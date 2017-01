GNW-News: Hiab erhält Auftrag aus Frankreich über 14 mittelgroße Ladekrane

Hiab erhält Auftrag aus Frankreich über 14 mittelgroße Ladekrane

CARGOTEC CORPORATION, PRESSEMITTEILUNG VOM 4. JANUAR 2017, 10 UHR OEZ

Hiab, ein Teil von Cargotec, hat von dem französischen Logistikunternehmen und Lkw-Vermieter Guisnel einen Auftrag über 14 HIAB-Ladekrane erhalten.



Der Auftragswert beläuft sich auf knapp 1 Mio. Euro und der Auftrag wurde in Cargotecs Auftragseingang für das vierte Quartal 2016 verbucht. Die Ladekrane werden im Januar 2017 geliefert.

Guisnel, ein langjähriger Kunde von Hiab, gehört zu den bekanntesten Fahrzeugvermietern in Frankreich. Das Unternehmen ist auf die Trailervermietung spezialisiert und zudem einer der wichtigsten Akteure im französischen Distributionsmarkt. Über 60% der Lkws in der Flotte des Unternehmens sind mit einem HIAB-Kran ausgestattet.

Der neueste Auftrag besteht aus Hiabs aktualisierten Ladekranen: sieben HIAB X- HiPro 232 Ladekrane und fünf X-HiPro 192 Ladekrane sowie zwei kleinere Krane: HiDuo 138 und HiDuo 188. Diese neuen Krane liegen beim Maximalgewicht um 300 kg unter den Vorgängermodellen von Hiab. Dadurch ist dasselbe Gewicht an zusätzlicher Nutzlast möglich. Alle neuen Modelle haben gemeinsam, dass sie einfach und sicher auf dem Lkw-Chassis montiert werden können. Darüber hinaus sind die aktualisierten mittelgroßen Ladekrane mit einer kompletten Auswahl an HIAB Steuerungssystemen, sei es manuell oder per Fernsteuerung, erhältlich.

Thierry Delanoé, Technischer Direktor von Guisnel sagt: "Für uns bei Guisnel waren die Zuverlässigkeit der HIAB-Produkte und unsere langjährige Geschäftsbeziehung die wichtigsten Faktoren hinter der Entscheidung, diese neuen Krane von Hiab zu kaufen. Außerdem haben uns die aktualisierten mittelgroßen Ladekrane interessiert, die Eigenschaften haben, von denen wir denken, dass sie in unserem Alltagsgeschäft wertvoll sind."

Philippe Auger, Direct Sales Business Manager bei Hiab kommentiert: "Wir bei Hiab freuen uns außerordentlich, unsere Zusammenarbeit mit Guisnel fortzusetzen. Diesmal werden wir dem Unternehmen die ersten Ladekrane mit dem neuen HIAB HiPro System liefern, dem fortschrittlichsten Fernsteuerungssystem in der Branche.".

Hiab bietet seine Ladekrane mit einer fünfjährigen Gewährleistung auf Konstruktionselemente sowie einer allgemeinen Gewährleistung von zwei Jahren. Die erweiterte Gewährleistung deckt alle HIAB Ladekrane ab, die ab 1. Oktober 2016 geliefert wurden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Philippe Auger, Direct Sales Business Manager, Hiab, Tel. +33 6 30 67 51 35, philippe.auger@hiab.com Hanna-Kaisa Talvensaari, Senior Communications Manager, Hiab, Tel. +358 40 758 1572, hanna-kaisa.talvensaari@hiab.com

Hiab ist der weltweit führende Anbieter von Geräten für den Ladungsumschlag auf der Straße. Kundenzufriedenheit ist unsere oberste Priorität. Die rund 3 000 Mitarbeiter/-innen von Hiab produzieren Hochleistungsprodukte und Dienstleistungen, die rund um den Globus die Anforderungen der Kunden erfüllen. Unser Produktsortiment umfasst HIAB-Ladekrane, JONSERED-Forst- und Recyclingkrane, LOGLIFT-Forstkrane, MOFFETT-Mitnehmstapler, MULTILIFT- Wechselgeräte sowie Ladebordwände der Marken DEL, WALTCO und ZEPRO. www.hiab.com.

Hiab ist ein Teil von Cargotec. Der Gesamtumsatz von Cargotec (Nasdaq Helsinki: CGCBV) lag 2015 bei etwa 3,7 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 11.000 Mitarbeiter. www.cargotec.com

HIAB X-HiPro 232: http://hugin.info/135578/R/2068462/776804.jpg

HIAB X-HiDuo 138: http://hugin.info/135578/R/2068462/776806.jpg

HIAB X-HiPro 192: http://hugin.info/135578/R/2068462/776805.jpg

