GNW-News: Hawesko Holding AG: Kontinuität bei der Dividende

Hawesko Holding AG / Hawesko Holding AG: Kontinuität bei der Dividende .



· Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Dividende von EUR 1,30 pro Aktie vor · Vorläufige Ergebnisse bestätigt

Hamburg, 29. März 2017. Die Weinhandelsgruppe Hawesko Holding AG (HAW GR, HAWG.DE, DE0006042708) wird für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016 voraussichtlich eine Dividende von EUR 1,30 pro Aktie zahlen. Damit wird das Dividenden-Niveau des Vorjahres gehalten. Der Aufsichtsrat des Unternehmens hat sich am 29. März 2017 einem dahingehenden Vorschlag des Vorstands angeschlossen. Dieser Vorschlag wird der Haupt¬versammlung der Gesellschaft am 19. Juni 2017 zur Abstimmung vorgelegt. Insgesamt sollen EUR 11,7 Mio. an die Aktionäre ausgeschüttet werden und damit die gleiche Summe wie im Vorjahr. Gemessen am Konzernjahresüberschuss - und bereinigt um außerordentliche Sachverhalte - beträgt die Ausschüttungsquote 60 % (Vorjahr, bereinigt: 67 %).

Der Aufsichtsrat hat ferner den Jahresabschluss sowie den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2016 geprüft, beraten und gebilligt; der Jahresabschluss wurde damit festgestellt. Der endgültige Konzernabschluss weist für das Geschäftsjahr 2016 (1. Januar bis 31. Dezember) einen Konzern¬umsatz von EUR 480,9 Mio. aus - dies entspricht einem Zuwachs von 0,9 % gegenüber dem Vorjahr (EUR 476,8 Mio.). Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) - bereinigt um außerordentliche Posten - beläuft sich auf EUR 29,1 Mio. (Vorjahr, bereinigt: EUR 26,9 Mio.). Nicht bereinigt beträgt das ausgewiesene EBIT EUR 29,6 Mio. (Vorjahr: EUR 20,1 Mio.). Der Konzern¬jahresüberschuss nach Steuern und dem Ergebnisanteil nicht beherrschender Gesellschafter sowie bereinigt um außerordentliche Sachverhalte beträgt EUR 19,5 Mio. bzw. EUR 2,17 pro Aktie (2015: EUR 17,5 Mio. bzw. EUR 1,95 pro Aktie); nicht bereinigt um außerordentliche Sachverhalte beläuft sich der Konzernjahresüberschuss auf EUR 18,5 Mio. (Vorjahr: EUR 12,2 Mio.). Die Konzernbilanzsumme beläuft sich auf EUR 231,3 Mio., nach EUR 219,8 Mio. zum Vorjahresstichtag. Die Bilanz weist wie im Vorjahr eine Netto-Liquidität aus. Der Free-Cashflow (Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich Investitionen und gezahlter Zinsen) liegt bei EUR 13,1 Mio. bzw. EUR 1,45 pro Aktie. Vor Investitionen in akquisitorisches Wachstum in Höhe von EUR 8,2 Mio. hätte der Free-Cashflow EUR 21,3 Mio. betragen. Dieser Wert ist vergleichbar mit dem im Vorjahr erzielten Free-Cashflow in Höhe von EUR 19,7 Mio. bzw. EUR 2,19 pro Aktie.

Der Vorstandsvorsitzende Thorsten Hermelink äußerte sich heute zum Dividendenvorschlag: "2016 war ein sehr gutes Jahr und wir haben die Hawesko- Gruppe in allen Bereichen gut weiterentwickelt. Mit dem erwirtschafteten Cashflow konnten wir damit nicht nur attraktive Akquisitionen finanzieren, die in den kommenden Jahren wesentliche Wachstumsbeiträge leisten werden. Unsere langjährige Tradition fortführend, können wir hieraus zusätzlich auch die Ausschüttung darstellen und Kontinuität für unsere Aktionäre wahren. Wir wollen erneut eine Dividende von EUR 1,30 pro Aktie auszahlen."

Die Hawesko Holding AG ist führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Weinen und Champagnern. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte sie - über ihre drei Vertriebskanäle Weinfacheinzelhandel (Jacques' Wein-Depot), Großhandel/Distribution (Wein Wolf und CWD Champagner- und Wein- Distributionsgesellschaft) und Distanzhandel (insbesondere Hawesko.de und Vinos.de) - einen Umsatz von EUR 481 Mio. und beschäftigte rund 940 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding AG werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Der Geschäftsbericht 2016 wird im Rahmen der jährlichen Pressekonferenz am 20. April 2017 vorgelegt.

Herausgeber: Hawesko Holding AG Elbkaihaus Große Elbstraße 145d 22767 Hamburg

Internet: hawesko-holding.com (Firmeninformationen) hawesko.de (Online-Shop) jacques.de (Standorte und Online-Angebot von Jacques' Wein-Depot) vinos.de (Angebot von spanischen Weinen durch Wein & Vinos) wirwinzer.de (Deutsche Weine direkt vom Erzeuger)

Presse- und Investor-Relations-Kontakt: Thomas Hutchinson Tel. (040) 30 39 21 00 Fax (040) 30 39 21 05 E-Mail: ir@hawesko-holding.com

