Kunden zu sein.

Effer hat seinen Hauptsitz in Minerbio, Italien, und ist mit seinen rund 400

Mitarbeitern ein renommierter Hersteller von Kranen im Premiumsegment. Die

Produktpalette von Effer umfasst LKW-Ladekrane, LKW-Krane für Spezialanwendungen

und Schiffskrane, mit besonderem Schwerpunkt auf Kapazitäten über 100 mt. Ein

Vertriebsnetzwerk von mehr als 100 Händlern deckt circa 60 Länder weltweit ab.

Die Übernahme von Effer führt zur weiteren Stärkung der Entwicklungs-und

Innovationskompetenz von Hiab, zur Erweiterung des Gesamtportfolios und zu einer

verbesserten Abdeckung des Marktes dank sich ergänzender Vertriebsnetze. Zudem

ermöglicht sie eine optimale Nutzung der Service-Kompetenz von Hiab. Diese

kombinierten Vorteile sollen ein kontinuierliches Wachstum der Marke und des

Geschäfts sowie eine noch bessere Erfahrung für die Kunden beider Marken

ermöglichen.

Effer wird weiterhin unter seiner bekannten Marke und Identität tätig sein und

sein gut etabliertes Netzwerk von Händlern und Vertriebspartnern weiter nutzen.

Effer wird ein Teil des globalen Krangeschäfts von Hiab, wobei Lorenzo Cipriani

weiterhin Geschäftsführer von Effer bleibt und an Joakim Andersson, Senior Vice

President Cranes bei Hiab, berichtet.

"Ich bin heute unglaublich stolz, Effer und seine Mitarbeiter in der Hiab-

Familie willkommen zu heißen. Die stolze Geschichte beider Unternehmen, unsere

starken Marken und einzigartigen Kompetenzen werden Hiab und Effer gemeinsam

stärker machen und es uns ermöglichen, unseren Kunden noch bessere Leistungen zu

bieten", sagt Joakim Andersson. Scott Phillips, neuer Präsident von Hiab, fügt

hinzu: "Es gehört zur DNA unserer beiden Unternehmen, Innovationen

voranzutreiben und eine wirkliche Führungsrolle in dieser Branche zu übernehmen.

Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir durch die Kombination unserer Stärken

schon bald greifbare Werte für unsere Kunden, Partner, Mitarbeiter und unser

Geschäft schaffen werden."

"Mit Effer und Hiab verbinden sich zwei Organisationen mit starker Identität und

engagierten Mitarbeitern. Wir werden alles daran setzen, dass wir unsere

einzigartigen Stärken und die kombinierte Innovationskraft zu unserem weiteren

Wachstum nutzen," fügt Joakim Andersson an. "Wir sind unglaublich stolz, Teil

von Hiab zu sein. Dies ist eine großartige Gelegenheit für Effer, unsere

Leidenschaft, Expertise und unsere Lösungen im globalen Markt zu Erfolg zu

bringen," schließt Lorenzo Cipriani, Managing Director Effer, an.

Das Geschäftsergebnis von Effer S.p.A. wird ab November 2018 in die

Geschäftsergebnisse von Hiab, als Teil von Cargotec, konsolidiert werden.

Weitere Informationen:

Joakim Andersson, Senior Vice President, Cranes, Hiab;

joakim.andersson@hiab.com, Tel. +46 706 126 124

Lorenzo Cipriani, Managing Director Effer;

l.cipriani@effer.it, Tel. +39 051 41 81 211

Nikolaus Scheurer, Vice President, Marketing & Communications, Hiab;

nikolaus.scheurer@hiab.com, Tel. +46 706 005 237

Luca Piovan, Marketing and Communications Manager, Effer;

l.piovan@effer.it, Tel. +39 051 41 81 211

Für Investoren:

Hanna-Maria Heikkinen, Vice President, Investor Relations, Cargotec;

hanna-maria.heikkinen@cargotec.com, tel. +358 408 262 172

Über Hiab

Hiab ist der weltweit führende Anbieter von Geräten für den Ladungsumschlag auf

der Straße, intelligenten Dienstleistungen sowie smarten und vernetzten

Lösungen. Die weltweit mehr als 4.000 Hiab-Mitarbeiter arbeiten leidenschaftlich

dafür, dass Hiab für seine Kunden der bevorzugte Partner und Lösungsanbieter

ist. Als Pionier der Branche mit einer stolzen, 75-jährigen Geschichte hat sich

Hiab dazu verpflichtet, die Zukunft des intelligenten Ladungsumschlags zu

inspirieren und zu gestalten.

Hiabs Sortiment an branchenweit führenden Geräten im Ladungsumschlag umfasst

Ladekrane von HIAB, EFFER und ARGOS, LOGLIFT- und JONSERED-Forst- und

Recyclingkrane, Mitnehmstapler der Marken MOFFETT und PRINCETON, Container-

Wechselgeräte von MULTILIFT sowie Ladebordwände der Marken ZEPRO, DEL und

WALTCO. Der Hiab-Dienst ProCare(TM), das preisgekrönte kamerabasierte

Kransteuerungssystem HiVision(TM) oder die Plattform HiConnect(TM) stehen

stellvertretend für Hiabs kontinuierliches Bestreben, intelligente Produkte und

Dienstleistungen und smarte Lösungen anzubieten, die einen Mehrwert für unsere

Kunden liefern. www.hiab.com

Hiab ist ein Unternehmen der Cargotec Corporation. Der Umsatz von Cargotec

(Nasdaq Helsinki: CGCBV) betrug 2017 rund 3,2 Milliarden Euro und das

Unternehmen beschäftigt über 11.000 Mitarbeiter. www.cargotec.com

Über Effer

Effer ist ein international renommierter Hersteller von LKW-Ladekranen und

Schiffskranen mit Hubkapazitäten von 3 bis 300 mt. Seit mehr als 50 Jahren

verfolgt Effer das Ziel, qualitativ hochwertige Produkte zu schaffen, die eine

herausragende Leistungsfähigkeit für anspruchsvolle Aufgaben bieten und weltweit

für Experten im Ladungsumschlag einen maximalen Mehrwert bringen. Das

Unternehmen mit Hauptsitz in Minerbio (Bologna), Italien, setzt auf die

Leidenschaft und Fachkompetenz seiner rund 400 Mitarbeiter. Alle Krane von Effer

werden an den eigenen Standorten des Unternehmens in Italien entworfen,

entwickelt, produziert und getestet. Das Partnernetzwerk ermöglicht eine

Auslieferung an Kunden in aller Welt. Erfahren Sie mehr unter: www.effer.com

Effer ist Teil von Hiab, dem weltweit führenden Anbieter von Geräten für den

mobilen Ladungsumschlag auf der Straße, intelligenten Dienstleistungen sowie

smarten und vernetzten Lösungen. Als Pionier der Branche mit einer stolzen, 75-

jährigen Geschichte setzt sich Hiab das Ziel, der bevorzugte Partner und

Lieferant von Lösungen für seine Kunden zu sein und die Zukunft des

intelligenten Ladungsumschlags zu gestalten. www.hiab.com Hiab ist ein

Unternehmen der Cargotec Corporation. www.cargotec.com

