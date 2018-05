GNW-News: HAProxy Technologies gibt Verbesserungen in Bezug auf die Leistung, Verwaltung und Sicherheit für Unternehmen bekannt

HAProxy Technologies gibt Verbesserungen in Bezug auf die Leistung, Verwaltung und Sicherheit für Unternehmen bekannt

HAProxy Enterprise Edition 1.8r1 fügt HTTP/2, dynamische Skalierung, WAF und

andere wesentliche Unternehmensfunktionen hinzu

BOSTON, 3. Mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- HAProxy Technologies, das Unternehmen

hinter der schnellsten und am meisten verwendeten Lastverteilungssoftware der

Welt, gibt die Veröffentlichung der HAProxy Enterprise Edition 1.8r1 bekannt.

HAProxy Enterprise Edition 1.8r1 baut auf dem großartigen stabilen Release von

HAProxy 1.8 auf und fügt zusätzliche Erweiterungen hinzu, die Unternehmen dabei

unterstützen, moderne Anwendungsumgebungen zu verwalten und über das gesamte

Spektrum der heutigen Bedrohungen hinweg zu schützen.





HAProxy Enterprise Edition 1.8r1 enthält eine Anzahl von starken Verbesserungen

mit Bezug auf die Leistung und Anwendungsbeschleunigung, wie zum Beispiel die

Unterstützung von HTTP/2, Multithreading und das Caching von kleinen Objekten.

Darüber hinaus gibt es auch wesentliche Verbesserungen bei den dynamischen

Fähigkeiten für Cloud- und Microservices-Umgebungen, einschließlich Hitless

Reloads, DNS for Service Discovery, Servervorlagen und verbesserte

Funktionalität von Runtime-APIs.

"Das ist die größte und vielleicht am meisten erwartete Veröffentlichung von

HAProxy Enterprise Edition, die wir jemals hatten", sagte Willy Tarreau, CTO von

HAProxy Technologies. "Ich bin sehr stolz auf das gesamte F&E-Team von HAProxy

Technologies und die Beitragenden aus der Community. Sie haben hart daran

gearbeitet, HAProxy in mehreren wichtigen Bereichen, einschließlich der

schnellen und sicheren Edge- und Microservices-Bereitstellung,

weiterzuentwickeln und gleichzeitig die bewährte Zuverlässigkeit

aufrechtzuerhalten, für die die Software bekannt ist."

HAProxy Enterprise Edition 1.8r1 wird mit einer Enterprise Suite ausgeliefert,

die auf Verwaltung und Sicherheit fokussierte Add-ons beinhaltet, die hohe

Leistungsfähigkeit auf dem gleichen Niveau aufweisen, das die Benutzer von

HAProxy erwarten. Zu den neuesten Ergänzungen gehören eine als Webanwendung

ausgeführte Firewall, ein Stick Table-Aggregator mit Cluster-weitem Tracking in

Echtzeit für verbesserten Schutz gegen DDoS-Attacken und Bots, die direkte

Integration mit Google reCAPTCHA, Unterstützung für Single Sign On (SSO) und

erhebliche Verbesserungen am Echtzeit-Dashboard.

"Als das Unternehmen hinter der schnellsten und am meisten verwendeten

Lastverteilungssoftware vertrauen uns Millionen von Websites, dass wir

kontinuierlich hochgradig sichere und zuverlässige Produkte liefern", sagte

Dujko Radovnikovic, CEO von HAProxy Technologies. "Unsere neueste Version stärkt

dieses Vertrauen, indem wir eine Reihe von leistungsstarken, neuen Funktionen

anbieten, um moderne Anwendungen zu verwalten und zu sichern, und gleichzeitig

unsere marktführende Leistung und Zuverlässigkeit aufrechterhalten."

"Ursprünglich haben wir uns im Vergleich zu anderen Lastverteilungssoftwares

aufgrund der Leistung und Zuverlässigkeit für HAProxy Enterprise Edition

entschieden. Seitdem haben wir eng mit dem Team von HAProxy Technologies

zusammengearbeitet, um Feedback zu geben und von der Unterstützung des

Unternehmens zu profitieren. Wir freuen uns außerordentlich über die

Veröffentlichung der Version 1.8r1, die nicht nur viele nützliche Funktionen

beinhaltet, sondern auch viele unserer eigenen Funktionswünsche beinhaltet",

sagte Scott Bruce, Director of Application Architecture bei dataxu.

Wesentliche Verbesserungen in HAProxy 1.8 und HAProxy Enterprise Edition 1.8r1:

· HTTP/2-Unterstützung - Unterstützung für die Kommunikation zwischen

Kunden und der Lastverteilungssoftware über das HTTP/2-Protokoll.

