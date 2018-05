GNW-News: Hiab bündelt seine Kompetenz und sein Angebot im Bereich Abfallmanagement und Recycling - Vorzeigeprojekt auf der IFAT, 14.-18. Mai in München

Hiab bündelt seine Kompetenz und sein Angebot im Bereich Abfallmanagement und Recycling - Vorzeigeprojekt auf der IFAT, 14.-18. Mai in München

CARGOTEC CORPORATION, PRESSEMITTEILUNG, 11. MAI 2018, 12 UHR OESZ

Hiab, ein Teil von Cargotec und weltweit führend beim Frachtumschlag auf der

Straße, beliefert seit vielen Jahren erfolgreich Kunden in den Branchen

Abfallmanagement und Recycling mit seinen Maschinen.



In einer Branche, in der

Effizienz, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit oberste Priorität

haben, wird Hiab auf der IFAT, der Leitmesse für Umwelttechnologien, sein

umfassendes Angebot präsentieren. Insbesondere hebt Hiab seine Fähigkeit hervor,

Lösungen zu liefern und entlang aller wichtigen Punkte in dieser

Kreislaufwirtschaft mit seiner Erfahrung, seinen Geräten, Dienstleistungen und

Technologielösungen zur Wertschöpfung beizutragen.

"Die Welt verändert sich und die Vorschriften dazu, wie und wann und wo

Abfallstoffe zu sammeln sind, nehmen zu. Hiab möchte seine Kunden dabei

unterstützen, beim Abfallmanagement und Recycling "die Punkte zu verbinden". -

Von den Sammelstellen zu den Abfallumschlagstellen, den Verarbeitungsanlagen und

darüber hinaus. Die Vorteile, die sich ergeben, wenn man Maschinen wie Ladekrane

und Recycling-Krane, Wechselgeräte, Mitnehmstapler und Ladebordwände benutzt,

die alle von einem Hersteller sind und so in der Lage ist, Service und Wartung

aus einer Hand zu erhalten, gestatten unseren Kunden, sich voll auf ihr

eigentliches Geschäft zu konzentrieren", sagt Adi Hambiralovic, Segment Manager,

Waste & Recycling Management, Hiab.

Anfang Mai nahm Hiab an der IEexpo in China teil, um seinen Kunden in Asien

Lösungen für den Bereich Abfall- und Recycling zu präsentieren. In München wird

Hiab MultiBeam vorstellen, ein neues Produkt aus der FrameWorks-Familie.

"FrameWorks ist ein modulares System, das dem Kunden einen vorgefertigten,

einbaufertigen Unterrahmen liefert, der auf den gewählten LKW abgestimmt ist.

Der neue MultiBeam besteht aus zwei Trägern und einem Befestigungs-Set, mit

denen der Kunde ganz einfach einen Kran und einen Abrollkipper auf demselben

Fahrzeug montieren kann. Das erweitert den Funktionsumfang der Ausrüstung des

Kunden und reduziert den Aufwand", erläutert Marcel Boxem, Director, Heavy Range

Loader Cranes, Hiab.

"Unser Spektrum an Maschinen und Serviceangeboten ist darauf ausgelegt, das zu

liefern, worauf es für unsere Kunden ankommt: Sicherheit für die

Maschinenbediener und die Umwelt, Effizienz, um die Treibstoffkosten zu

minimieren und Zeit zu sparen, und Haltbarkeit, für eine maximale Kapitalrendite

unserer Kunden. Hiab ist jedoch auch auf die Digitalisierung in der Abfall und

Recyclingbranche vorbereitet. In Zukunft werden an das Internet angeschlossene

Sammelfahrzeuge in der Lage sein zu erkennen, ob Abfallbehälter geleert werden

müssen und ihre Routen entsprechend planen. Hiab verfolgt aufmerksam, welche

Möglichkeiten die neuen Lösungen der Gesellschaft bringen werden und bereiten

uns darauf vor, dem zukünftigen Bedarf zu entsprechen", so Hambiralovic

abschließend.

https://www.hiab.com/en/pages/waste-recycling

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Adi Hambiralovic, Segment Manager, Waste & Recycling Management, Hiab, Tel.

+46 706 550 108, adi.hambiralovic@hiab.com

Hanna-Kaisa Talvensaari, Senior Communications Manager, Hiab, Tel.

+358 40 758 1572, hanna-kaisa.talvensaari@hiab.com

Hiab ist der weltweit führende Anbieter von Geräten für den Ladungsumschlag auf

der Straße, intelligenten Dienstleistungen und digital verknüpften Lösungen. Als

Branchenpionier, fühlen wir und unsere weltweit mehr als 3.300 Mitarbeiter sich

dazu verpflichtet, konstant neue Lösungen zur Effizienzsteigerung für unsere

Kunden zu finden und die Zukunft des intelligenten Ladungsumschlags zu formen.

Das Angebot von Hiab umfasst branchenführende Ausrüstung zum Ladungsumschlag -

HIAB Ladekrane, LOGLIFT und JONSERED Forst- und Recyclingkrane, MOFFETT

Mitnehmstapler, MULTILIFT Wechselgeräte sowie Ladebordwände der Marken ZEPRO,

DEL und WALTCO. Das Hiab ProCareTM-Serviceangebot, das preisgekrönte HiVisionTM-

Kransteuerungssystem und die digitale HiConnectTM-Plattform zeugen für unser

stetiges Streben intelligenten Dienstleistungen und verknüpften Lösungen

anzubieten, die Mehrwert schaffen für unsere Kunden. www.hiab.com

Hiab ist ein Teil von Cargotec Corporation. Der Umsatz von Cargotec (Nasdaq

Helsinki: CGCBV) betrug 2017 rund 3,2 Milliarden Euro und das Unternehmen

beschäftigt über 11.000 Mitarbeiter. www.cargotec.com

