GNW-News: Hetzner Online setzt ADVA FSP 3000 CloudConnect(TM) zur Deckung des rasant steigenden Datenbedarfs ein

Hetzner Online setzt ADVA FSP 3000 CloudConnect(TM) zur Deckung des rasant steigenden Datenbedarfs ein

Hetzner Online setzt ADVA FSP 3000 CloudConnect(TM) zur Deckung des rasant

steigenden Datenbedarfs ein

Im modernisierten, deutschen Backbone-Netz werden Daten nun mit 400Gbit/s

übertragen

Nürnberg, Deutschland. 21. November 2017. ADVA gab heute bekannt, dass Hetzner

Online die FSP 3000 CloudConnect(TM) mit QuadFlex(TM)-Technologie einsetzt, um

dem gestiegenen Datenbedarf bei Privat- und Unternehmenskunden Rechnung zu

tragen. Hetzner Online, einer der führenden deutschen Webhosting-Dienstleister

und Betreiber von Rechenzentren, nutzt die Data Center Interconnect (DCI)-

Lösung, um in seinem nationalen Backbone-Netz Übertragungsgeschwindigkeiten von

400Gbit/s und mehr zu erzielen. Die bestehende Infrastruktur von Hetzner wurde

mit Übertragungstechnik erweitert, die mit 16-QAM Modulation pro Wellenlänge

eine Geschwindigkeit von 200Gbit/s erreicht. Jeweils zwei Wellenlängen erzeugen

eine 400Gbit/s Verbindung zwischen Hosting- und Colocation-Standorten in

Frankfurt und Nürnberg sowie dem Datacenterpark des Unternehmens in Falkenstein

und anderen wichtigen Niederlassungen. Die Installation wurde von Axians

durchgeführt, einem Elite Partner von ADVA.

"Wir beobachten ein enormes Datenwachstum bei Privat- und Geschäftskunden im

deutschen Netz. Die Einführung der 400Gbit/s-Übertragungstechnik in unserem Netz

stellt eine wichtige Maßnahme dar, um dem steigenden Bedarf nach Bandbreite

Rechnung zu tragen. Die ADVA FSP 3000 CloudConnect(TM) Plattform mit ihrem

niedrigen Energieverbrauch sowie ihrer hohen Schnittstellendichte ermöglicht es

uns, bedarfsgerecht mehr Kapazität bereitzustellen und damit einen hohen Nutzen

zu schaffen", so Martin Fritzsche, Head of Network Engineering bei Hetzner

Online. "Wir setzen auf die weitreichenden Möglichkeiten dieser neuen

Technologie. Das ist ein zentraler Bestandteil unserer Strategie, um Kunden

flexible, hochwertige Bandbreitendienste zu möglichst attraktiven Preisen

anbieten zu können. Mit der DCI-Technik von ADVA können wir einen signifikanten

Anstieg des Datenvolumens bewältigen und gleichzeitig im Hinblick auf

Platzbedarf und Energieverbrauch Einsparungen erzielen. Das sind gute

Nachrichten für unsere Kunden aber auch für die Umwelt."

Die ADVA FSP 3000 CloudConnect(TM) mit der QuadFlex(TM)-Technologie überträgt im

neuen Netz nun Daten mit 400Gbit/s über Entfernungen von bis zu 250 Kilometern,

ohne dass eine Signalregenerierung erforderlich wäre. Um diese Kanalkapazität zu

erreichen, bilden zwei Wellenlängen mit je 200Gbit/s bei 16-QAM einen optischen

Superkanal. Für noch höhere Geschwindigkeiten können die Signale mehrerer

400Gbit/s-Karten gleichzeitig im Wellenlängenmultiplex übertragen werden. Die

ADVA FSP 3000 CloudConnect(TM) Plattform bietet einzigartige Effizienz durch

eine hohe Skalierbarkeit und optimale Ausnutzung der Faserkapazität. Sie

ermöglicht enorme Energieeinsparungen und benötigt dank ihrer Kompaktheit

äußerst wenig Stellfläche. Die Lösung kann auch mit DP-QPSK-Modulation betrieben

werden. Damit können konventionelle 100Gbit/s-Wellenlängen problemlos neben den

neuen 400Gbit/s-Datenströmen übertragen werden. So werden die Investitionen von

Hetzner Online geschützt und ein reibungsloser Ausbau der Netzkapazität

ermöglicht.

"Das neue Transportnetz von Hetzner Online übertrifft nicht nur aktuelle

Anforderungen, sondern rüstet das Unternehmen auch für die Zukunft. Die hohe

Skalierbarkeit unserer FSP 3000 CloudConnect(TM) Technologie erlaubt eine

bedarfsgerechte Erweiterung des Netzes" so Josef Sißmeir, Director Sales Central

Europe bei ADVA. "Hetzner Online hat den Anspruch, Hosting-Produkte nach

höchsten Qualitätsstandards zu wettbewerbsfähigen Preisen bereitzustellen. So

ist es wenig überraschend, dass das Unternehmen nun eine Vorreiterrolle einnimmt

und als erster Cloudanbieter in Deutschland die FSP 3000 CloudConnect(TM)

einsetzt. Das Streben von Hetzner Online nach Exzellenz und Werthaltigkeit ist

etwas, das unsere Teams gemeinsam haben. Wir sind stolz darauf, ein Netz

aufzubauen, das mit den Anforderungen des Unternehmens wachsen kann. Ich bin

überzeugt, dass wir Hetzner Online dabei unterstützen können, in naher Zukunft

Datenströme mit mehreren Terabit/s zu übertragen."

Im folgenden Video stellen wir Ihnen die ADVA FSP 3000 CloudConnect(TM) kurz

vor: https://youtu.be/nyG4S-e0qgI.

Über ADVA Optical Networking

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das

Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere

Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir

entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die

richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen.

Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige

Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und

neue, innovative Dienste zu generieren. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und

nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser

Team finden Sie unter: www.advaoptical.com.

Über Axians Networks & Solutions GmbH

Axians Networks & Solutions ist auf den Aufbau komplexer LAN- und WAN-

Infrastrukturen bei Carrier- und bei Enterprise-Kunden spezialisiert. Das

Produkt- und Beratungsspektrum des Systemintegrators reicht von Lösungen für

Breitband, Collaboration, Mobility & Wireless und Data Centers, bis hin zu

Managed & Maintenance Services. Als Partner und Dienstleister entwickelt Axians

Networks & Solutions firmenspezifische ICT-Designs, die es den Kunden

ermöglichen, mit den digitalen Veränderungen zurecht zu kommen. Mit seinen 175

Mitarbeitern betreut der Netzwerkspezialist von Köln und neun weiteren

Standorten aus deutschlandweit rund 820 Kunden. Das Unternehmen ist Teil von

Axians, der globalen Marke von VINCI Energies für ICT-Lösungen. www.axians.de.

Über Hetzner Online

Hetzner Online ist ein professioneller Webhosting-Dienstleister und erfahrener

Rechenzentrenbetreiber. Seit 1997 stellt das Unternehmen Privat- und

Geschäftskunden leistungsstarke Hosting-Produkte sowie die nötige Infrastruktur

für den reibungslosen Betrieb von Websites zur Verfügung. Durch die Kombination

aus stabiler Technik, attraktiven Preisen und flexiblen Support- und

Serviceleistungen baut Hetzner Online seine Marktposition im In- und Ausland

kontinuierlich aus. www.hetzner.com.

