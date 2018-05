GNW-News: Hexagon Positioning Intelligence stellt PIM7500 für autonome Anwendungen vor

Hexagon Positioning Intelligence stellt PIM7500 für autonome Anwendungen vor

Bertrandt bezeichnet PIM7500 als perfekte Integrationslösung für Plattform zum

Betrieb eines autonomen Pendlerbusses

CALGARY, Kanada, May 24, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hexagons Geschäftsbereich

Positioning Intelligence stellt den neuen Global Navigation Satellite System

(GNSS)-Empfänger PIM7500 vor, der speziell für die Entwicklung autonomer

Fahrzeugplattformen und -Lösungen ausgelegt ist.



Der einseitig bestückte,

kompakte Empfänger wird zur einfachen Integration direkt in Steuergeräte und

Entwicklungsplattformen mit künstlicher Intelligenz (KI) aufgelötet. Der in

kleinen und mittleren Stückzahlen erhältliche PIM7500 ist der ideale GNSS-

Empfänger für die Fahrstreckenerfassung von Testflotten. Der neue Empfänger kann

darüber hinaus Zweifrequenz-GNSS-Signale aller verfügbaren

Satellitenkonstellationen empfangen, einschließlich GPS, GLONASS, Galileo,

BeiDou, NavIC, QZSS und SBAS. Der PIM7500 bietet in Verbindung mit Hexagon-

Korrekturdiensten Genauigkeiten im Submeter- und Zentimeterbereich für die

hochgenauen Positionierungsanforderungen der autonomen Fahrzeugindustrie.

"Hexagon Positioning Intelligence engagiert sich nachdrücklich für den

Automobilmarkt und wird seine Führungsrolle im Bereich GNSS-basierter

Technologie nutzen, um ihm hochpräzise und sichere Positionierungssysteme

bereitzustellen - jetzt und in Zukunft", so Andreas Niemann, Business

Development Manager bei Hexagon Positioning Intelligence.

Bertrandt (www.bertrandt.com), ein europäischer Konzern, der sich auf

Steuertechnologie für Fahrzeuge spezialisiert, will den Empfänger PIM7500 als

hochgenaue Positionierungskomponente in seine Innovationsplattform integrieren.

Bertrandt entwickelt ein System, das den PIM7500-Empfänger und einen

Inertialsensor (IMU) von Hexagon Positioning Intelligence mit LiDAR-Sensoren

verbindet, um Bilddaten für die Objekterkennung zu verarbeiten, genaue

Routendaten zu sammeln und hochgenaue Karten zu erstellen. Die

Innovationsplattform soll in einen Elektrobus des öffentlichen Verkehrsnetzes

der Stadt Regensburg integriert werden.

"Wir freuen uns, Hexagon Positioning Intelligence bei unserer

Innovationsplattform für dieses Projekt mit an Bord zu haben", erklärt Ulrich

Haboeck, Teamleader der Elektronik- und Softwareentwicklung bei Bertrandt.

"Hexagon Positioning Intelligence ist der perfekte Partner, wenn es um die

Bereitstellung von GNSS-Sensorkomponenten für diese Plattform geht, da Hexagons

Technologie den Erfolg des Projekts gewährleistet."

Bertrandt hatte die Innovationsplattform am 16. Mai 2018 angekündigt. Hexagons

Positioning Intelligence-Geschäftsbereich wird am 27. und 28. September 2018 auf

den "TechDays" des Bertrandt-Konzerns automobile- und sicherheitskritische GNSS-

Lösungen vorstellen.

"Bertrandt ist ein idealer Technologiepartner für uns, und wir freuen uns, den

PIM7500 als Komponente für seine Innovationsplattform bereitstellen zu können",

betont Niemann.

Weitere Informationen zum PIM7500-Empfänger finden Sie unter:

www.hexagonpositioning.com/pim7500

Informationen über Hexagons Positioning Intelligence-Geschäftsbereich

Der Positioning Intelligence-Geschäftsbereich von Hexagon ist ein weltweiter

Technologieführer, der richtungsweisende End-to-End-Lösungen für eine gesicherte

Positionierung zu Land, zu Wasser und in der Luft anbietet. Unsere Lösungen sind

zentraler Bestandteil intelligenter Positionierungssysteme in maßgebenden

Industrien und sicherheitskritischen Anwendungen, die den Fortschritt von

Autonomous X (Automobile, unbemannte Fluggeräte, Industriefahrzeuge, Züge,

Schiffe und mehr) ermöglichen. NovAtel und VERIPOS zählen zu den führenden

Marken des Geschäftsbereichs. Weitere Informationen finden Sie unter

hexagonpositioning.com.

Hexagon Positioning Intelligence gehört zur Hexagon-Gruppe (Nasdaq Stockholm:

HEXA B; hexagon.com), einem global führenden Anbieter von

Informationstechnologielösungen, die die Produktivität und Qualität bei

raumbezogenen und industriellen Anwendungen erhöhen.