· Multithreading - Teilt die Verarbeitung bei gleichzeitiger Nutzung des

gleichen Speicherbereichs auf mehrere Threads auf.

· Caching von kleinen HTTP-Objekten - Zwischenspeicherung von kleinen

Objekten im Speicher.

· Hitless Reloads - Neuladevorgänge von HAProxy wegen Aktualisierungen oder

Änderungen an der Konfiguration führen nicht zum Verlust von Verbindungen.

· DNS for Service Discovery - Skaliert die Anzahl von Backend-Servern

dynamisch, indem das Dienstregister über DNS abgefragt wird. Behält die IP-

Adresse, den Port und die Gewichtung der Server in HAProxy bei.

· Servervorlagen - Ermöglicht die Bereitstellung von mehreren Backend-Servern

mit einer einzelnen Serverleitung, die während der Laufzeit eingegeben werden

muss.

· Verbesserte Runtime-API - Schafft die Möglichkeit, Statistiken und

Informationen aus HAProxy abzurufen, oder die Software während der Laufzeit

dynamisch zu konfigurieren.

Wesentliche Verbesserungen, die exklusiv in HAProxy Enterprise Edition 1.8r1

verfügbar sind:

· WAF-Modul - Eine hochgradig leistungsfähige, als Webanwendung

ausgeführte Firewall, die Regelsammlungen sowohl auf Whitelist- als auch auf

Blacklist-Basis unterstützt und ein sehr hohes Maß an Sicherheit sogar für die

unsichersten Webanwendungen sicherstellt.

· Stick Table-Aggregator - Kombiniert Werte aus Stick Tables über mehrere

Prozesse oder Server und ermöglicht so eine Cluster-weite Nachverfolgung von

beliebigen Eigenschaften einer Anfrage in Echtzeit.

· reCAPTCHA-Modul - Ermöglicht die Bereitstellung von Google reCAPTCHA v2-

Aufforderungen für ungewöhnliche Clients, was Websites vor Bots und anderen

Arten von automatisierten Bedrohungen schützen kann und gleichzeitig echten

Benutzern leichten Zugriff ermöglicht.

· SSO-Modul - Ermöglicht die Implementierung von SSO (Single Sign On) in

einer Microsoft Active Directory-Domäne.

· Echtzeit-Dashboard - Bietet Verwaltungsmöglichkeiten und eine

zusammengefasste Anzeige von Dienstaktivitäten und Status, die Aktualisierungen

und Diagramme in Echtzeit anzeigt, einschließlich visueller Alarme, wenn

bestimmte Grenzwerte erreicht werden.

Wenn Sie weitere Informationen über alle Neuigkeiten in HAProxy Enterprise

Edition 1.8r1 erhalten möchten, können Sie sich das auf Abruf erhältliche

Webinar unter What's New in HAProxy Enterprise Edition 1.8r1 (Was ist neu in

HAProxy Enterprise Edition 1.8r1) ansehen.

Über HAProxy Enterprise Edition

HAProxy Enterprise Edition ist eine Unternehmensversion von HAProxy, die eine

solide und hochmoderne Codebasis sowie eine Enterprise Suite mit Add-ons,

Unterstützung durch Experten und professionelle Dienstleistungen beinhaltet. Als

zentrale Eigenschaft beinhaltet die Software Funktions-Backports aus der

Entwicklungsabteilung von HAProxy für Kunden, die sofortigen Zugriff auf die

neuesten Funktionen in einer gehärteten Version des Codes benötigen.

Über HAProxy Technologies

HAProxy Technologies ist das Unternehmen hinter HAProxy, der schnellsten und am

meisten verwendeten Lastverteilungssoftware der Welt. Renommierte Websites wie

Booking.com, GitHub, Reddit, StackOverflow, Tumblr, Vimeo und Yelp setzen auf

HAProxy, um Websites und Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit, Leistung und

Sicherheit in jeder Größenordnung anbieten zu können. Führende Cloud-Anbieter

wie Amazon Web Services, Rackspace, Red Hat OpenShift und OpenStack vertrauen

HAProxy, dem Standard für überlegene Anwendungsbereitstellung. HAProxy

Technologies hat seinen Hauptsitz in Waltham, MA (USA) und betreibt

Niederlassungen in Frankreich und Kroatien. Wenn Sie weitere Informationen über

HAProxy, die Unterstützung durch das Unternehmen und seine Unternehmenslösungen

erhalten möchten, besuchen Sie: www.haproxy.com. Sie können @HAProxy auch auf

Twitter folgen oder uns auf LinkedIn und Facebook besuchen, um weitere

Informationen über HAProxy zu erhalten.

Medienkontakt

Name des Unternehmens: HAProxy Technologies

E-Mail-Adresse: press@haproxy.com

Website: www.haproxy.com

