GNW-News: Gunvor sichert sich einen revolvierenden Kredit über 1,39 Mrd. USD

Gunvor sichert sich einen revolvierenden Kredit über 1,39 Mrd.



USD

Gunvor SA /

Gunvor sichert sich einen revolvierenden Kredit über 1,39 Mrd. USD

Starke Bankenunterstützung für Gruppenstrategie führt zu erheblicher

Überzeichnung

GENF, 16. November 2017 (GLOBE NEWSWIRE) - Gunvor Group Ltd ("Gunvor" oder die

"Gruppe") hat einen revolvierenden Kredit (Revolving Credit Facility - "RCF")

über 1,39 Mrd. USD zugunsten von Gunvor International B.V. und Gunvor SA (die

"Kreditnehmer") unterzeichnet. Die RCF, die zu Beginn 1 Mrd. USD betrug, wurde

erheblich überzeichnet und zog USD 1,81 Mrd. ein, ein Rekordhoch für die

Fazilität. Die RCF wurde heruntergestuft, um den Bedürfnissen der Gruppe gerecht

zu werden, die die Mittel zur Finanzierung der allgemeinen Unternehmenszwecke

und des Arbeitskapitalbedarfs verwenden wird.

"Gunvor erhält weiterhin beträchtliche Unterstützung, sowohl von bestehenden als

auch von neuen Bankpartnern", sagt Jacques Erni, CFO der Gunvor-Gruppe. "Dank

unserer stetigen Bemühungen, unser Cash-Management und unsere finanzielle

Strukturierung zu verbessern, sind wir finanziell effizienter geworden und

benötigen weniger Arbeitskapital. Gleichzeitig setzen wir bei Gunvor weiterhin

unsere Strategie der geografischen Expansion und der Vervielfältigung unseres

Produktangebots um, wodurch wir positive Erträge in einer herausfordernden und

sich entwickelnden Umgebung generieren können."

Die RCF ersetzt die fällige Tranche A (1,415 Mrd. USD) der Kreditnehmer über

1,67 Mrd. der RCF vom 17. November 2016 und Tranche B (210 Mio. USD) über USD

1,36 Mrd. der RCF vom 23. November 2015. Der erste revolvierende Kredit für

Gunvor in Europa wurde 2008 aufgenommen und wird ergänzt durch die

revolvierenden Kredite von Gunvor in Asien, Borrowing Base Fazilitäten und OBSI

Fazilitäten.

ABN AMRO Bank N.V., Credit Agricole Corporate und Investment Bank, Credit Suisse

(Switzerland) Ltd, DBS Bank Ltd., ING Bank N.V., Natixis, Rabobank, Société

Générale Corporate & Investment Banking, UBS Switzerland AG und UniCredit Bank

AG (zusammen die "Bookrunning Mandated Lead Arrangers") wurden mit der

Durchführung beauftragt. ABN AMRO Bank N.V., Credit Agricole Corporate und

Investment Bank, ING Bank N.V., Natixis und Rabobank fungierten als "Active

Bookrunners", wohingegen Credit Suisse (Switzerland) Ltd als "Facility and

Swingline Agent" agiert.

Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch, Mizuho Bank, Ltd, und Emirates NBD PJSC,

Niederlassung in London beteiligten sich als "Senior Mandated Lead Arrangers",

mit APICORP, Citigroup Global markets Limited, DZ Bank AG Deutsche Zentral-

Genossenschaftsbank, Frank am Main, KfW-IPEX, Nedbank und Sumitomo Mitsui Trust

Bank als "Mandated Lead Arrangers".

Die Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Limited, Commerzbank, Raiffeisen Bank

International AG, und Sumitomo Mitsui Banking Corporation beteiligten sich als

"Lead Arrangers", zusammen mit Mashreqbank, Arab Bank (Switzerland) Ltd, Banco

do Brasil, Bank ABC, Banque de Commerce et de Placements, Goldman Sachs, Gulf

International Bank, Habib Bank AG Zurich, HSH Nordbank und UBAF als "Arrangers",

mit China Construction Bank, Beijing, Swiss Branch Zurich, Commercial Bank of

Dubai, Garanti Bank International, Banque Cantonale de Genève, Attijariwafa Bank

und Erste Bank AG als "Participants".

Die Fazilität besteht aus zwei Tranchen, die Gunvor International B.V. und

Gunvor SA zur Verfügung stehen:

* Tranche A: 364-tägiger revolvierender Kredit über 1,14 Mrd. USD mit zwei

364-Tage-Verlängerungsoptionen, und

* Tranche B: 3-jähriger revolvierender Kredit über 250 Mio. USD mit einer 364-

Tage-Verlängerungsoption.

Über die Gunvor-Gruppe

Die Gunvor Group ist eines der weltweit größten unabhängigen Häuser im

Rohstoffhandel und erstellt Logistiklösungen, die physikalische Energie, Metall

und Schüttgüter sicher und effizient von ihrer Abbau- und Lagerstätte an den Ort

bewegt, wo sie am stärksten nachgefragt werden. Mit seinen strategischen

Investitionen in die industrielle Infrastruktur (Raffinerien, Pipelines,

Lagerung, Terminals, Bergbau und Upstream-Projekte) erzielt Gunvor für seine

Kunden zusätzliche nachhaltige Werte in der weltweiten Lieferkette.

Weiterführende Informationen finden Sie unter www.gunvorgroup.com oder @Gunvor.

Kontakt

Herr Seth Thomas Pietras

stp@gunvorgroup.com

+41 79 870 62

