GNW-News: HELLA modernisiert Geschäftsprozesse mit Appian Cloud-Plattform

HELLA modernisiert Geschäftsprozesse mit Appian Cloud-Plattform

Derzeit werden zwei umfangreiche Anwendungen ausgerollt

Frankfurt - 15. May 2018: Der Licht- und Elektronik-Spezialist HELLA

implementiert die Low-Code Business Process Management-Plattform von Appian

(NASDAQ: APPN).



HELLA hat sich für Appian aufgrund einer Reihe von Kriterien

entschieden. Dazu gehören die schnelle und einfache Implementierung, die hohe

Flexibilität, der schnelle Roll-Out von Prozessen und die komplett verwaltete

Platform-as-a-Service (PaaS)-Lösung, die außerdem innerhalb der EU gehostet

wird. Diese reduziert die für die Systemadministration benötigte Zeit und

Ressourcen signifikant.

Die Appian Technologie ersetzt das bisherige Workflow-System von HELLA, das für

das Unternehmen zu unflexibel geworden war. HELLA setzt Appian momentan für zwei

administrative Prozesse ein. Die ersten beiden Applikationen rollte das

Unternehmen als Pilot-Anwendungen innerhalb von sechs Monaten aus. In diesem

Zeitraum wurden nicht nur die Workflows implementiert, sondern auch das System

eingerichtet sowie die ersten Schnittstellen für das ERP-System und die

Datenbanken realisiert.

HELLA plant, weitere Applikationen zu entwickeln, die auf der Appian Plattform

über alle Geschäftsabteilungen und -Funktionen hinweg laufen werden. Dazu

gehören unter anderem Einkauf, Logistik, Produktion und D&D.

"Wir haben uns für die Implementierung von Appian entschieden, da die

Technologie unsere Prozesse über alle Abteilungen hinweg vereinfacht. Der

Entscheidung für Appian gingen eine detaillierte Begutachtung der Lösung sowie

Testing voraus. Appian hat alle unsere Anforderungen erfüllt. Dazu gehört auch

eine einfache Entwicklung von Anwendungen", so Falko Krauß, Head of Solutions

and Integration, HELLA. "Wir haben uns natürlich auch die Einschätzungen von

Drittanbietern hinsichtlich Appian angeschaut, unter anderem die Gartner und

Forrester Rankings. Diese haben unseren Eindruck der Technologie unterstrichen."

"HELLA hat eine starke Vision, wie sich Prozesse verschlanken und die

Kundenerfahrung modernisieren lassen", erklärt Dirk Pohla, Managing Director,

Appian. "Appian bietet eine Plattform, auf deren Basis sich diese Vision

beschleunigen lässt und die gleichzeitig die Anforderung an ein Daten-Hosting

innerhalb Europas bietet."

Über Appian

Appian bietet eine führende Low-Code-Software-Entwicklungsplattform, mit der

Unternehmen schnell leistungsstarke und einzigartige Anwendungen entwickeln

können. Die auf der Plattform von Appian erstellten Anwendungen helfen

Unternehmen, ihre digitale Transformation voranzubringen und sich von der

Konkurrenz abzuheben. Weitere Informationen finden Sie auf www.appian.de.

Für Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tanja Schürmann

Head of Technology

+49 (0)89 41301 6

tanja.schuermann@edelmanergo.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Appian Corporation via GlobeNewswire

http://www.appian.com