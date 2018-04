GNW-News: Graduate Management Admission Council übernimmt britisches Online-Verlagshaus BusinessBecause

Graduate Management Admission Council übernimmt britisches Online-Verlagshaus BusinessBecause

Der Erwerb unterstützt die Mission des Council, eine stärkere Pipeline von

potenziellen Studenten aufzubauen, indem durch engagiertes Storytelling die

Erfahrungen der Studenten und der Wert einer Managementausbildung für

Hochschulabsolventen herausgestellt werden.





RESTON, Virginia, 12. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Graduate Management

Admission Council (GMAC), eine gemeinnützige Organisation von führenden

Wirtschaftshochschulen weltweit, hat das britische Online-Verlagshaus

BusinessBecause übernommen.

Gemäß seiner Mission engagiert sich GMAC aktiv für die Bereitstellung neuer

Lösungen, die Studienanwärter und Hochschulen dabei unterstützen, sich

gegenseitig kennenzulernen, zu bewerten und miteinander in Kontakt zu treten. Es

wird geschätzt, dass ständig mehr als zwei Millionen Studienanwärter in Betracht

ziehen, einen Masterstudiengang für Management zu absolvieren. Leider

kapitulieren die meisten von ihnen auf dem unter Umständen überwältigenden und

schwer zu navigierenden Weg, die richtige Hochschule zu finden.

Die Übernahme stellt eine Erweiterung des GMAC-Portfolios aus Produkten und

Dienstleistungen dar, um die Studienanwärter bei ihrer Suche in vollem Umfang zu

unterstützen. Mit mehr Informationen zur Orientierung können

Studieninteressierte von dem Moment an, in dem sie einen Master-Abschluss in

Betracht ziehen, bis zu ihrem Eintritt in die Bewerbungsphase bessere

Entscheidungen treffen. Die überzeugenden Inhalte von BusinessBecause

unterstützen Studienanwärter während der wichtigen Überlegungs- und Auswahlphase

in ihrem Bemühen, die richtigen Hochschulen zu finden. Die Stories, die

BusinessBecause veröffentlicht, decken das Studentenleben, Karrieremöglichkeiten

sowie Innovationen und Trends in der Lehre ab. Sie können dazu beitragen,

angehende Studenten zu inspirieren und die Zahl derer zu reduzieren, die ihre

Suche aufgeben.

"BusinessBecause hat sich einen guten Ruf erworben, weil es

Wirtschaftshochschulen hilft, Studienanwärtern zu zeigen, was sie für sie

einzigartig macht, und ihnen wertvolle Informationen bereitzustellen, die sie

für ihren Entscheidungsprozess im Hinblick auf einen Masterstudiengang für

Management nutzen können", so Betty Su, Chief Marketing Officer bei GMAC. "Die

Plattform hilft nicht nur Hochschulen, sich zu präsentieren, sondern unterstützt

auch unser Ziel, sicherzustellen, dass kein Talent unentdeckt bleibt. Durch

diese Übernahme will GMAC den positiven Beitrag, den er für die weltweite

Gemeinschaft der Wirtschaftshochschulen leistet, erhalten und weitere Mittel in

die Unterstützung von Hochschulen und Bewerbern investieren."

BusinessBecause wird als eigenständige Tochtergesellschaft operieren und seine

redaktionelle und gestalterische Unabhängigkeit bewahren. GMAC wird das

Unternehmen mit den notwendigen Ressourcen ausstatten, die es zur Ausweiterung

seiner Aktivitäten benötigt. Dies wird es BusinessBecause ermöglichen, eine

größere Gruppe von Hochschulen zu erreichen, die von diesen Dienstleistungen

profitieren könnten, und damit mehr Studienanwärtern zu helfen, herauszufinden

und zu beurteilen, welche Hochschulen für sie geeignet sind.

"Wir freuen uns über die Mitarbeit im Graduate Management Admission Council",

sagt Kate Jillings, Mitgründerin von BusinessBecause. "Als Maria Ahmed, Sian

Morley-Smith und ich 2009 BusinessBecause gründeten, war unser Ziel klar und

einfach: Studieninteressierte, Wirtschaftshochschulen, Studenten der

Wirtschaftswissenschaften und Arbeitgeber zusammenbringen. In Zusammenarbeit mit

GMAC werden wir in der Lage sein zu expandieren und noch mehr Stories und

relevante, nützliche Informationen rund um die Wahl einer Wirtschaftshochschule

und den Start in ein erfüllendes Berufsleben zu veröffentlichen."

Die Übernahme wurde am 10. April 2018 abgeschlossen.

Über GMAC: Der Graduate Management Admission Council (GMAC) ist eine globale,

gemeinnützige Vereinigung von 223 führenden Wirtschaftshochschulen. Seit unserer

Gründung im Jahr 1953 engagieren wir uns aktiv für die Förderung von Theorie und

Praxis im Zusammenhang mit Studienzulassungen, indem wir die Industrie

zusammenbringen und vertreten sowie Hochschulen und Studenten erstklassige

Produkte und Dienstleistungen anbieten. GMAC ist Eigentümer des Graduate

Management Admission Test® (GMAT®), der weltweit für mehr als 7.000

Masterstudiengänge verwendet wird. Weitere GMAC-Prüfungen sind die ,NMAT by

GMAC(TM)'-Prüfung für den Einstieg in postgraduale Management-Studiengänge in

Indien und Südafrika sowie das Executive Assessment, das speziell für Executive-

MBA-Programme in aller Welt entwickelt wurde. Der Council hat neben seinem

Hauptsitz in den USA Niederlassungen im Vereinigten Königreich, in Indien und

Hongkong. Informationen zu Prüfungen, Studienwerkzeugen und Dienstleistungen für

Bewerber finden Sie unter www.mba.com. Informationen über den Council und unsere

Marktkenntnisse, Weiterbildungsmöglichkeiten und Dienstleistungen für die

Management-Ausbildung von Hochschulabsolventen finden Sie unter www.gmac.com.

Über BusinessBecause: BusinessBecause veröffentlicht täglich Nachrichten aus der

Welt der Wirtschaftshochschulen, Bewerbungstipps und Karriere-Ideen für ein

weltweites Publikum von zukünftigen Führungskräften aus der Wirtschaft. Bewerber

und Studenten an Wirtschaftshochschulen sind eingeladen, sich der Community

anzuschließen, um vor, während und nach dem Studium Kontakte zu knüpfen, auf

exklusive Zulassungs- und Jobressourcen zuzugreifen und ihre eigenen Geschichten

zu teilen. BusinessBecause.com hat derzeit mehr als 40.000 Mitglieder weltweit

und eine monatliche Nachrichtenleserschaft von 100.000. Weitere Informationen zu

BusinessBecause finden Sie unter BusinessBecause.com.

PRESSEKONTAKT: Tania Hernandez-Andersen, GMAC Sr. Dir. of Corporate Brand

Communications, thernandez-andersen@gmac.com oder 703-668-9638 (Büro),

571-294-4059 (mobil).

